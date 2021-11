Neue Corona-Schutz-Verordnung: Dresdner Clubs dank 2G im Lockdown

Dresden

Am Eingang werden Nachweise und Persos kontrolliert, Kontaktdaten aufgenommen und Besucher getestet. Drinnen tanzen nur Genesene und Geimpfte, dafür ohne Masken und Mindestabstand – so sah in den letzten Wochen die abgespeckte Notvariante der Clubkultur in Sachsen aus. Zumindest bei allen Mitgliedern der Initiative KlubNetz Dresden, denn sie hatten sich für die Option 2G entschieden – als es noch das Optionsmodell gab.

Seit Montag ist das nicht mehr der Fall: Jetzt gilt für Kulturveranstaltungen nur noch 2G, dazu kommen Masken- und Abstandsregel. „Diese Regeln kommen für die Clubs einem Lockdown gleich“, sagt Felix Buchta, Sprecher des KlubNetz und des Dresdner Clubs Objekt klein a (oka).

Krisensitzung des KlubNetz Dresden

Am Montagabend trafen sich die Mitglieder des KlubNetz Dresden zur Krisensitzung. Unter diesen gab es zunächst verschiedene Auffassungen, berichtet Buchta: „Aus der sehr schwammig formulierten Rechtsnorm ging erst einmal gar nicht hervor, dass für unsere Veranstaltungen eine Masken- und Abstandsregel gilt. Das war aber so sehr deutlich in der Pressekonferenz der Landesregierung gesagt worden.“ Als schließlich alle die bittere Pille geschluckt hatten, sei klar gewesen: Die neue Verordnung bedeutet für die Clubs die Schließung.

Clubs mit Maske und Abstand sind unmöglich

Ein Grund dafür sind die verordneten Mund-Nasen-Bedeckungen: „Die Leute wollen nicht mit Maske tanzen, und man kann das kaum kontrollieren.“ Grund zwei: Der Abstand von anderthalb Metern, der jetzt auch bei 2G-Veranstaltungen eingehalten werden muss. Buchta hat die Rechnung gemacht: Mit Abstandsregel passen auf einen Dancefloor des oka noch höchstens 25 Feiernde. „Auf keinen Floor in Dresden passen unter gewissenhafter Einhaltung der Abstandsregeln mehr als zwei Dutzend Menschen.“

Eine weitere Verfügung, die Beschränkung der Besucheranzahl auf die Hälfte der Kapazität einer Location, sei damit außerdem hinfällig: „Hält man die Abstandsregeln ein, so landet man ohnehin eher bei 20 Prozent der Kapazität.“ Und unter diesen Bedingungen könne eine Tanzveranstaltung nicht stattfinden: Erstens, weil es sich finanziell nicht mehr rechnet, zweitens, weil keine Stimmung aufkommt, wenn man mit gerade einmal 15 anderen Leuten auf der Fläche steht.

Früher in der Pandemie hatte es ja Versuche gegeben, Clubbesuche auch unter solchen Bedingungen zu gestalten, etwa durch Tanzen auf einem zugewiesenem Platz. Aber: „Die Leute haben dafür keine Geduld mehr. Vor allem das Verständnis junger, geimpfter Menschen ist am Ende.“

Alternativen gäbe es

Eine Alternative, die das KlubNetz sich von der Verordnung gewünscht hätte: Das Modell „Testen statt Maske“. Daran hatten mehrere Mitglieder sich in den letzten Wochen ohnehin gehalten. Obwohl bei der 2G-Option keine Pflicht, wurden alle Besucher am Einlass getestet. Seit Abschaffung des kostenlosen Bürgertests am 11. Oktober trugen die Klubs die Kosten dafür allerdings selbst: „Mit minimierten Kosten und minimiertem Personal sind wir auf eine Preiserhöhung von 3 Euro pro Person gekommen.“ Die gaben sie an die Clubgänger weiter.

