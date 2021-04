Dresden

Dass digitaler Unterricht sich nicht immer einfach gestaltet, hat sich spätestens im letzten Jahr zur Genüge gezeigt. Noch komplizierter wird es im Musikunterricht: Takt und Töne fehlerfrei digital zu übertragen ist beinahe unmöglich, außerdem stehen nicht allen Schülern und Schülerinnen die nötigen Instrumente zu Hause zur Verfügung. Katharina Lattke ist Instrumentalpädagogin und gibt seit rund zehn Jahren Schlagzeugunterricht. Sie weiß: „Besonders das aktive Musizieren ist vor allem für Kinder und Jugendliche ein wichtiger Faktor für ihre persönliche Entwicklung.“ Und werde daher auch in Zeiten eines Lockdowns besonders wichtig.

Seit über einem Jahr muss die Lehrerin ihre Schüler und Schülerinnen online unterrichten. Direkt zu Anfang stellte sich das Problem, dass viele daheim gar kein Schlagzeug besaßen – und auf Töpfen und anderen Gegenständen trommeln mussten. Über das Coronajahr legten sich aber viele Familien notgedrungener Maßen ein Drumset zu.

Trotzdem sank die Motivation der Schüler und Schülerinnen mit der Zeit zunehmend. Lattke erzählt: „Es wurde immer zäher. Digital gibt es nicht viel, das man im Unterricht machen kann: Die Technik üben, klar, aber zusammen zu musizieren geht nicht, und zu einem Song zu spielen auch nicht, und das sind die Dinge, die wirklich Spaß machen.“ Mitte Februar entscheidet die Lehrerin deshalb: Es muss ein neues Projekt her, um die Kinder und Erwachsenen zu motivieren.

Endlich wieder zusammen musizieren

So entsteht „Eye Of The Tiger“, ein Musikvideo, in dem die Schlagzeuger und Schlagzeugerinnen den Beat zum gleichnamigen Song spielen. Die Idee dahinter: Trotz aller Hürden gemeinsam zu musizieren. Da das zeitgleich digital nicht möglich ist, übt Lattke die Parts mit jeder und jedem der Teilnehmenden – 15 sind es insgesamt, neun Mädchen und sechs Jungs – individuell ein. Sie erklärt: „’Eye Of The Tiger’ ist kein zu anspruchsvolles Lied, so dass auch Anfänger mitmachen können.“ Die Fortgeschrittenen denken sich eigene kleine Herausforderungen aus. Dann filmt sich jeder und jede beim Spielen und nimmt dazu die Tonspur auf, jeweils mit den zur Verfügung stehenden Mitteln. Das Cover des Rocksongs produziert Lattke selbst, gemeinsam mit Bassist Christoph Witte. Den Videoschnitt übernimmt Kamerafrau Lena Krause, die Audiobearbeitung Konrad Hartig.

Inzwischen, nach etwa einem Monat, ist das Video fertig, und auf Facebook, YouTube und Instagram zu finden. Das Feedback zum fertigen Produkt ist großartig: „Die Kids waren alle total begeistert. Die Eltern und Älteren noch ein wenig beeindruckter, weil sie besser verstehen, wie viel Arbeit in so etwas steckt“, sagt Lattke und lacht. Die Kinder fragen schon, wann das nächste Projekt dieser Art kommt. „Dann erkläre ich ihnen, dass, ich mich erstmal vom letzten erholen muss“, sagt ihre Lehrerin. „Aber wir machen das bald mal wieder.“

Die Schüler und Schülerinnen kannten sich zuvor nicht, hatten immer nur Einzelunterricht. „Nach dem Projekt haben viele von ihnen gesagt: ’Die anderen möchte ich gerne näher kennenlernen’. Das war genau, was ich mir vorgestellt hatte. Cool, dass so ein Gemeinschaftsgefühl entstanden ist“, freut sich die Pädagogin. Ein weiterer Effekt des Projektes, den die Schlagzeuglehrerin sich erhofft hatte: Das Video ist ein Vorbild für andere Musikpädagogen. So habe sich zum Beispiel schon eine Chorleiterin nach dem Konzept erkundigt.

Ein Vorbild für Schlagzeugerinnen

Ein Vorbild sein – das will Katharina Lattke auch für ihre Schülerinnen. Denn dass bei ihr so viele Mädchen und Frauen lernen, ist aktuell noch eine Seltenheit, Mädchen werden häufig eher mit anderen Instrumenten in Berührung gebracht. Lattke erklärt: „Ich glaube, Vorbilder spielen da eine große Rolle. Wenn ein Mädchen noch nie eine weibliche Schlagzeugerin gesehen hat, wird es weniger wahrscheinlich darauf kommen, auch Schlagzeug zu spielen. Dabei ist das vielleicht genau das richtige Instrument für sie.“

Corona macht es auch der Musikpädagogin finanziell nicht leicht. Sie ist deshalb auch ihren Schülern und Schülerinnen dankbar, dass sie trotz der widrigen Bedingungen durchhalten und weiter Spaß an der Musik finden. Um Kamerafrau und Produktionsteam bezahlen zu können, erhielt sie Hilfe von der Stiftung Lichtblick.

„Eye Of The Tiger“ war ein voller Erfolg, findet Katharina Lattke. „Es ist auch eine Kampfansage aller Beteiligten, dass wir uns von dieser Pandemie nicht unterkriegen lassen und trotzdem Wege finden, zusammen zu musizieren.“

