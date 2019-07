Dresden

Für das ausgefallene Konzert der Punkband Feine Sahne Fischfilet steht ein Nachholtermin fest: Am 21. August wird die Band aus Mecklenburg-Vorpommern bei den Dresdner Filmnächten auftreten. "Wir hoffen ihr macht aus dieser beschissenen Situation das Beste und freut euch über den Nachholtermin", heißt es in der Ankündingung.

Der Gig am Samstag musste ausfallen, nachdem sich Gitarrist Christoph Sell bei einem Fahrradunfall den Arm gebrochen hatte.

Feine Sahne Fischfilet bei einem Konzert im Schlachthof

Bereits gekaufte Tickets bleiben gültig. Wer am 21. August keine Zeit hat, kann seine Konzertkarte an der Vorverkaufsstelle zurückgeben, an der er sie gekauft hat.

Die Filmnächte zeigen statt des Konzerts am Samstag die Banddoku "Wildes Herz". Der Eintritt für Konzertkartenbesitzer ist frei. Los geht es um 21.30 Uhr. Auf Facebook hat die Band angekündigt, dabei zu sein - zum "hängen, labern, chillen".

Dresden, wir haben einen Nachholtermin: 21.8.19! Turbulente Stunden liegen hinter uns. Christoph geht es den Umständen... Gepostet von Feine Sahne Fischfilet am Freitag, 5. Juli 2019

Von fkä