Die Bilanz dieser Vorgehensweise: „Das scheint ein sinnvolles Konzept zu sein. Es kam in den letzten Wochen nie eine Meldung vom Gesundheitsamt, es kann also auch keinen registrierten Infektionsfall bei uns gegeben haben.“

Dass 2G-Veranstaltungen ohne Maskenpflicht und Abstand der Herd für Neuinfektionen seien, bezweifelt Buchta ohnehin. Zahlreiche Studien und Modellprojekte hätten stattdessen belegt, dass dem eben nicht so sei. Statt also einen Infektionsherd einzugrenzen, sorge man dafür, dass sich die Feierei ins Private verlagert – „und dann höchstwahrscheinlich ohne Kontaktnachverfolgung, ohne Kontrolle der Nachweise und ohne Tests.“

Sitzveranstaltungen können weiter stattfinden

Tests sind auch bei offiziellen Veranstaltungen nicht verordnet, dafür Maske und Abstand trotz 2G – für kleinere Veranstalter bedeutet das keine große Umstellung. Sitzveranstaltungen können weiter stattfinden. “Wir hatten ja auch in den letzten Wochen schon 2G“, berichtet Mirko Glaser vom Blue Note in der Dresdner Neustadt. „Klar hat sich da ab und zu jemand beschwert, aber das hat ganz gut funktioniert. Ausfallen muss bei uns hoffentlich nichts.“

Für jede Location, die mehr als Sitzkonzerte veranstaltet, werde es allerdings wesentlich schwieriger. Es gebe keine Wahl mehr, sagt auch Buchta: „Entweder, man schließt, oder man lässt sich zum Rechtsbruch verleiten. Wir werden sehen, wie die Clubs in Dresden das handhaben.“

Die Folge sind Kündigungen und finanzielle Einbußen

Felix Buchta kann für das oka sprechen, dessen Lage so oder so ähnlich für alle Tanzclubs gilt: Es kann nicht öffnen. Das für den 15. Dezember geplante Janus-Rasmussen-Konzert wird zum vierten Mal verschoben, zahlreiche Tanzveranstaltungen fallen aus.

Das Schmerzlichste aber: 34 Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen muss der Minijob gekündigt werden, allen Studenten und Studentinnen außerdem die Midijobs. „Wenn das Ganze über den Dezember hinausreicht, wovon in Rückblick auf die vorangegangenen Wellen auszugehen ist, stellt sich außerdem die Frage: Woher kommt das Geld für die Fixkosten?“ konstatiert Buchta.

„Alarmstufe Dunkelrot“

Insofern herrsche bei den Clubbetreibern völliges Unverständnis, was die neue Corona-Schutz-Verordnung des Freistaates angeht – „zumal unser Schreiben zu dem Thema bei den Verantwortlichen auf dem Tisch lag“. Gemeint ist eine Erklärung der Live-Initiative Sachsen (LISA), die sich im Spätsommer 2020 aus Kommunalen Verbänden wie Hand in Hand Chemnitz, dem KlubNetz Dresden, dem LiveKommbinat Leipzig und weiteren Akteuren gründete, um der Clubkultur auf Landesebene eine Stimme zu geben.

Ihr Positionspapier vom 3. November, das sich auch auf der Website einsehen lässt, trägt den Titel „Alarmstufe Dunkelrot“ und warnt vor all dem, was mit der neuen Corona-Schutz-Verordnung eingetreten ist: „Die geplante Verschärfung hätte die kurzfristige Absage zahlloser arbeits- und kostenintensiv geplanter Veranstaltungen und ganz praktisch einen erneuten Lockdown dieser gebeutelten Kultursparte zur Folge – anders als Ende 2020 im übrigen ohne einen adäquaten Finanzausgleich“, heißt es da.

„Ein Lockdown für eine ganze Branche“

Auch Buchta bedauert: „Es ist ein Lockdown für eine ganze Branche, und wir hätten uns gewünscht, dass er auch so benannt und nicht beschönigend als ,Verschärfung’ bezeichnet wird.“ Man sei besorgt über die Neuinfektionen in Sachsen und befürworte ein Handeln der Regierung – die Änderungen würden ihre Wirkung jedoch vollkommen verfehlen.

Die aktuelle Corona-Schutz-Verordnung gilt bis einschließlich 25. November. Für weitere Entscheidungen der Regierung wünscht sich Felix Buchta: „Dass mit uns gesprochen wird. Damit Maßnahmen beschlossen werden, die verhältnismäßig sind und nicht den Lockdown für eine ganze Branche bedeuten.“

Von Linde Gläser