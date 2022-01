Dresden

Das Ende der coronabedingten Schließungen heißt im Umkehrschluss nicht, dass alle Kultureinrichtungen gleich wieder öffnen. Bestes Beispiel dafür sind die Dresdner Kinos, die recht unterschiedliche Fahrpläne haben.

Die ersten: Multiplexe und Thalia

Beginnen wir mit den Häusern, die ab heute wieder Publikum empfangen. Das sind die drei großen Multiplexe Ufa-Palast, UCI und Rundkino. Sie locken mit aktuellen Neustarts wie „Spencer“ und „Scream“, aber auch mit schon angelaufenen Streifen wie „Matrix Resurrections“. Einziges Programmkino in diesem Reigen ist das Thalia in der Neustadt (Görlitzer Straße), wo heute und am Sonntag „Adam“ und „Annette“ in Originalversion mit deutschen Untertiteln laufen sowie am Sonnabend „Drive my car“ und „Pleasure“, ebenfalls als untertitelte Originale.

Das Rundkino (im Bild der umgestaltete Saal 2) startet am Freitag wieder. Quelle: Dietrich Flechtner/Archiv

Am morgigen Sonnabend legt dann auch das Cinemaxx wieder los. Dann stehen nicht nur Blockbuster im Programm, sondern auch Kinderfilme wie „Die Schule der magischen Tiere“, „Clifford – der große rote Hund“ und „Lauras Stern“.

Kinobesuch mit 2G plus

Voraussetzung für den Kinobesuch ist die Einhaltung der 2G-plus-Regel (geimpft oder genesen und tagesaktuell getestet). Die Häuser dürfen ihre Kapazität maximal zur Hälfte und mit bis zu 500 Gästen auslasten.

Schauburg und Zentralkino ab 20. Januar

Sowohl die Schauburg als auch das Zentralkino im Kraftwerk Mitte haben sich den 20. Januar als Neustart-Termin auserkoren. In der Schauburg müsse unter anderem der Bereich des aktuell im Foyer untergebrachten Testzentrums reduziert werden, erzählte Geschäftsführer Stefan Ostertag gestern am Telefon. Zu diesem Zeitpunkt wartete er noch auf den exakten Wortlaut der Corona-Schutzverordnung. Die genauen Hygienevorschriften bekomme er erfahrungsgemäß „frühestens einen Tag später“, also heute. Zu eng, um einen guten Planungsvorlauf für einen früheren Start zu haben.

Bernhard Reuthers 2020 eröffnetes Zentralkino konnte bislang nur wenige Monate spielen. Quelle: Dietrich Flechtner/Archiv

Bernhard Reuther vom Zentralkino will ebenfalls am 20. Januar „regulär mit der Kinowoche starten“. Die bisher genutzten Wirtschaftshilfen würden funktionieren, sagte er auf Nachfrage. Sie seien „kein Allheilmittel, aber sie helfen. Sonst wäre es für uns noch schwieriger.“

Angst vor neuerlicher Schließung

In diese Kerbe schlägt auch Ostertag. „Wären keine Hilfen geflossen, gäbe es uns schon nicht mehr“, meinte er. Für ihn ist die Anbindung an die Krankenhausbelegungen der eigentliche Knackpunkt für die Kultur. Es bestehe das Risiko, „dass wir in drei Wochen wieder geschlossen haben“. Die aktuellen Auflagen sollten seiner Ansicht nach implizieren, dass bei ihrer Einhaltung Kultureinrichtungen „zumindest nicht wieder geschlossen werden“.

Schauburg-Chef Stefan Ostertag. Quelle: Dietrich Flechtner/Archiv

Die am Mittwoch vom sächsischen Kabinett beschlossene Schutzverordnung, die bis zum 6. Februar gelten soll, enthält eine Rückfalloption: Wenn die Überlastungsstufe in den Krankenhäusern erreicht ist oder die Inzidenz in den Landkreisen und Kreisfreien Städten auf über 1500 steigt, werden die Erleichterungen wieder aufgehoben. Die Überlastungsstufe tritt in Kraft, wenn an drei Tagen in Folge in Krankenhäusern 1300 Betten auf Normalstationen und 420 Betten auf Intensivstationen mit Covid-19-Patienten belegt sind.

PK Ost spielt ab 27. Januar

Das Programmkino Ost schiebt seinen Neustart dagegen noch etwas länger auf. Dort sollen ab 27. Januar wieder Filme über die Leinwände flimmern. „Das war eine bewusste Entscheidung“, sagte Sven Weser, einer der Geschäftsführer, gestern in einem Telefonat. Ähnlich wie Ostertag machte er darauf aufmerksam, sich erst in Ruhe mit den aktuellen Verordnungen und deren Folgen vertraut machen zu müssen. Außerdem „haben wir uns diesen Vorlauf gegönnt“, um in Ruhe Programm machen und dem Publikum etwas bieten zu können. Wesers Kommentar zum Neustart: „Ein oder zwei Wochen später machen das Kraut auch nicht mehr fett.“

Von Torsten Klaus