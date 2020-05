Dresdner Label K&F Records veröffentlicht Benefiz-Sampler

Dresden

Glückseligkeit ist ein sparsam ausgesprochenes Wort in diesen Tagen. Rar, aber unvermindert schön. Beim Dresdner Label K&F Records kommt gerade Freude auf. Mario Cetti, einer der Köpfe dort, jubelt auf gewohnt stille Weise, sagt aber trotzdem „Wir sind ganz glückselig!“ Grund ist die Resonanz auf einen Benefiz-Sampler, den K&F Records jüngst veröffentlicht hat.

„Ihr fangt alles an“ ist der Titel der Liedersammlung mit teils unveröffentlichten, also exklusiven, in jedem Falle aber seltenen Songs. Da man im Hause K&F ja ebenso im Konzertmanagement, Booking, in der Künstlerbetreuung tätig ist und selbst als Musiker arbeitet, waren die Wege angemessen kurz beim Zusammenstellen der Künstler-Liste. Und die Motivation dafür so fern vom Aufgesetzten wie nur möglich. Man weiß einfach, wo es gerade klemmt und wozu ein paar Euros gut sein können.

Erlös geht an Live-Musiker und Konzert-Crews

Bei K&F heißt es dazu: „Wir KünstlerInnen und Bands können nicht live spielen durch Corona. Nicht durch Clubs touren und höchstwahrscheinlich auch kaum Festivals mitnehmen in diesem Sommer. Das tut wahnsinnig weh, natürlich auch finanziell. Aber noch härter als uns trifft es momentan unsere Live-MusikerInnen und Crews. Also die Menschen, deren Brotjob es ist, unsere Konzerte auch in guten Zeiten überhaupt erst möglich zu machen: Unser Ton- und LichttechnikerInnen, Bühnen-MusikerInnen, die KollegInnen vom Merch, vom Bühnenbild oder der Backline, unsere Busfahrer oder TourmanagerInnen. Sie alle sind wohl für mindestens einen Sommer arbeitslos.“ Der Erlös von „Ihr fangt alles an“ geht eins zu eins an sie. Es ist mehr als eine warme Geste.

Exklusive Stücke von Lily Among, Gisbert zu Knyphausen und Retrogott

Für 25 Euro Einstiegspreis kann man den Sampler als Ganzes im Netz erwerben, der Kauf von Einzelsongs ist ebenso möglich. Genauso wie Beträge, die zum Teil weit über den eigentlichen Preis hinausreichen. Mario Cetti: „Das Feedback und die Unterstützungsbereitschaft der Fans toll. Es gab mehrere Leute, die 100 Euro dafür zahlen wollten, jemand hat sogar 500 Euro gespendet.“ Daher die Glückseligkeit. Und wie steht es mit der künstlerischen Substanz?

Es ist ein feines Service aus zwölf Teilen geworden. Gern auch zum Kaffee! Moritz Krämer beginnt mit einem flotten Liedchen, das, etwas verformt, der Platte ihren Namen gab: „Hier fängt alles an“. Die US-amerikanischen Brüder und heimlichen Labelhelden Wayne Graham fragen stimmig und allegorisch genug: „What’s Your Excuse?“ Die Höchste Eisenbahn macht hip, Retrogott hop, zusammen bringen sie dann „Timmy“. Still und persönlich wird es mit I am Oak („Cluster“), live mit Lily Among Clouds („Can You Read My Thoughts“), wirklich familiär mit Gisbert zu Knyphausen („ Kurt K. schreibt einen Brief an seinen Vater“).

Voller Kraft wie Volumen in der Stimme und garstig aus den Saiten bringen die Dänen Hodja danach ihr unveröffentlichtes „Phishing With Grandma“, bevor sich Käptn Peng & Die Tentakel von Delphi nach einer halben Laufminute „schon verrappen“ mit ihrer „halb abgestellten Skizze“ und „halb okayen Variante“ des reichlich siebenminütigen „Das plarische Exzem“. Worthalsbrecherisch wie immer! Talking To Turtles ziehen ein 2013er Demo von „Safetyville“ aus der Schublade, Hello Emerson singt das bislang ungehörte „Tough Luck“, Woods Of Birnam die klare Pianoversion von „How Many“ der aktuellen CD „How To Hear A Painting“. Einer fehlt? Einer fehlt! Lemur. In „Zahlen und Namen“ werden „ganz plötzlich Beatmungsmaschinen zu Gold“, sterben „hierzulande endlich auch mal Menschen“, ist die Rede von „Sozial-Darwin“ und „diese Klinik ist voll“. Fiebriger Trip-Hop als dystopische Vision, gespickt mit zwei Schaufeln Realität. Kann man im Netz sogar ansehen!

Kreise zu Husten und Hüller

Kreise zieht „Ihr fangt alles an“ auch indirekt. Es fiel ja der Name Gisbert zu Knyphausen und schon ist man bei Husten, einem seiner Projekte, das niemals die Bühnen des Landes erleben sollte. Husten sind neben Knyphausen noch Moses Schneider und Der Dünne Mann. Seit 2017 machen sie deutschen Pop, geschrammelt und wohlüberlegt, fluffig und wohldosiert. Jedes Jahr im April sollte nur eine Husten-EP erscheinen, Konzerte waren tabu. Vor Tagen wurde Edition Nr. 4 herausgebracht, Titel: „Wohin wir drehen“. Es sollte dann sogar doch eine kleine Tour geben, die natürlich dem Virus erlag, aber im Frühjahr 2021 nachgeholt werden soll. Hatten Husten nicht schon mal ein „Lied für den Notfall“ geschrieben? Vordenker! Mitwisser!

Fünf Stücke überbrücken bis dahin die Zeit bis zum Neustart einer Szene, die glaubhaft am Boden liegt. „Wohin wir drehen“ könnte mit seinem fulminanten Bläser-Intro und der treibenden Rhythmus-Sektion zur Neuverfilmung von „Das unsichtbare Visier“ passen. Zu „Ab ins Ungewiss“ (wieder so etwas Prophetisches!) gibt es ein hübsches Quarantäntevideo im Netz. „Ich lauf doch schon“ bringt eine fast ultimativ-nüchterne Textzeile für jeden Anmachversuch: „Es ist kein Schlafzimmerblick, es ist ein Schlafdefizit“. In „Bad Karma Boy“ durchlebt der Held eine Mitleid-Crisis, im sphärisch-hollywoodesken „Das Lehm“ heißt sein Hund Kapitän und er ist des Lebens müde. Schöner Zeitvertreib, dieser Liederfünfer!

Könnte bald auch mit Sandra Hüller so werden, denn die Schauspielerin will im Sommer 2020 ebenfalls eine EP herausbringen. Zwei schon im Netz veröffentlichte Singles versprechen so Überraschendes wie Vielgesichtiges. Während das knackig-pfiffige Brass-Stück „My Love (Last Breath“) noch klingt, als sei die Hüller Mitglied in einem ätherischen Frauenchor, ist „The One“ so fragil wie transparent und weiß sie dicht bei Sophie Hunger. Die Videos zu beiden Liedern übrigens sind grandios!

K&F, die auch Sandra Hüller betreuen, werden mit ihr noch viel Freude haben. Nur die ständige Fan-Fragerei, wann es denn Hüller-Konzerte geben wird, könnte vielleicht nerven…

Von Andreas Körner