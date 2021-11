Neue Ausgabe von „Stadtluft Dresden“:  Von Uranbergbau über Narkose bis Indianermanie

Dresden

Wechselvolle Geschichten von Ankommen, Bleiben oder Weggehen bietet die neue Ausgabe des Magazins „Stadtluft Dresden“, die Nummer 6. Dazu ungewöhnliche Sichten auf die Stadt und spannende Entdeckungen in ihrer Historie. All dies getragen durch beeindruckende Fotos von Amac Garbe.

Bekannten Persönlichkeiten kommen wir näher. Dirk Syndram etwa. Immerhin 28 Jahre ist er als Direktor des Grünen Gewölbes geblieben. In den Führungsetagen von Kulturinstitutionen ist das mittlerweile eine außergewöhnliche Beständigkeit. Syndram liefert eine einfach klingende Erklärung: „ich hatte, was ich suchte, mein Paradies“. Was für ihn unter anderem hieß, eine ehrwürdige Schatzkammer zu erneuern.

Damit berührt er ein Kernthema Dresdner Kultur: die Debatte um historische Authentizität und Ansprüche der Gegenwart. Seine paradoxe Antwort als Gestalter: „Alles, was schön alt aussieht, ist neu.“ Und stets ist es Interpretation. „Es historisch nachempfunden wiederaufzubauen, ist zugleich das Moderne.“

Ernst Hirsch kennen die meisten als Bewahrer historischen Filmmaterials über Dresden. Im Porträt kommt er uns mit seiner Lebensgeschichte als Kameramann näher. Qualität hat für ihn oberste Priorität, da duldet er keine Kompromisse: „Er rückt das, was vor dem Objektiv steht, so lange zurecht, bis er sieht, was ihm vorschwebt. Jedes Detail muss stimmen, nichts darf reflektieren oder spiegeln, der Hintergrund muss passen.“ Zu technischen Fertigkeiten gesellt sich eine menschliche Haltung, die für den 85-Jährigen charakteristisch ist: „Einer, der nah rangeht, aber den Abstand und Anstand wahrt.“

Die Neustadt mit ihren Eigenheiten schätzen jene, die es bunt mögen. Solche wie die Illustratorin und Grafikerin Anne Ibelings, die aus Bielefeld stammt, und 2009 nach Dresden kam. Sie zeigt uns die Verrücktheit des Viertels im Diorama, einer dreidimensionalen Papiercollage.

Reicht Historie als Kulisse?

Andere interessieren sich für Stadtteile, in denen man der dunklen Seite von DDR-Geschichte begegnet. Wibke Charlotte Gneuß etwa für Gittersee. Hier will die aus Baden-Württemberg stammende Autorin, die in Leipzig lebt, ihren Debütroman spielen lassen, auf diesem Gelände, wo die Wismut Kohle und Uran abbaute und nach Moskau lieferte. Drei Jugendliche in den 1970er Jahren sind ihre Helden. Dabei ist sie selber Jahrgang 1992.

Alteingesessene werden sich räuspern und auf Wahrheitstreue pochen. „Als Autorin muss ich die Historie kennen und gleichzeitig fortschieben“, entgegnet sie ihnen. Reicht Historie als Kulisse?, nehmen wir als Frage mit.

Auch das gibt es: Einen Flecken mitten in der Stadt, an dem die meisten Dresdner unzählige Male vorbeigefahren sein dürften, ihn aber noch nie betreten haben. Una Giesecke beschreibt ihn treffend: „Grün spült den Verkehrslärm auf dreispurigen Fahrbahnen autobahnartig um einen Nichtort: Keine Wohnadresse, sondern drei geschorene Grasflecken zwischen Waisenhausstraße und Bürgerwiese, zerschnitten von der St. Petersburger Straße, das ist Dresdens irrste Magistralenkreuzung: der Georgplatz.“ Sie entdeckt ein Wildkräuterlabyrinth, das Frauen auf dieser Insel angelegt haben, Orte für moderne Kunst und unter der Oberfläche historische Gegenstände, 1945 geschmolzen im Bombenfeuer.

