Senftenberg

Senftenberg mit einem Kurzspektakel zum Einheitstag? Denkste. Zwar nur zwei Mal, aber dafür mit über vier Stunden Theater in zehn Stationen. Und mit Heiner Müller zum Republikgeburtstag: Als „Krieg und Frieden – eine szenische Zeitreise“ angekündigt, steht dabei „ Deutschland überdenken“ an. Damit sich die Masse nicht kritisch verbündet, gibt es anfangs drei Arten von Passierscheinen: in Schwarz, Rot oder Gold – die nun den Weg als Parcours strukturieren. Nur Pro- und Epilog im Saal und die Hofpause sind gemeinsam.

Und um es vorwegzunehmen: Die fünf Müllerszenen von Intendant Manuel Soubeyrand sind nichts für Zartbesaitete und wecken durchaus Sehnsucht nach besseren Zeiten – einerseits mit wasch- wie schweißechtem Theater, andererseits nach relevanten Stoffen. Schon nach einer Minute im Prolog, als die drei Protagonisten per Hubbühne zum raschen Umzug (von 1990 auf 1945) in den Orchestergraben fahren und es hinten dann sofort gen 1941 und 120 Kilometer vor Moskau auf die „Wolokolamsker Chaussee“ geht, entsteht dieses Theaterkribbeln, wenn man in die Geschichte förmlich reingesogen wird.

Müller als Präsent

Nicole Haase als rothaarige Kommandeuse erschießt ihre Soldatin Lena Conrad wegen Feigheit bei einer Übung, während die Deutschen, 2000 Kilometer von Berlin entfernt, mit einer Mauer aus Panzern und einem Himmel voller Flugzeuge „alles haben, was wir brauchen“. Das Gefühl bleibt auch in der folgenden Lakenszene aus „Die Schlacht“ – Roland Kurzweg und Leon Haller als Mann und als Soldat symbolisieren das deutsche Schicksal, als die SS meuchelnd türmt und der Russe sein karges Brot teilt.

Mit der Kapitulation, fünf Minuten vor der doppelten Landesgründung, fällt – so wie einst – der Eiserne Vorhang, und es geht auf Raum- und Zeitreise durchs ganze Theater: Arbeiter („Die Korrektur“), Bauern (Wiesenszene aus „Umsiedlerin“) und Staat warten. Dazwischen serviert Tilo Esche zwei kleine heimliche Westfernseh-Szenen. In Erinnerung bleiben werden allerdings eher die klug reduzierten und stark gesprochenen Müller-Szenen – wie das ganze Haus samt Hof überaus einprägsam von Andreas Walkows ausgestattet. Regisseur Soubeyrand gönnt sich mit Anita Iselin (als Flint und Flinte) dabei sogar selbst einen kleinen ironischen Radelausflug auf den blumigen Wiesenteppich.

Dazu gibt es eine grandiose Idee zu 1968 als eine Art Lehrstück: Jan Schönberg singt im Blauhemd FDJ-Lieder, Philipp Conrad serviert mit rotem Halstuch und blauer Pioniermütze Auszüge aus der nagelneuen sozialistischen DDR-Verfassung – aber immer verwoben mit jener vom 7. Oktober 1945. Die war erstaunlich liberal, klar und bürgerfreundlich, von Hannelore Grötsch als grüne wie weise Göttin in Ruhe vorgetragen. Der „Staat“ endet geschickt in einem Melodiemix von drei Hymnen: von der „Internationale“ bis zur derzeitigen.

Meteorenglück und Westpäckchen

Wie gut Osttheater gegen Westfernsehen und -aufklärung abschneidet, bekam man auch noch, quasi als Pausenausklang auf dem Hof geboten: Die sogenannte Lecture-Performance namens „How To Fake A Meteor“ vom „Theater des Anthropozän“ mit Frank M. Raddatz als Zettelvorleser, unterstützt von einem amerikanischen Klimpergitarristen, einer chinesischen Gesangstänzerin und einer schwarz-weißen Projektion, wurde als Gastspiel eingeladen und erklärte dem Publikum, warum uns ein Meteor – wie damals bei den Dinos – ganz gut täte. Jedes offene Mikrofon in den soziokulturellen Zentren der Region birgt mehr Qualität. Hier floh das Publikum mählich vor dem langatmigen und sichtlich ungeprobten Werk.

