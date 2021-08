Nachruf: Was wir heute von Loriot lernen können

Dresden

Der Sketch ist einer seiner besten. In „Zimmerverwüstung“ versucht ein grauhaariger Krawattenträger, eine kleine Zeichnung an der Wand geradezurücken. Dabei stößt er aber versehentlich Tische und Lampen um und verwüstet in einer fortgesetzten Orgie der Zerstörung schließlich das ganze Zimmer. Die Slapstick-Nummer ist Loriot in Reinkultur. Es geht um die Geburt des Chaos aus dem Geist der Ordnungsliebe. Ein Scheitern in Perfektion.

Vor zehn Jahren, am 22. August 2011, starb der große alte weiße Mann des distinguierten Humors. Betrauert wurde er als der komischste unter den Deutschen und als der deutscheste unter den Komikern. Der Meister hinterließ einen eigenen Kanon, lauter Begriffe, die im Schatzkästlein der deutschen Poesie ihren Ehrenplatz haben. Das Jodeldiplom. Die Steinlaus. Der Kosakenzipfel. Die Ente bleibt draußen. Ein Klavier, ein Klavier.

Zwischen Camping in Bozen und der Herrenboutique in Wuppertal

Schon das bloße Zitieren solcher Stichworte reicht Eingeweihten bis heute, um zu signalisieren, dass man sich im selben Kosmos bewegt. Irgendwo zwischen den separaten Waschräumen des Bozener Campingplatzes und der Herrenboutique in Wuppertal. In Loriots Welt.

Ähnlich wie John Cleese („Monty Python“) oder Rowan Atkinson („Mr. Bean“) in Großbritannien hatte Loriot ein feines Gespür für die Absurdität des Alltags in seinem Land. Vicco von Bülow, Spross eines preußischen Adelsgeschlechts, kultivierte den Geist des deutschen Bürgertums, indem er ihn konterkarierte. „Ich liebe die Ordnung, weil es ungeheuer reizvoll ist, sie zu unterlaufen“, sagte er einmal. So wurde er zum heimlichen Nationaldichter.

Der scheinbar unpolitische Loriot hat die Gesellschaft stärker verändert als alle Politkabarettisten. Seinen historische Ort hat Loriot ja in jener Zeit, in der das alte Bürgertum allmählich Abstand gewann zu den eigenen Verklemmtheiten. Eben solche grauhaarigen Krawattenträger wie in dem Sketch mit dem schiefen Bild fingen plötzlich an, ihre eigenen Macken infrage zu stellen und sich selbst mit Ironie zu begegnen.

Alles, was lange heilig gewesen war, bekam in jenen Jahren eine komische Fallhöhe. Die Bundestagsrede und der Konzertbesuch, der Kauf des Sonntagsanzugs („Die Brustpartie ist beidseitig mit Steifleinen verarbeitet“) und die Dichterlesung („Krawehl! Krawehl!“), wie in Loriots spätem Film „Pappa ante portas“.

Loriot führte dem Publikum ihr Spießertum vor und kurierte es

Auf Loriots berühmtem Sofa kurierte die Nation lustvoll ihr Spießertum aus, und Loriot war bei den kollektiven Lockerungsübungen ihr Therapeut. Er legte frei, was sein Publikum unterschwellig schon selbst bemerkt, aber noch nicht vollständig realisiert hatte. Er zeigte, wie hohl und aufgeblasen viele Gesten und Formulierungen waren – und löste Widersprüche und Verspanntheiten in Lachen auf.

Heute fehlt einer wie er. Natürlich gibt es die steife, konservative Kaffeekränzchen-Bourgeoisie aus Loriots Glanzzeit nicht mehr. Darum zündet auch mancher seiner Witze bei Jüngeren kaum noch. Aber moralischer Dünkel ist ja nicht totzukriegen. Besserwisserei und Oberlehrerinnenhaftigkeit auch nicht. Sie wohnen jetzt nur woanders.

Die Vorherrschaft über die Moral ist mittlerweile eher im linken Lager gelandet, bei Leuten, die Mülltrennung und CO2-Reduktion mit heiligem Ernst betreiben und es als Sakrileg empfänden, ihre eigene Akribie mit ironischem Abstand zu betrachten. Schließlich dient diese ja unbestreitbar der Rettung der Welt und ist somit unhinterfragbar.

