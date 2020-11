Dresden

In diesen Tagen hätte das zweite Konzert der Spielzeit der Musikbrücke 2020|21 – Dresden stattfinden sollen. Doch wie schon der Auftritt im Oktober musste auch dies verschoben werden. Václav Luks und seine Ensemble Collegium 1704 waren dennoch in der Dresdner Frauenkirche – für eine Videoproduktion. Wolfram Quellmalz sprach mit dem Leiter des Ensembles, Václav Luks.

Frage: Eigentlich hätte das zweite Konzert im Rahmen der Musikbrücke stattfinden sollen mit dem Programm, das schon im September verschoben werden musste. Und nun darf gar nichts sein – Sie waren trotzdem in Dresden, wie das?

Václav Luks: Auch bei uns in Tschechien ist nicht nur das Konzertieren, vokal und instrumental, verboten, alle kulturellen Veranstaltungen sind gestrichen. Deshalb haben wir gedacht, wir nutzen die Gelegenheit und machen hier in Dresden wenigstens eine Videoproduktion mit dem Programm, das wir für die Eröffnung der Saison geplant hatten und das wir in Madrid, als es noch möglich war, gespielt haben.

Václav Luks Quelle: Petra Hajska

Wir haben eine Aufnahme des kompletten Programms gemacht – es sind Stücke, die wir lieben, die Zelenka-Messe ist natürlich ein Kernpunkt in unserem Repertoire. Natürlich durfte es keine öffentliche Aufführung sein, aber als Geschenk für das Publikum haben wir wenigstens eine Aufnahme des Programms unter Berücksichtigung der strengen hygienischen Vorschriften gemacht – Masken, Abstände und das alles gehörten dazu. Ich glaube, das Resultat wird eine Erinnerung an diese komische Zeit sein!

Und wo wird man die Aufnahme sehen können? Sie waren ja während des ersten Lockdowns auf Ihrem YouTube-Kanal, auf kulturadoma.cz sowie im tschechischen Kulturfernsehen ČT Art präsent.

Schlussendlich landet zwar alles irgendwann auf dem YouTube-Kanal, aber unser Konzept ist, eine neue Videoplattform des Collegiums zu gründen, denn wir haben festgestellt, dass das Publikum nicht nur die Erlebnisse vermisst, die Musik, sondern auch die sozialen Kontakte. Natürlich kann man die durch Computer schwer rekonstruieren, aber wir wollen mit der neuen Plattform wenigstens regelmäßig ein neues Programm anbieten, natürlich nicht irgendeine alte Aufnahme einstellen, sondern neue Aufzeichnungen. Wir versuchen jetzt, regelmäßig schöne Konzerte aufzuzeichnen und dem Publikum zu zeigen.

Dann überlegen wir, einen Raum zu schaffen, wo sich die Leute austauschen können, auch einen Chatroom, wo sie schreiben können. Vielleicht gibt es einmal eine Liveübertragung aus einer Probe – einfach, damit unsere Fans einbezogen werden und nicht zu Hause warten oder auf YouTube nur alte Videos anschauen können, sondern die Lieblingsmusiker hören und sehen können.

Dieser Kanal wird also auf Ihrer Internetpräsenz verankert?

Genau. Es wird dort eine spezielle Plattform, wir überlegen gerade, wie wir das technisch lösen, das ist alles nicht so einfach.

Sommer nur eine kurze Erholungspause

Und zu dieser Aufnahme mal eben herkommen, dies ging in der vergangenen Tagen noch?

Es war ja keine öffentliche Veranstaltung, die wäre nicht möglich gewesen. Aber es war möglich, aus Tschechien anzureisen nach Sachsen. Wir mussten allerdings am selben Tag wieder zurück, durften natürlich nicht übernachten.

Die beiden Dresdner Konzerte waren nicht die einzigen, die ausgefallen sind und deren Einnahmen Ihnen fehlen. Das Collegium 1704 ist ein freies Ensemble – wie sieht Ihre aktuelle Corona-Zwischenbilanz aus? Wie geht es den Musikern und Sängern?

