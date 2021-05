Musikalische Vespern in der Schlosskapelle Moritzburg

Moritzburg

Nach dem ersten Lockdown im letzten Jahr konnten in der Schlosskapelle Moritzburg freischaffende Musiker das erste Mal wieder vor Publikum spielen. Zuhörer und Musiker konnten in einer Zeit großer Einschränkungen die erfüllende und heilende Kraft der Musik ganz unmittelbar spüren. Die freischaffenden Künstler waren dankbar für die hilfreiche finanzielle Unterstützung des Publikums. Alle hofften auf günstigere Bedingungen in diesem Jahr.

Segen für Sinne und Seele

Inzwischen scheint die Unsicherheit fast größer geworden zu sein: Was kann wie stattfinden von der 32. Reihe musikalischer Vespern? Gottesdienste dürfen stattfinden, Konzerte noch nicht. Die Vesper ist das Abendgebet der Kirche, eine Form des Gottesdienstes. Seit 1990 haben Besucher die Möglichkeit, den sakralen Raum, die Musik und das geistliche Wort als Segen für Sinne und Seele zu erfahren. Die Organisatorin und Musikerin Ulrike Titze muss das Anliegen dieser Reihe nicht ändern und so lädt sie auch in diesem Jahr in die Schlosskapelle ein, hoffend, dass bald vielerorts die Kunst wieder aufsteht.

Schwungvoll, mit Leichtigkeit und Spielfreude eröffnen Catherine Aglibut (Violine), Martin Ripper (Blockflöten) und Mark Nordstrand (Cembalo) am Pfingstmontag die Reihe. „Oranges and Lemons“, ein Duft, der an den Süden erinnert, oder ein Squaredance von John Playford, gibt den Titel für aufregende Musik des 17. Jahrhunderts aus Italien und England.

Die Sopranistin Gerlinde Sämann zu hören und zu sehen, ist jedes mal ein besonderes Erlebnis. Sie wird am 6. Juni Arien von Johann Sebastian Bach singen, deren Texte in unserer Zeit nicht passender und herausfordernder sein könnten. An ihrer Seite musizieren Guido Titze (Oboe), Ulrike Titze (Violine), Guido Larisch (Violoncello) und Jan Katzschke (Cembalo).

Ludwig van Beethoven inspirierte bereits in jungen Jahren durch sein Musikgenie seinen Lehrer Johann Baptist Schenk. Seinen Schüler Ferdinand Ries bezog er vertrauensvoll in seine Arbeit. Musik dieser drei erklingt am 4. Juli durch das Streichquartett Quattrovaganti mit Ovidiu Simbotin und Adéla Drechsel (Violine), Sebastian Mickeltwathe (Viola) und Rolf Müller (Violoncello).

„Klänge aus der Stille“ entführen am 15. August in die traditionelle japanische Musik. Alexandra Kraus spielt die Shakuhachi, eine Bambusflöte. Die zumeist Jahrhunderte alten Kompositionen schöpfen aus den vielfältigen musikalischen und technischen Ausdrucksmöglichkeiten der Shakuhachi - und bewahren dabei doch ein Gefühl der inneren Stille, welche ein Ideal nicht nur des Zen, sondern aller Mystik darstellt. Als Reisender in der Renaissance- und Barockzeit konnte man mit allerhand Abenteuern rechnen. Man war frei und ungebunden, musste aber flexibel und mutig sein, um überleben zu können. Dieses Lebensgefühl spiegelt sich in der Musik der Vaganten und fahrenden Musiker wider, die am 5. September durch Martina Kirchhof (Viola da gamba) und Lutz Kirchhof (Laute) interpretiert wird.

Das geistliche Wort innerhalb der Vespern werden in diesem Jahr Pater Johannes Jeran SJ (24.5./6.6.), Frank Richter (4.7.), Pfarrer Christof Heinze (15.8.) und Pfarrer Freimut Lüdeking (5.9.) sprechen.

Die freischaffenden Musiker sind durch die andauernd fehlenden Auftrittsmöglichkeiten mehr denn je in prekärer Lage. Daher wird um eine unterstützende Spende am Ausgang oder über das Spendenkonto gebeten.

IBAN: DE03 7509 0300 0008 2211 11, Liga Spar- und Kreditgenossenschaft, Konto-Inhaber: Kath. Pfarrei St. Martin, Stichwort „Vespermusik Moritzburg“

Für alle diese Vespern gilt bis auf weiteres: Die Musizierenden werden dreimal ein Programm von 30 Minuten spielen. Diese kurzen Vespern beginnen 17:00, 17:45 und 18:30 Uhr. Es gilt das aktuelle Infektionsschutzkonzept. Reservierung und Bestätigung sind erforderlich: Tel. 0151 46609139 oder ulrike.titze@gmail.com