Insofern war eigentlich nach reichlich drei Stunden klar: Es wird garantiert besser. Doch leicht gefehlt: Zwar taten die drei Damen beim Epilog ihr bestes, auch gab sich Florian Hein als Regisseur gepflegte Mühe, die Textfassung des als „Punkmusiker und Autoren“ vorgestellten Thorsten Nagelschmidt – 1976 in Rheine geboren und als Autor „ Nagel“ genannt –, fußend auf dessen Kreuzberg-Roman „Arbeit“ einigermaßen umzusetzen. Der spielt in der Zukunft: an jenem Abend, als das noble Berliner Soho-House in Berlin-Pankow, einst von Hitlerjugend, später von der SED genutzt, brennt.

Nagels „Arbeit“ als Stoßgebet

Vom Romanpersonal bleiben hier drei junge Damen – eine Ost, eine West, eine Taxi. Sie haben Blumen, Kuchen und ein (vermutlich leeres) Geschenkpaket dabei, um ihrer alten Tante, der Bundesrepublik Deutschland, zu 30 Jahren Vernunftehe zu gratulieren. Das geschieht in Mischform eines Wunsch- bis Stoßgebetes von einem roten Podest auf eine weiße Tür im Hintergrund des schwarzen Raumes, links wie rechts stehen je neun dunkelbraune Stühle. Für wen diese gedacht sind, erschließt sich ebensowenig wie der Adressat (und damit der Sinn) des durchaus in sehr gutem Chorus vorgetragenen Monologs eines Helfers als Anleitung für einen Flüchtling, sich in Berlin Zuflucht zu suchen.

Hein kann zwar gut Chor, aber dennoch zuckt man schnell mit den Schultern und denkt an früher: an jene Zeit vor der Ehe, als es hier in der Stadt noch zwei Orchester gab und die Neue Bühne als „Theater der Bergarbeiter“ exklusive Ausbildungs- und Partnerbühne vom großen DT war und seither viele große und relevante Momente erfuhr. Diesen Epilog, nur dank plötzlicher Lausitz-Festival-Förderung im Programm, kann man wohl nur als reichlich unausgegorene Berliner Provokation gegen die dunkle Provinz abtun und schnell vergessen.

Bei der zweiten (und letzten) Vorstellung am Sonntagabend gab es so, neben erschöpftem Applaus auch ein lautes „Buh“ von hinten – in Senftenberg ein ganz seltenes Ereignis, aber für ein blasses wie unnützes Stück ungemein berechtigt. Bei einem Schlusspunkt mit dem interessanten Wende-Interview-Film, der Mitarbeiter hinter den Kulissen retrospektiv befragte und gelassen deren Erwartungen mit den Erfahrungen verglich, wäre es ein überaus runder Abend geworden.

Auftaktpremiere: „Selfies einer Utopie“

Am Senftenberger Theater stehen die nächsten Premieren bevor, allerdings wieder bei nur 74 Plätzchen im großen Saal: Zum einen erlebt ab 8. Oktober (19.30 Uhr) Nicola Bremers Theaterserie „Selfies einer Utopie“ nach Dresden und Bautzen schon seine dritte Auflage als Theaterspielserie in der Region, zum anderen kommt am Sonnabend die französische Komödie „Die Studentin und Monsieur Henri“ aus der Feder von Ivan Calbéracs in Regie von Alice Asper zur ausverkauften Premiere.

Mit Goethes „Iphigenie auf Tauris“ in Regie von Mario Holetzeck hat man dann schon vier frische Stücke im Repertoirebetrieb – und interessante Autoren wie Gilles Dyrek und Jan Brittain noch im Köcher.

Der interessanteste muss allerdings noch warten: Die zwei Mal verschobene Uraufführung von Oliver Bukowskis „Der Sohn“, im Februar 2019 in Bautzen als zweiter Sieger des gut dotierten Heimatdramawettbewerbs „Lausitzen“, eines weitsichtigen Projekts mit den anderen Strukturwandeltheatern in Bautzen und Cottbus, ausgezeichnet, ist nun erst zum Auftakt der nächsten Spielzeit 2021/22 geplant. Dies wird dann – nach acht Jahren – die letzte Inszenierung von Intendant Manuel Soubeyrand sein, der seinen auslaufenden Vertrag nicht verlängert hat. Die Ausschreibung läuft schon, am 15. November ist Bewerbungsschluss. Damit stehen nicht nur in Sachsen ( Görlitz, Plauen, Freiberg), sondern nach Cottbus auch hier enorme Wechselspitzenspiele an.

Von Andreas Herrmann