Das spießige Biotop, in dem Loriots Pointen sprossen, ist ausgetrocknet. Auch dank Leuten wie Loriot. Doch es sind neue Biotope entstanden. Zum Beispiel jenes der gendersensiblen Sprache. Im Namen von Gerechtigkeit und Genauigkeit kredenzt dort der/die Autor*in seiner/ihrer Leser*innenschaft Texte, die so holperig ausfallen wie einst die Kutschfahrt von Meredith Hesketh-Fortescue mit Jasper Fetherstone von Middle Fritham nach North Cothelstone Hall.

Die Welt ist seit Loriot besser geworden, jedoch auch verbissener

„Männer und Frauen passen einfach nicht zusammen.“ Das war der Erkenntnisstand, auf dem Loriot sich noch bewegte. Dass die verbreitete Annahme, die Menschheit bestehe im Wesentlichen aus zwei Geschlechtern, sich als falsch herausstellen würde, konnte er noch nicht wissen. Und auch nicht, dass wir Indianerkostüme beim Kita-Fasching einmal als Todsünde der kulturellen Aneignung werten würden, weil sie nicht im Einklang stehen mit diskriminierungsfreier und vorurteilsbewusster Erziehung. Und auch nicht, dass es einmal Bestrebungen geben würde, Muttermilch in Menschenmilch umzubenennen, um eine Traumatisierung des nicht stillenden Elternteils zu vermeiden.

Man kann sagen, dass die Welt besser geworden ist seit Loriots Tagen, viel achtsamer und sensibler. Man dürfte darauf sogar anstoßen, mit einem Glas Oberföhringer Vogelspinne. Wenn man nur nicht so brennend gerne wüsste, was Loriot zu alldem zu sagen hätte. Einer wie er fände in den neuen, tonangebenden Milieus womöglich viele komische Steilvorlagen; sprachliche Verrenkungen und Tabus, auf die er seine Möpsinnen und Möpse loslassen könnte.

Dass alle Linken humorlos seien, ist dabei ein ganz, ganz böses Vorurteil. Es ist vielmehr so, dass Moralisten jeglicher Couleur in Sachen Selbstironie prinzipiell benachteiligt sind oder, wie es heute heißt, Förderbedarf haben. Für sie muss entlarvendes Lachen immer dem Gegner gelten. Am besten, es bleibt im Halse stecken. Das Kabarett ist eine moralische Besserungsanstalt für die anderen. Wenn es um sie selbst und ihre eigenen Ideale geht, waren alle Tugendwächterinnen und Tugendwächter schon immer so unlocker wie eine Spannmuffenfederung, bei der die Federmuffen einzeln aufgehängt und kreuzweise verspannt sind.

Es fehlt die Ironie in Zeiten von Political Correctness und Cancel Culture

Nach Sigmund Freud bricht sich im Witz ja das Unbewusste, Unterdrückte und Verdrängte Bahn. Wer ernsthaft für eine bessere Welt kämpft, möchte aber oft nicht gern daran erinnert werden, dass auch in ihm selbst etwas steckt, das nicht so perfekt ist wie die eigenen propagierten Ziele. Subversiver Humor hat es da ganz, ganz schwer.

Umso wichtiger wäre es, dass einer wie Loriot die vielen neuen Sprach- und Moralvorgaben einmal mit der Fackel der Ironie ausleuchten würde. Natürlich gibt es auch heute massenweise Satire über Political Correctness und ihre Sachwalter. Dieter Nuhr liefert sich gerne verbissene kleine Scharmützel mit der Gegenseite über das, was man gerade sagen darf, und das, was der Cancel Culture zum Opfer fällt. Aber das ist nicht dasselbe.

Solche Kulturkämpfe sind Angriffe von außen. Die Attackierten setzen sich dagegen zur Wehr, die Fronten verhärten sich. Die Gesellschaft fragmentiert sich in lauter rivalisierende Sekten, die kaum noch eine gemeinsame Sprache sprechen. Am Ende gibt es einen Wettbewerb im Beleidigtsein, weil Beleidigtsein als Ausweis von Sensibilität und moralischer Kompetenz gilt.

Loriots Kritik des deutschen Bürgertums hingegen war gerade deshalb so wirkmächtig, weil sie aus dem Bürgertum selbst stammte. Mehr noch: Sie war sogar seine schönste Blüte. Loriots Ironie war Selbstironie. Wer dazu fähig ist, ist souverän, weil er die Fähigkeit hat, auf Abstand zu sich selbst zu gehen, ohne sich zu verlieren. Einer wie er ist heute weit und breit nicht in Sicht. Schade. Früher war einfach mehr Lametta.

Von Simon Benne