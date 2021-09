Musiktheater-Premiere „Don’t touch“ im Zentralwerk Dresden

Dresden

Das Licht geht an: Menschen sitzen vereinzelt auf ihren Stühlen neben Tischen, darauf rote Telefone. Vielleicht eine Kontaktbar? Die Menschen im Raum kennen sich noch nicht. Irgendwo stehen Instrumente herum. Man sitzt und wartet, dass jemand die Initiative ergreift. Ein Telefon klingelt, ein junger Mann, eine junge Frau heben den Hörer ab. Eine unbekannte Melodie, Stimme, Töne, alles fremd. Nur Schattenrisse. Die Arme der beiden bewegen sich. Hände tanzen. Ein weiteres Telefon klingelt ...“ – so wird im Zentralwerk Dresden die nächste Premiere angekündigt: Heute, 20 Uhr ist dort El Perro Andaluz mit seiner neuen Musiktheaterproduktion „Don’t touch“ zu erleben.

Sieben Jahre nach seinem erfolgreichen Projekt „Don‘t play“ zur Verortung als selbstbestimmte Künstler im Kulturbetrieb und freie Radikale in der Gesellschaft sieht das Ensemble in „Don’t touch“ eine szenische Fortsetzung und möchte sich diesmal mit der Frage „Wie verständigen wir uns, wie stellen wir heute Nähe her?“ künstlerisch auseinandersetzen.

Tanzshow, Musikerlebnis, wilder Performanceritt

Die Regie übernahm der international renommierte Choreograph Joachim Schloemer. Er realisierte in den vergangenen zwanzig Jahren ein Repertoire von mehr als fünfzig Auftragsarbeiten und erhielt Engagements u.a. bei den Wiener Festwochen, an der Deutschen Oper Berlin, der Staatlichen Oper Antwerpen, der Opera Metz und am Theater Basel.

In enger Zusammenarbeit mit El Perro Andaluz entwickelte Schloemer „eine Tanzshow, ein Musikerlebnis, einen wilden Performanceritt, ein Übertreten und Dazwischentreten“, wie der Regisseur das Projekt beschreibt. Es handele vom Berühren und Nichtberühren, vom titelgebenden Verbot und gleichzeitig von Wunsch und Hoffnung auf Berührung. „Aus diesem Grund haben wir das Stück optisch mit wenigen Requisiten in die 1970er Jahre verlegt. Ein verklemmtes Jahrzehnt: Abstand wahren, Berührung meiden, zumindest nach außen hin. Es ist die Zeit der indirekten Kontaktaufnahme mit Tischtelefonen in schummrigen Bars. Die aus unserer Sicht beste Parallele zum Jetzt, denn auch heute gilt wieder: Abstand wahren, nicht berühren“, so Schloemer in seinen „Gedanken übers Berühren“ im Programmheft.

Kulisse aus Versatzstücken der 70er

In einer Kulisse aus Versatzstücken der 70er agieren unter der musikalischen Leitung von Lennart Dohms zehn Musiker und zwei Tänzerinnen und wagen es, „die Spannbreite von der barocken bis zur zeitgenössischen Musik, vom Tanz und Instrumentalspiel bis zur performativ-exaltierten Performance auszuschöpfen“, wie es in der Ankündigung heißt (Produktionsleitung: tristan Production).

Der Dirigent Lennart Dohms – Mitbegründer von El Perro Andaluz und ausgebildet in Köln, Salzburg, Paris und Dresden – hat seit 2013 eine Professur für Performance an der Hochschule der Künste Bern inne und ist seit 2018 Mitglied der Sächsischen Akademie der Künste. Unter seiner Leitung entwickelte sich das Dresdner Ensemble seit seiner Gründung 2007 in kürzester Zeit zu einem der vielseitigsten Ensembles für zeitgenössische Musik und Performance in Deutschland.

El Perro Andaluz arbeitet in unterschiedlichen musikalisch-darstellenden Bereichen und sucht die Grenzen des traditionellen Konzerterlebnisses durch Anleihen aus den Performancekünsten zu erweitern. Dabei ist dem Ensemble die Interpretation existierender musikalischer Arbeiten genauso wichtig, wie aktiver gestalterischer Partner bei der Entwicklung und szenischen Umsetzung neuer Werke zu sein. 2011 erhielt es den Förderpreis der Landeshauptstadt Dresden und ist seit 2014 als Teil der thematischen Konzertreihen von KlangNetz-Dresden im Deutschen Hygiene Museum zu erleben. Seit 2016 hat El Perro Andaluz seinen festen Sitz im Dresdner Kulturzentrum Zentralwerk und initiiert dort gemeinsam mit anderen Akteuren transdisziplinäre Arbeiten.

Karten zu 18 (erm. 10) Euro unter https://tristan-production.reservix.de/events

www.elperroandaluz.de

www.zentralwerk.de

Von Silke Fraikin