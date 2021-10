Dresden

Würde mich jemand fragen, ob es denn etwas Gemeinsames, die Verschiedenheit der Zeit gleichsam Überbrückendes in der Dresdner Theatergeschichte gäbe, fiele mir die Antwort nicht schwer. Denn so unterschiedlich Spielweisen, Intendanten, Regisseure, das Theater auch prägten, so unterschiedlich auch die Fragestellungen an das Theater auch gewesen sein mochten; was das Theater Dresdens nun fast schon seit fast einem Jahrhundert auszeichnete und auszeichnet, ist die Rolle der Schauspieler, respektive der Schauspielerinnen. Das Theater in Dresden heißt nicht nur Staatsschauspiel, sondern es ist dies auch; es war und ist Schauspiel, und dieses lebte und lebt durch die Schauspieler.

Es ist das Schauspiel großer Namen. Als ich in den Sechzigern nach Dresden kam, lernte ich einige von ihnen kennen. Damals waren sie noch jung: Thea Elster, Rudolf Donath, Rolf Hoppe, Helga Werner, Wolfgang Dehler, Friedrich Wilhelm Junge, später Heinz Drewniok, mein Freund, und auch Jochen Kretschmer. Es waren solche Namen, die eines sicher versprachen, gediegenes Theater, durchdachte Inszenierungen. Klassisches Repertoire. Werke großer Dichter standen auf dem Spielplan, Lessings „Nathan“, „Faust“, inklusive „Urfaust“. Sophokles‘ „Elektra“, Kleists „Käthchen von Heilbronn“, Shakespeares „Heinrich IV.“ wie auch der „Sturm“. Tschechows „Schwestern“, aber auch Gegenwartsliteratur. Ich erinnere mich an „Bezahlt wird nicht“ von Dario Fo und Drewnioks „Wenn Giorgio kommt“, nicht zuletzt auch an die den Aufstand vorweg nehmenden Ritter der Tafelrunde. Sternstunden des Theaters, eingeschlossen jene Stunde, als es heraustrat aus seiner Rolle, damals am 6. Oktober 89. Damals, als wir dann alle heraustraten...

Er gehörte zu den sehr Engagierten

Jochen Kretschmer ist am 21. September im Alter von 83 Jahren gestorben. Ich las es und war plötzlich betroffen. Wir hatten doch, wir kannten uns doch… Ja. Wir hatten einmal, vor vielen Jahren, zusammengearbeitet. Am Kulturpalast, als wir dort eine eigene, eine politische Bühne kreierten und Schatrows „Wetter für Morgen“ inszenierten. Und er war sich nicht „zu fein“ dafür, da mitzuspielen. Mitzuspielen in einem Stück über das Morgen. Ein Morgen, das nie kommen würde, von heute her betrachtet, was wir aber damals nicht wussten. Wir, die wir uns dafür engagierten, wie sich ja überhaupt Theater engagiert, der eine darin mehr, der andere weniger. Jochen gehörte zu den sehr Engagierten. Damals, wie auch später, in der Wendezeit, da ich ihm wieder begegnet bin. In einer anderen Rolle. Einer vielleicht von ihm auch auf dem Theater gewünschten, der des Azdak zum Beispiel, des gerechten Richters… Manche Rollen spielen wir im Theater und manche im Leben, und wir können sie uns nicht immer heraussuchen… Auch über die Herrschenden sind Richter gestellt.

Jochen Kretschmer war einer dieser Großen, der berührbar war und der sein Publikum zu berühren wusste. Es war natürlich nicht zufällig, dass ihm Brechts Texte, besonders die von Hanns Eisler vertonten Lieder nahe waren. Er sang sie, er sang sie in eigener Interpretation. Auch darin lag eine Botschaft, die, nicht zu vergessen… Ja, das war seine politische Überzeugung. Ich vernehme sie deutlich: Am Grunde der Moldau wandern die Steine… es liegen drei Kaiser begraben zu Prag… Ich erinnere mich.

Später sah ich ihn seltener. Nach dem Abschied vom Theater blieb er im Spiel. Filme wie der Krupp-Film und „Der Turm“ brauchten ihn. Auf Video-Mitschnitten finden sich Sequenzen. Er wurde nicht leiser, nicht vorsichtiger, er wurde expressiver. Er konnte mit dem Stock durch die Luft fahren, und alles erstarrte. Sein Haar wurde weiß, sein Bart wie der eines Klassikers. Letzter Satz: Ich halt das nicht länger aus.

Am 18. Oktober findet auf dem Stephanusfriedhof die Urnenbeisetzung statt.

Von Bernd Rump