Wir haben im Sommer Hoffnung gehabt, dass im Herbst alles wieder normal läuft, und im September tatsächlich auch so begonnen, haben hier „Messiah“ gespielt und viel andere Aufführungen in Tschechien gehabt, sogar mit der Missa Solemnis von Beethoven in Prag. Doch das war nur eine kurze Zeit, in der die Konzerte mit Publikum stattfinden konnten. Dann ist ab Oktober wieder nach und nach in ganz Europa alles abgesagt worden.

Wie geht es den Mitgliedern von Chor und Orchester? Haben Sie einen Ausgleich? Erhalten Sie staatliche Unterstützung?

Es gibt ein Programm vom tschechischen Kulturministerium, es gibt eines vom Wirtschaftsministerium, aber die Szene ist sehr breit, nicht nur jeder Musiker, jeder Künstler ist ein spezieller Fall, da ist es schwierig, alle abzufangen. Deshalb gibt es viele, die durch diese Hilfsprogramme einfach durchgefallen sind, da ist die Situation einfach nicht erfreulich. Die Unterstützung ist so, dass man davon eigentlich nicht überleben kann – es ist eine kleine Hilfe. Für Kulturinstitutionen wie uns gibt es aber auch Unterstützung, deswegen dürfen wir auch diese Videoproduktion aufnehmen, die natürlich Geld kostet und ohne Publikum um so schwieriger ist.

Konzerte werden nur verschoben

Keine Pläne machen ist ja auch keine Lösung – wie sind die Aussichten? Bleibt uns die Hoffnung auf mehr, als dass es im Dezember weitergeht, gibt es eine Chance, die beiden ersten Konzerte doch noch nachzuholen?

Wie man sagt – Konzerte werden nie gestrichen, die werden nur verschoben, aber ins Ungewisse … Wir versuchen, die Konzerte, die wir in Dresden nicht machen konnten, auf die nächstmöglichen Termine im Frühjahr oder Herbst zu legen, damit unsere Freunde nichts verpassen. Natürlich ist es auch schwierig, fix zu planen, weil keiner weiß, wie lange die Situation anhalten wird. Wir wissen nun, dass es bei uns in Tschechien mindestens bis Ende des Jahres keine öffentlichen Konzerte geben wird.

Damit kommen wir zur schwierigsten Frage, der nach dem weiteren Ausblick...

Wir wissen es nicht. Die nächsten öffentlichen Auftritte in Tschechien sind im Januar. Das Neujahrskonzert ist noch offen, wir überlegen gerade, Mitte Januar eine Variante des Konzertes zu spielen, das für Silvester geplant war, mit der Krönungsmesse und der g-Moll-Sinfonie von Mozart, weil wir das hoffentlich Ende Januar bei der Salzburger Mozartwoche spielen. Das soll eigentlich das Abschlusskonzert der Mozartwoche werden und war ursprünglich auch mit dem Vocalensemble gedacht, aber Letzters ist in Salzburg erst einmal gestrichen. Deshalb machen wir ein reines Orchesterprogramm, aber mit Mojca Erdmann als Solistin. Mozarts Musik wird um seinen Geburtstag herum unser neues Leben starten – hoffentlich!

Aber noch einmal konkret zu Dresden: Das Neujahrskonzert ist offen, was wäre, wenn Sie im Dezember hier spielen dürften, in Prag aber nicht – die Konzerte der Musikbrücke Prag-Dresden finden ja eigentlich immer an beiden Orten statt und sind wirtschaftlich auch auf diese beiden Teile angewiesen?

Dann würden wir hier spielen!

Das nächste Konzert „Santissimo Natale“ der Musikbrücke Prag – Dresden steht für den 21. Dezember (19.30 Uhr, Annenkirche) im Plan. Es sollen weihnachtliche Werke von Corelli, Stradella, Scarlatti und Caresana erklingen. Weiter Informationen unter: www.collegium1704.comwww.collegium1704.com

Von Wolfram Quellmalz