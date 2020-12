Dresden

Von ihrer körperlichen Gestalt her war sie ein zarter Mensch, doch durch das, was sie zu sagen hatte, wusste sie sich Gehör zu verschaffen. Mit der Kultiviertheit ihres Wesens, der Emphase, mit der sie für ihre Ansichten stritt, der Klarheit, wenn sie Kunst und Kultur verteidigte, der Überzeugung, mit der sie junge Künstler und Künstlerinnen förderte. Die Dresdner Kunstkritikerin und Autorin Ingrid Wenzkat, Jahrzehnte lang Redakteurin, dann zunächst stellvertretende, schließlich Ressortleiterin Kultur der Tageszeitung DIE UNION bis 1991 und noch ein Jahr nach der Zeitungsfusion zur DNN bis 1992, ist am Sonntag im Alter von 87 Jahren gestorben.

Bewusster Abschied von der Welt

Ihre letzten Monate verbrachte sie in einem Pflegeheim in Freital. Aus ihrer Zartheit war eine Durchsichtigkeit geworden. Ihren ganz eigenen, bewussten Abschied von dieser Welt aber hatte sie schon lange zuvor vollzogen, ihre Dinge geordnet, den großen Nachlass geregelt und mit diesem wichtige Institutionen Dresdens bedacht.

Zu diesen gehört die Städtische Galerie, deren Gründung im Jahr 2005 Ingrid Wenzkat mitbefördert und begleitet hat. Elf Kunstwerke haben sie und Direktor Gisbert Porstmann aus ihrer Privatsammlung gemeinsam ausgesucht, die, zunächst als Depositum übergeben, nun zum Bestand der Galerie gehören. Namen wie Hubertus Giebe, Hans Jüchser, Veit Hofmann, Werner Juza und Herta Günther finden sich darunter und damit Künstler, deren Wirken und Werk Ingrid Wenzkat über Jahrzehnte begleitet hat und denen sie oft auch in enger Freundschaft verbunden war.

2013 übergab Ingrid Wenzkat ihr Archiv an Thomas Kübler, der das Dresdner Stadtarchiv leitet. Quelle: DNN-Archiv

Ihren schriftlichen Nachlass wie Künstlerkorrespondenzen, Widmungsexemplare und Dokumente übereignete Ingrid Wenzkat der Sächsischen Landesbibliothek – Staats- und Universitätsbibliothek Dresden (SLUB), ihr umfangreiches, wohlgeordnetes Recherchematerial dem Dresdner Stadtarchiv. Das Konvolut steht nun allen als Materialsammlung zu Künstlern zur Verfügung, es sei eine große Ehre, „eine solche umfassende Sammlung zu besitzen“, freute sich Archivdirektor Thomas Kübler zur Übergabe im Jahr 2013.

Prof. Thomas Kübler, Amtsleiter Stadtarchiv Dresden Wenn ich sie mal nicht besucht habe, in ihrem Wissenspalast auf der Berggartenstraße, dann haben wir uns an der „Frida“ getroffen. Im Alten Busbahnhof trällerte dann fröhlich ihr Ruf „Heeeerrr Küüübler ... schieben Sie ein Stück den Wagen mit? Bitte doch! Oder haben Sie Besseres vor?“ Meine Antwort – beständig bejahend – führte meist zu einem Tee bei ihr, nachdem die Beutel abgestellt waren. Nun starb sie, die kunstwissende, menschenvereinende Zeitzeugin der Dresdner (mindestens) Kunstszene. Neben den vielen Interviews, die ich mit ihr führen konnte – für das Dresdner Zeitzeugenarchiv des Stadtarchives Dresden – schenkte sie unserem Haus das Riesenkonvolut von Künstlerdossiers, Autographen, Briefen, Interviews, Artikeln: tausende Einzelhefter, wohlgeordnet von A-Z, kein Buchstabe unbesetzt. Sechs laufende Meter, mithin über 50.000 Dokumentenseiten über die Kunstentwicklung in Dresden im vergangenen Jahrhundert bis 2018 (ihr letzter Sammeleintrag). Das Übergabefoto spricht Bände: „So, das ist es. Wenn Sie Fragen haben – ich freue mich auf Sie.“ Die dreißig Jahre Unterschied zwischen uns wurden vertraut verlächelt. Genau diese Freude in ihrem Gesicht bleibt in mir. Und ihr Sammelwerk im Stadtarchiv Dresden als Fundgrube und Autographenbestand. Danke.

Kompetenz erwächst aus Wissen, und das hat sich Ingrid Wenzkat von früher Jugend an erworben. Am 24. November 1933 als Ingrid Schuffenhauer in Dresden geboren, wächst sie in Dresden-Blasewitz auf, studiert nach dem Abitur 1952 in Leipzig Kunsterziehung und Kunstgeschichte und darf dort noch Vorlesungen großer Lehrer wie Hans Mayer und Ernst Bloch erleben. Eine Promotion kann sie in diesen von politischen Verwerfungen gezeichneten Jahren nicht vollenden, ihre Doktorväter hatten die DDR Richtung Westdeutschland verlassen.

Von der Lehrerin zur Kulturjournalistin

Ingrid Wenzkats Weg führt zurück in die Heimatstadt, die junge Lehrerin nimmt eine Anstellung als Kunsterzieherin an der Erweiterten Oberschule Dresden-Reick an. Sechs Jahre unterrichtet sie, aber ihre eigentliche Berufung erfüllt sich erst, als sie sich entscheidet, als Kulturjournalistin zu arbeiten. 1961 beginnt sie als freie Mitarbeiterin bei der UNION, der Tagezeitung der Ost-CDU in Sachsen. „Für meinen ersten Beitrag recherchierte ich drei Tage, und heraus kam ein winziger Artikel“, erinnert sie sich viel später in einem Gespräch mit dem ihr eigenen feinen Humor. Eine anekdotische Anmerkung, aber auch eine, die auf ihre Bodenhaftung verweist, denn diese hat sie Zeit ihrer beruflichen Laufbahn niemals verloren, sie ist immer Lehrende, aber auch Lernende gewesen.

