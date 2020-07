Dresden

In Carl Zuckmayers Drama „Der Hauptmann von Köpenick“ gibt es eine Szene, in der der Schuster Wilhelm Voigt – bevor er seine Köpenickiade in Uniform durchzieht – im Gefängnis sitzend auf Anordnung des Direktors mit anderen Strafgefangenen die Schlacht von Sedan nachspielen muss. Er kann auch alle Fragen zum preußischen Militärwesen aus dem Effeff richtig beantworten.

Ohne Düppel kein Königgrätz

Heute sagt in Deutschland die Schlacht bei Sedan nur noch wenigen etwas, ähnlich verhält es sich eigentlich mit fast allen anderen blutigen Treffen, die anno 1864, 1866 und 1870/71 im Zuge der sogenannten „Reichseinigungskriege“ erfolgten. Im Kaiserreich lernten Kinder den Merkspruch „Ohne Düppel kein Königgrätz, ohne Königgrätz, kein Sedan, ohne Sedan kein deutsches Kaiserreich!“

Quelle: Dietrich Flechtner

„Krieg Macht Nation“ lautet der Titel der neuen Sonderausstellung des Militärhistorischen Museums der Bundeswehr in Dresden, die explizit vor Augen führt, „wie das deutsche Kaiserreich entstand“ – nämlich im Zuge von Kriegen, in denen nacheinander Dänemark, Österreich und Frankreich die großen Verlierer waren. Die Abfolge an Schlachten und Kriegen scheint zu bestätigen, was der preußische Ministerpräsident und spätere Reichskanzler Otto von Bismarck in einem ganz anderen Kontext 1862 in einer Rede im Preußischen Abgeordnetenhaus erklärte: „... nicht durch Reden und Majoritätsbeschlüsse werden die großen Fragen der Zeit entschieden – das ist der große Fehler von 1848 und 1849 gewesen –, sondern durch Eisen und Blut“. Aber Bismarck allein war es nicht, der der deutschen Kleinstaaterei ein Ende setzte.

Schau mit 500 Exponaten

Bismarcks heute von vielen als anstößig empfundene Sentenz wird nicht unterschlagen in der Ausstellung, die auch anlässlich des 150. Jahres der (Kaiser-)Reichsgründung ausgerichtet wird. Zunächst wird vor dem Hintergrund europäischer Revolutionen von 1848/49 vermittelt, wie sehr Fabriken, Eisenbahnen, Telegrafen oder auch Massenpresse den Alltag der Menschen bestimmten, wie aber auch die „deutsche Frage“, sprich die Einheit des Vaterlandes, im Raum stand. Setzte man auf die kleindeutsche Lösung, also unter Führung Preußens und Ausschluss Österreichs, oder auf die großdeutsche, bei der Österreich Teil des zu schaffenden Reichs war? Im deutschen Bruderkrieg von 1866 musste sich jeder Mittel- und Kleinstaat entscheiden, mit wem er es hielt. Die meisten setzten auf die österreichische Lösung – und verloren. Einige Länder wurden von Preußen verschluckt wie etwa das Königreich Hannover, der Rest war bald darauf Teil des Deutschen Reichs, wobei Ton und Richtung von Politik und Wirtschaft allerdings bald in der Reichshauptstadt Berlin vorgegeben wurden.

Die Ausstellung „Krieg Macht Nation“ bietet über 500 Exponate. Quelle: Flechtner

Nation, Krieg und Fortschrittsglauben waren im 19. Jahrhundert eng verflochten. Auch wenn es Skeptiker gab und nicht alle in einen nationalen Taumel verfielen, die meisten hatten genug vom Partikularismus mit all den vielfältigen und nur noch als Hemmnis empfundenen Zoll-, Währungs- und Rechtsformen.

Die von Katja Protte und Gerhard Bauer im Militärhistorischen Museum kuratierte Schau mit etwa 500 Exponaten versucht beispielsweise zu vermitteln, welche Ziele und Hoffnungen damals die Menschen mit der Idee der Nation verbanden, oder auch, welche Auswirkungen die Kriege etwa für das Selbstverständnis der damals unterlegenen Staaten hatten. Dänemark war bis zu seiner Niederlage ein durchaus aggressiv auftretender Mittelstaat gewesen, erst nach dem „Trauma von Düppel“, wo, wie Protte konstatiert, „zwei Nationalbewegungen aufeinanderstießen“, erfolgte der Umbruch im dänischen Staatsverständnis. Man führte nie wieder Krieg, baute stattdessen einen fortschrittlichen Sozialstaat auf.