Seine Augen, besonders aber die Ohren sperrt Reporter Cornelius Pollmer (Süddeutsche Zeitung) weit auf, als er stundenlang mit der Fähre „Johanna“ über den Elbstrom zwischen Neustadt und Johannstädter Fährgarten pendelt. Menschen in Funktionskleidung schieben hochgezüchtete Räder auf das Schiff, die sie mit komplexen Fernsteuerungssystemen bestückt haben. Ihm fällt dazu der Begriff „Rüstungswahn“ ein. Seine Sprache ist ein Genuss. Besonders, was er uns an Sätzen aus Volkes Mund übermittelt, rückt diesen Text zu den schönsten dieses Magazinbuches (englisch: Bookzin).

Dazu zählt auch das Porträt von Marina Münkler, mit dem sie Victor Klemperers Frau Eva aus dem Schatten des berühmten Romanisten holt. Ein Doppelporträt, das Maßstäbe setzt in der Beurteilung historischer Persönlichkeiten. In der Beziehung zu Eva zeigt sie ihn als Menschen tiefer Gegensätzlichkeit, der Talent und Ehrgeiz seiner Frau in einer „Mischung aus Eifersucht, Selbstsucht und Sehnsucht“ wahrnimmt. Sie rettet ihm durch ihr bedingungsloses Festhalten an der Ehe mit einem als Juden Verfolgten das Leben. „Und als Übersetzerin geht ihr Name unter dem seinen unter.“ Sie selbst überlebt nur in Klemperers Gedächtnis.

Wie es angstfreien Frauen in der Geschichte erging, zeigt uns Marlen Hobrack an der Ballonfahrerin Wilhelmine Reichard. „Es ist verlockend, Wilhelmines Geschichte als Emanzipationsgeschichte zu lesen. Die aber erscheint vom Ende her gelesen unbefriedigend, folgt auf die steile Karriere als Luftschifferin doch der Rückzug ins Häusliche“. Vielleicht aber rettete ihr dies das Leben? Das 60. Jahr wie sie erreichten andere Flugpionierinnen nicht.

Biografien wie die des 92-jährigen Peter Schreiber, in denen sich deutsche Geschichte mit Brüchen und abrupten Wendungen niederschlägt, versetzen einen in Staunen. Mit Erfindergeist revolutionierte er die Narkosetechnik. Auf die Bemerkung, trotz seines aufregenden Lebens habe er wohl mehr Menschen einschlafen lassen als jeder andere auf der Welt, kontert er: Einschlafen lassen könne jeder. „Die große Kunst der Anästhesie ist es, die Menschen nach der Operation ohne Narkoseschäden wieder aufwachen zu lassen!“ Andere Lebensberichte wie den der Tänzerin Beate Gallus hingegen überblättert man schulterzuckend – zu privat, zu selbsttherapeutisch, die Sprache ungelenk.

Zum Besten, was Schriftsteller in der Ausgabe beisteuern, gehören die Erinnerungen des Hellerauers Durs Grünbein an die „Indianermanie“ seiner Kindheit. Ein Gemälde im Indianermuseum in Radebeul fasziniert sie besonders: „Die Indianerschlacht am Little Big Horn“ von Elk Eber. Der, so entdeckt der Dichter, war fanatischer Nationalsozialist der ersten Stunde, „Postermaler der SA“. Rechtsnationalismus und Begeisterung für echte Naturgeschöpfe scheinen kein Widerspruch zu sein.

Bezug Stadtluft Dresden Nr. 6. Das Bookzin zum Durchatmen. Hrsg. von Thomas Walther, Amac Garbe, Peter Ufer. Verlag der Kunst Dresden Ingwert Paulsen jr., 144 S., 14,95 Euro. Zu bekommen zum Beispiel in Bahnhofsbuchhandlungen und anderen Buchhandlungen, frühere Ausgaben sind auch gesammelt im Schuber erhältlich. http://www.stadtluft-dresden.de/

Hier beginnen die spannenden Fragen, die Grünbein bei seiner seelischen Tiefenbohrung zu Tage fördert. War es nicht gerade des Malers Begeisterung für Waffen, die sie als Jungs so anzog? Und stellt sein berühmtes Gemälde nicht eine Art „Stalingradsituation“ dar? Welche Verbindungslinien er hier zieht, wie die dunklen Momente der Historie das Leuchten der Kinderzeit verschatten, verschlägt einem den Atem.

Von Tomas Gärtner