Neue Chefin für die Dresdner Semperoper

Die Semperoper bleibt in Schweizer Händen. Am Dienstag wurde es verkündet: Die künftige Intendantin der Sächsischen Staatsoper heißt Nora Schmid und ist eine gute Bekannte in Dresden. Denn die 1978 geborene Bernerin wirkte bereits ab 2010 als Chefdramaturgin am Haus, war Persönliche Referentin der damaligen Intendantin Ulrike Hessler und gehörte nach deren Tod zur geschäftsführenden Interims-Intendanz.

Zu Beginn der Spielzeit 2024/25 soll Nora Schmid nun nach Dresden zurückkehren und dann die Nachfolge ihres Landsmannes Peter Theiler antreten, der seit 2018 die Geschicke des Hauses steuert und kürzlich seinen 65. Geburtstag beging.

Schnelle Entscheidung

Die künftige Intendantin sei einhellig und mit großer Vorfreude gewählt worden, gab Sachsens Staatsministerin für Kultur und Tourismus, Barbara Klepsch (CDU), vor Medienvertretern in der Semperoper bekannt. Die Wahl geht mutmaßlich auf eine professionelle Empfehlung des früheren Intendanten Gerd Uecker zurück und sei von einer Findungskommission, über deren Zusammensetzung Klepsch keine Angaben machte, befürwortet worden.

Im Hinblick auf die erst am 10. Mai durch das Ministerium bekanntgegebene Vertragsverlängerung Peter Theilers um lediglich eine Spielzeit erscheint die Neubesetzung recht sportlich. Der Freistaat habe sich aber schon seit etwa einem Jahr mit der Zukunft der Semperoper beschäftigt, um die Entscheidung aus einer „Position der Stärke“ treffen zu können, so die Politikerin. Sie trage die Verantwortung für die Sächsischen Staatstheater und habe es sich nicht leicht machen wollen, indem sie alle bestehenden Verträge über die laufende Legislaturperiode hinaus einfach verlängere.

Diese Verantwortung höre da auf, „wo die Kunstfreiheit beginnt“, dennoch listete sie fünf sogenannte Thesen für die Perspektive des Hauses bis 2030 auf. Darin heißt es unter anderem, dass sich die Oper hinsichtlich ihres Publikums immer wieder neu orientieren und sich an Innovation und Exzellenz ausrichten müsse, um eine „Tradition der Zukunft“ zu gestalten. Ferner werde für die Relevanz von Musiktheater eine Bewältigung gesellschaftlicher Themen gefordert sowie eine gute Vernetzung in die Stadt und zur Region. Die Staatsoper könne auf Dauer nur erfolgreich sein, „wenn sie zusammen mehr als die Summe ihrer Sparten ist.“

„Fortführen und überraschen“

Nora Schmid, die seit 2015 Intendantin der Oper Graz ist, wo sie in Sachen spartenübergreifender Vernetzung und dem Kooperieren mit anderen Institutionen sehr erfolgreich tätig ist, freue sich auf eine „wunderschöne und komplexe Aufgabe“, für die sie sehr gerne nach Dresden zurückkehre. In Anlehnung an ein treffliches Zitat von Erich Kästner, der gesagt haben soll, in dieser Stadt seien alle „Ehemalige“, wies sie darauf hin, nun auch eine Ehemalige zu sein, die bald wieder zurückkommen wird. Schließlich sei sie Dresden, wo auch ihr Sohn zur Welt gekommen ist, über die Jahre verbunden geblieben und werde in ihrer Intendanz „auf Traditionen aufbauen, um Neues zu wagen.“

Nora Schmid wirkte bereits ab 2010 als Chefdramaturgin in Dresden. Quelle: Robert Michael/dpa

Im Zentrum ihrer Arbeit sowie als deren Ausgangspunkt stehe immer die Musik, so Nora Schmid, „Musiktheater ist für mich die sinnlichste aller Kunstformen.“ Auf Details der von ihr zu erwartenden Programmatik wollte sie gestern verständlicherweise noch nicht eingehen, sie wolle jedoch sowohl etwas fortführen als auch überraschen. Ihr Ansatz sei daher eine „Einladung zum Dialog“, um auch mittlere und jüngere Generationen ins Haus zu locken, das ausdrücklich auch Menschen mit Behinderungen offenstehen solle.

Dass in ihrer ersten Dresdner Spielzeit zwei Jahrestage anstehen, die Zerstörung der Stadt 1945 und die Wiedereröffnung der Semperoper 1985, dürfe als besonderer Ansporn gelten, auf den dann einzugehen ist.

Thielemann-Nachfolge noch offen

Schmids Grazer Vertrag endet 2023. Sie werde ihn ganz bewusst nicht verlängern, um ausreichend Zeit für die Vorbereitung ihrer Dresdner Intendanz zu haben, die vorerst bis 2030 befristet ist und finanziell auf soliden Füßen stehe. „Die über Jahre geschobene Liquiditätslücke ist gestopft“, sagte Barbara Klepsch und wies darauf hin, dass der Vertrag von Wolfgang Rothe als Kaufmännischer Geschäftsführer der Sächsischen Staatstheater verlängert werde.

Wer zu Nora Schmids Amtsantritt in Dresden die Chefposition der Sächsischen Staatskapelle innehaben wird, steht hingegen noch aus. Das Orchester brauche Zeit, um dem Freistaat eine neue Persönlichkeit vorzuschlagen, so Ministerin Klepsch: „Dass der Vertrag mit Kapellmeister [sic!] Thielemann endet, ist kein Votum gegen Christian Thielemann.“ Die Zusammenarbeit mit ihm solle fortgesetzt werden, das Vorschlagsrecht dafür bleibe bei der Kapelle.

Dafür eine einvernehmliche Lösung zu finden, kann allen Beteiligten nur gewünscht werden. Denn Nora Schmid, die die hohen künstlerischen Qualitäten aller Sparten von Opernchor bis zum Ballett hervorgehoben hat, empfindet es als „großes Glück, Abend für Abend ein Spitzenorchester wie die Sächsische Staatskapelle erleben zu dürfen.“