Dostojewski sah, wie sächsische Truppen durch Dresden zogen

So wie sich Dänemark 1864 verrechnete, als es sich ganz Schleswig einverleiben wollte, so sehr verrechnete sich Frankreich 1870. Man ging davon aus, dass die deutschen Staaten, die 1866 Preußen unterlegen waren, nun nicht mit den Preußen gen Frankreich ins Feld ziehen würden – was sie aber taten. Der Schriftsteller Fjodor Dostojewski wurde im Juli 1870 in Dresden Zeuge, wie sächsische Truppenverbände vorbeimarschierten. Man käme nicht umhin, notierte er in sein Tagebuch, „die wunderbare militärische Haltung, die strenge, gleichmäßige Ausrichtung und zugleich die ungewöhnliche Freiheit“ zu bewundern, wie er sie noch nie an Soldaten wahrgenommen habe.

Die Stimmung war nach all den bitteren Erfahrungen im Zuge der Kriege Ludwigs XIV. und Napoleons schlichtweg antifranzösisch, das bekam auch der Verleger Wilhelm Obermüller zu spüren. Als er in der in Leipzig erscheinenden „ Sächsischen Zeitung“ unter der Überschrift „Müssen sich die Sachsen auch todtschießen lassen“ für Neutralität plädierte, wurde er persona non grata, von Studenten bedroht und wegen versuchten „Staatsverrathes“ sogar festgenommen. Gegen Kaution freigelassen, floh Obermüller nach Wien.

Der sächsische Kronprinz Albert in der Schlacht bei Königsgrätz, Gemälde von Theodor v. Götz Quelle: Flechtner

Allgemein hatten fast alle angenommen, dass Frankreich siegen würden. Die Grande Nation sonnte sich im Glanz des Zweiten Kaiserreichs und wähnte sich, so Kurator Gerhard Bauer, „im Zenit der Macht“, war aber ein Koloss auf tönernen Füßen, wie sich bald herausstellte. Die Deutschen hatten die bessere Artillerie, die fähigeren Generäle und auch die bessere Strategie.

Der letzte Raum des Ausstellungsparcours wird dominiert von einer (schwarzweißen) Rekonstruktion des riesigen 360-Grad-Panoramas „Die Erstürmung von St. Privat am 18. August 1870“. Bei der Eröffnung dieses Schlachtenpanoramas 1883 in Dresden waren König Albert und seine Gemahlin Carola anwesend. Albert, 1870/71 noch Kronprinz, hatte mit seinem XII. Armeekorps entscheidenden Anteil am Sieg gehabt. Die Verluste waren damals unglaublich hoch gewesen, das vermittelt u.a. die in der Schau präsentierte Leibfahne des 8. Königlichen Sächsischen Infanterieregiments Nr. 107 – berühmt deshalb, weil fünf ihrer Träger nacheinander starben und der sechste und letzte schwer verwundet wurde.

Die Kuratoren Gerhard Bauer und Katja Protte Quelle: E-Mail-DNN

Auch Mediengeschichte wird erzählt

Außer dem Panorama können an den Außenwänden der ersten Ausstellungshalle allerlei Ölgemälde von entscheidenden Schlachten in Augenschein genommen werden. Auch „um Mediengeschichte zu erzählen“, wie Bauer erklärt, werden zudem viele Fotos gezeigt, die explizit auf Tod und Zerstörung verweisen.

Es zeichnete sich bald ab, dass (waffen-)technische Innovationen das Töten auf eine völlig neue Stufe heben würden. Andererseits wurden im Zuge der Entwicklung des Kriegsvölkerrechts Regeln aufgestellt, etwa was die Ächtung bestimmter Kampfmittel oder den Beschuss von Wohnvierteln angeht. Erhellt werden auch die Anfänge der Verwundeten- und Gefangenenversorgung, während immer effizientere Geschütze und Gewehre entwickelt wurden, engagierten und organisierten sich viele, nicht zuletzt Frauen, um das Leid auf den Schlachtfeldern zu lindern.

Bis 31. Januar 2021 täglich außer mittwochs von 10 bis 18 Uhr,

Eintritt: 5 Euro (ermäßigt 3 Euro)

Katalog: Krieg Macht Nation. Sandstein Verlag, 432 Seiten, 474 meist farbige Abbildungen, 48 Euro, ISBN 978-3-95498-545-6

Von Christian Ruf