Dresden

Anton Paul Kammerer, der sich selbst einmal als „Zu-Spät-Romantiker“ bezeichnete, ist am 29. Dezember im Alter von 67 Jahren gestorben. 1954 in Weißenfels geboren, studierte er nach einer Berufsausbildung zum Plakatmaler Malerei und Grafik an der Hochschule für Bildende Künste in Dresden bei Jutta Damme. Seit 1982 arbeitete er gemeinsam mit seinen Künstlerkollegen Jürgen, Wenzel, Bernd Hahn und Andreas Küchler in der Künstlergruppe B53.

„Traurig wie erotisch, geordnet wie chaotisch“

Kammerer überschritt in seinen Arbeiten – Collagen, Radierungen und Malereien – die vermeintlich totalitären Grenzen zeitgeschichtlicher Abläufe und kreiste damit das gesamte Spektrum des irdischen Daseins ein, das sowohl „traurig wie erotisch, geordnet wie chaotisch“ ist.

Vom faustischen Prinzip durchdrungen, begab er sich als „Zeitreisender“ auf die Suche nach dem, was die Welt tatsächlich im Innersten zusammenhält, wobei er sich dem Dualismus unserer abendländischen Kultur nach dem ausgiebigen Studium des Buches der Bücher, des „I Ging“, verpflichtet fühlte. Sonnenaufgänge wechselten mit unerschütterlicher Regelmäßigkeit mit Sonnenuntergängen. Und so folgte der allgemeinen Goldgräberstimmung nach dem gesellschaftlichen Umbruch die Ernüchterung, eine Desillusionierung von allen geordneten, kindlichen Vorstellungen.

„Die Welt ist absurd“

Die unbeschwerte „Fahrt ins Blaue“ mündete immer öfter in Katastrophen auf seinen Arbeiten. Kammerer suchte „eine Welterklärung mit funktionierender, physikalischer Formel“ und nahm sich die Freiheit, im unkomplizierten, assoziativen Spiel mit Formen, Farben und Strukturen zu überraschenden, mitunter ungeheuerlichen, bewusstseinserweiternden Erkenntnissen zu kommen. Agitatorisch-politischen und zivilisatorisch-gesellschaftlichen Zwängen misstraute er. „Die Welt ist absurd. Es ist beileibe kein Surrealismus, den man zu sehen bekommt, also handelt es sich wohl um einen Hyperrealismus“, verlautbarte der Künstler nach der Jahrtausendwende.

„Black Birds“ – Eine Ausstellung mit Arbeiten von Anton Paul Kammerer in der Galerie art+form Quelle: Repro: Galerie

Er war ein Schatzgräber und ein Philosoph unter den „Papierschnipselverklebern“ und letztlich ein kosmopolitischer Geschichtenerzähler, der den menschlichen Komödien und Tragödien in unverbesserlicher Eigenart nachstellte.

Wie ein Schicksalsgott orakelte er auf den Papieren herum, brachte zusammen, was augenscheinlich nicht zusammengehört: spurenreiche Relikte vergangener Zeiten wie vergilbte Fotografien, Briefe, amtliche Schreiben, Anweisungen, Zahlen und Buchstaben, Spielkarten, Zeichnungen, Seidenpapiere und führte damit eine alleinig rationalistische Weltinterpretation ad absurdum.

Die Dreieinigkeit von Simultankompositionen im „All-over-Prinzip“, von linearen Rastersystemen, welche die Papiere in Erde und Himmel, ein schweres Unten und ein transzendentes Oben einteilten, sowie von der Präsenz zeichnerisch brillanter Naturstudien durchzog seine hauptsächlich seriell angelegten Collagen wie ein roter Faden.

Anton Paul Kammerer, Sonnig. Zeichnung/Collage, 2011. Quelle: Zahnärztekammer

Kammerer hob als neugieriger Wanderer zwischen den Zeiten den Schleier des Vergessens. Der janusköpfigen Fortschrittsgläubigkeit seiner Zeitgenossen stand er kritisch gegenüber und wirkte ihr augenzwinkernd mit seinem Bilduniversum entgegen. In gewissem Sinne überwand er sogar die Vergänglichkeit. Er wusste, dass die Wertschätzung von Idealen die Geringschätzung des Lebens einschließt. Und dieser Gefahr stellte er sich mutig entgegen.

Aus tiefem Zweifel am menschlichen Fortschritt zerschnitt er im Jahre 2001 eine Reprint-Ausgabe von Diderots Enzyklopädie und setzte die Fragmente in Verbindung zu den Buntdruckwunschträumen der gegenwärtigen Werbestrategen oder allgegenwärtigen historischen Leitbildern. Abbildungen aus der gut bürgerlichen Zeitschrift „Die Gartenlaube“ fanden ebenso Eingang in Kammerers Kunstwelt wie auch Nummern des Telefonservices oder Kriminalgeschichten in Edgar-Wallace-Stimmung. Er war ein Visionär mit „Weltgedächtnis“, der aberwitzige Analogien zur Wirklichkeit erfand.

Ein Bedürfnis nach „bewahrender Veränderung“

Zuweilen mutierte der Tagtraum allerdings zum Trauma, wenn ihn die Realität im wahrsten Sinne des Wortes einholte. Das Verlangen, die Fliehkräfte des Zeitalters durch eine wie auch immer geartete Gravitation auszugleichen, entsprach seinem Bedürfnis nach „bewahrender Veränderung“, seinem Bedürfnis nach Sinnlichkeit, nach phantasievoller Anschaulichkeit und intimer Dichte in Verhältnissen, die durch zunehmende Unübersichtlichkeit charakterisiert sind. In gewissem Sinne war er der Indianer „Red Cloud“, dem er 2000 eine ganze Bildserie widmete, der seinen Ritualen treu bleibt, stolzen Hauptes seine Herkunft nicht leugnet und selbstbestimmt seinen Weg geht.

Anton Paul Kammerer ist im Alter von 67 Jahren gestorben. Quelle: Gabriele Seitz

Als künstlerischer Einzelgänger und unbeirrbarer Nonkonformist in der sächsischen Kunstlandschaft sang Kammerer – inspiriert von den Rockballaden des amerikanischen Popidols der 1970er Jahre Neil Young – das immerwährende, uralte Lied des Lebens mit allen möglichen Irrtümern, Illusionen, Irrwegen und Verhärtungen.

„Ich bin ein Krebs. Das heißt, das Schicksal ließ mich unter diesem Sternzeichen geboren werden und nun muss ich mit all seinen Vorzügen und Nachteilen leben. Eigentlich bin ich mit meinem Krebs-Dasein recht zufrieden, bietet es doch die wunderbaren Vorteile, zu Wasser wie zu Lande, ebenso wie vorwärts und rückwärts zu können. Krebse sind außerdem ordentlich, häuslich, arbeitsam und fleißig. Leider sind die Krebse aber auch sehr empfindlich, sensibel und mondsüchtig. Dazu hat mich langes Einsiedeln selbst zum Einsiedlerkrebs gemacht…“ Auch das ist eine Selbstaussage, sie stammt von 1995.

In jüngster Vergangenheit sind Nachtbilder entstanden, die Kammerer gern noch der Öffentlichkeit gezeigt hätte.

Von Karin Weber