Schon 1962 folgt die Festanstellung, ihr Hauptschwerpunkt ist in den Folgejahren die bildende Kunst, und Ingrid Wenzkat zeichnet für die Wochenendbeilage „Weg und Zeit“ verantwortlich. Nicht zu zählen sind ihre Artikel, die in der UNION erscheinen, aber auch darüber hinaus publiziert sie, spricht zu Ausstellungseröffnungen, verfasst Aufsätze. Ihre Kunstkritik besitzt hohe fachliche Substanz, und sie ist vor allem prononcierte Meinung. Ingrid Wenzkats exzellente Stilistik besitzt Wiedererkennungswert und ihr Schreiben Verantwortlichkeit. Es hat Empathie, und es hat Zorn dort, wo ihrer Ansicht nach die Dinge im Argen liegen, sie Fehlentwicklungen befürchtet.

Kritik an der Kulturpolitik reizt sie bis an die Grenzen des Machbaren aus und sieht sich darin eins mit ihrem Mentor und väterlichem Freund, dem Dresdner Kunsthistoriker und Denkmalpfleger Fritz Löffler. Seinen Überzeugungen sieht sich Ingrid Wenzkat auch über seinen Tod 1988 hinaus verpflichtet, zu seinem Andenken hat sie die Errichtung einer Stele durch den Bildhauer Wieland Förster angeregt und Löfflers Wirken mit dem Buch „ Dresden – Vision einer Stadt“ gewürdigt.

Frank Lehmann, Galerie Gebr. Lehmann Der erste Zeitungsartikel über unsere Galerie wurde von Ingrid Wenzkat geschrieben. Eine Sensation, denn es war damals, 1988 – noch zu DDR Zeiten – offiziell unerwünscht. Was hatten wir uns darüber gefreut. Ingrid Wenzkat war eine ernsthafte und aufrichtige Freundin der Kunst. Offen für junge Künstler wie Hirschvogel, Eberhard Havekost oder den nicht ganz so jungen, unvergessenen Wilhelm Müller. Streitbare Rezensionen waren und sind immer wichtig, die Kunst verändert sich und fordert Auseinandersetzung. In den letzten Jahren verloren wir uns aus den Augen. Jetzt muss ich sagen, ihre Artikel werden mir fehlen.

Der Eintritt in den Ruhestand 1992 war eher einer in den Unruhestand. Die Entwicklungen in der Dresdner Kultur und insbesondere den Staatlichen Kunstsammlungen Dresden (SKD) begleitete Ingrid Wenzkat auch nach 1992 mit wachem Geist. Mit ihrer kritischen Sicht hielt sie nie hinterm Berg, in den DNN erschienen auch nach ihrem Ausscheiden zahlreiche weitere Artikel von ihr. Mancher Dresdner Museums- oder Galeriedirektor wusste es zu schätzen, andere weniger. Seit 1992 gehörte sie dem Verein der Freunde des Kupferstich-Kabinetts an und erwarb die Mappe „Die konstruktive Übung“ mit 34 Silberstiftzeichnungen von Wilhelm Müller für das Museum. Und sie war Gründungsmitglied des MUSEIS SAXONICIS USUI – Freunde der Staatlichen Kunstsammlungen Dresden e.V. Der damalige SKD-Generaldirektor Werner Schmidt hatte die Kunstkritikerin 1991 als erste gefragt, einen solchen Verein zum Nutzen für die Museen der weltberühmten Sammlungen ins Leben zu rufen.

Maria Krusche, Geschäftsführerin des MUSEIS SAXONICIS USUI – Freunde der Staatlichen Kunstsammlungen Dresden e.V. Diese große kleine Frau nicht mehr im Reigen der Freundinnen und Freunde zu wissen, macht mich unendlich traurig. Mit wachem Blick, Sachverstand und Humor stand sie den Museen zur Seite. Die Freunde der Staatlichen Kunstsammlungen Dresden machte Ingrid Wenzkat zu ihrer Herzensangelegenheit. Schenkte uns ihre Ideen und ihre Kritik. Großzügig verwirklichte sie die Erwerbung „Panoramaansicht von Oberloschwitz ins Elbtal, im Hintergrund Dresden“ für das Kupferstich-Kabinett. Fürsorglich, elegant und unbestechlich eröffnete sie Wege. Wir verlieren eine Freundin.

„Kein Zweifel, Ingrid Wenzkat verkörpert, was Dresden besonders liebenswert und qualitätsvoll macht, was für den poetischen Charme dieser Stadt Empfängliche fasziniert“, hatte Wolfgang Holler, 1991 bis 2009 Direktor des Kupferstich-Kabinetts, Ingrid Wenzkat aus Anlass ihres 80. Geburtstags 2013 in den DNN gewürdigt. „Immer spürt man die tiefe Verwurzelung in einer Kulturlandschaft, die so reich ist, dass sie manche ins allzu Lokalpatriotische abgleiten lässt, bei Ingrid Wenzkat jedoch in weltläufiger Weise den ganzen Reichtum der jahrhundertealten Tradition in den großen Zusammenhang einbindet.“

„Alle Museen in Dresden sind Fenster in die weite Welt“, beschrieb es Wolfgang Holler. Ingrid Wenzkat hat mit Hingabe und Sachverstand diese Fenster aufgestoßen. Und eingeladen, Kunst selbst zu erfahren und so eine neue Weltsicht zu gewinnen.

Von Kerstin Leiße