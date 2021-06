NIB ART: Neues Kunstfestival für Dresden

Dresden

Der Dresdner Neumarkt wirkt, als wäre zwischenzeitlich nichts geschehen. Die Wirte haben Stühle und Tisch raus aufs Pflaster schieben lassen, wo sich zwar noch nicht das Massenpublikum wieder tummelt, die Rückkehr der Gäste aber absehbar ist. Nur die Masken der Kellner deuten darauf hin, dass unser Gefüge der Normalität doch anhaltender erschüttert wurde.

Wiederbelebung ist eins der Zauberworte, die in diesen Tagen allerorten bemüht werden. Das war bei der Vorstellung eines neuen Dresdner Kunstfestivals nicht anders. Und doch schwang da deutlich mehr mit, als nur schönes Begleitprogramm fürs wirtschaftliche Wiederaufleben des Stadtzentrums sein zu wollen.

Haupt-Areal an der Frauenkirche

Fangen wir mit dem Wichtigsten an: Dresden bekommt eine neues eintrittsfreies Kunstfestival. Unter dem Titel „NIB ART“ wird es vom 21. bis 25. Juli an vier Plätzen der Innenstadt über die Bühne gehen: dem Neumarkt, dem Taschenberg am Schloss, dem Dr.-Külz-Ring und dem Hauptbahnhof. Zentrum dabei ist unumstritten das Areal an der Frauenkirche. Dort soll es täglich ab 17 Uhr unter dem Titel „Art Talk“ Podiumsgespräche mit Künstlern und ab 18.30 Uhr Live-Konzerte geben. An den Abenden, jeweils ab 20 Uhr, werden dann Mitschnitte berühmter Konzerte und Aufführungen aus Klassik, Oper Jazz und Ballett gezeigt. Die Veranstalter gehen von rund 350 Sitzplätzen aus, die zur Verfügung stehen.

Kooperationspartner für die Konzertmitschnitte ist ARTE concert, wie Jörg Polenz am Dienstag erzählte. Er ist Geschäftsführer der KFA Kultur für alle gGmbH und Mitbegründer des Palais Sommer Festivals. Schon im Februar hatten Polenz und Frank Wallburger, Vorstandschef des Neuen Sächsischen Kunstvereins (NSKV), eine „strategische Partnerschaft“ angekündigt. Im August soll gemeinsam – im Rahmen des Palaissommers – ein dreiwöchiger „International Artist Campus“ entstehen.

Nun folgt also eine weitere Zusammenarbeit, die zeitlich gesehen sogar schon eher zu erleben sein wird. Die Idee für die Bespielung des Neumarktes orientiert sich dabei am jährlichen Film-Festival auf dem Wiener Rathausplatz, dessen Mix sich die Dresdner zum Vorbild nahmen, wie Polenz wissen ließ. Er hofft auf „eine Initialzündung für den Neumarkt“, wenn auch nicht ganz so groß wie in Wien, wo in Zeiten vor Corona bis zu 12.000 Sitzplätze zur Verfügung standen.

Kunstinstallationen und eine „Komfortzone“

Zum kulturellen Gruppenerlebnis an der Frauenkirche kommt noch die Installation aus 100 vergoldeten Steinplatten mit zeitgenössischen Porträts des sächsischen Hofstaates, geschaffen vom Dresdner Künstler Esteban Velazquez von Wilhelm.

Dazu gesellen sich noch drei größere Kunstinstallation. Auf dem Platz Taschenberg am Schloss soll der aus Armenien stammende Künstler Mischa Badasyan sein „Home – Armenisches Haus“ präsentieren. Auf großen Bildern soll seine Performance fotografisch inszeniert werden. Dazu kommen Teile einer Gartenlaube, Fassadenteile, die in ihrer Kulissenhaftigkeit daran erinnern, wie fragil ein Begriff wie Zuhause oder Heimat sein kann, wenn Krieg aufzieht.

Am Dr.-Külz-Ring soll dagegen eine „Komfortzone“ entstehen: ein übergroßer Liegestuhl, umrahmt von kleineren und nutzbaren Sitzgelegenheiten. Dazu kommt eine Bühne, auf der temporäre Skulpturen aus Möbeln und Einrichtungsgegenständen entstehen sollen. Sie unterliegen einer ständigen Veränderung.

NIB: „neue innerstädtische Begegnung“

Der Hauptbahnhof bekommt schließlich in seiner Kuppelhalle eine Objekt- und Videoinstallation. „Das Boot – Boot()schaften“ wird begleitet von einem künstlerisch gestalteten Piano, das wiederum für musikalische Performances genutzt werden soll. Der öffentliche Raum des Transits wird so auch zu einem Klangraum.

NIB stehe dabei für „neue innerstädtische Begegnung“, sagte Polenz. Wallburger hofft, im nächsten Jahr ohne Pandemieeinschränkungen den städtischen Raum zwischen Hauptbahnhof und Frauenkirche entsprechend dichter mit allen möglichen Kunstformen zu bespielen.

Auch die Stadt ist bei NIB mit im Boot. „Das Format kann ein toller Impuls werden“, sagte Robert Franke, Amtsleiter für Wirtschaftsförderung. Trotz Unterstützung und bereits zugesagter Förderung bleibe derzeit noch eine Lücke von rund 75 000 Euro, sagte Polenz. Sollte nicht alles abgedeckt werden, müsse man eventuell etwas abspecken. „Aber die Veranstaltung wird es auf jeden Fall geben.“

