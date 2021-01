Dresden

Den in Altleubnitz aufgewachsenen Lothar Richter hatte es in die Welt hinaus gezogen. Beruflich machte er in leitenden Positionen in der Wirtschaft Station in Westdeutschland und in den USA, wechselte mit seiner Pensionierung in einen Ruhestand, der von Tätigkeit geprägt war. Vor zehn Jahren kehrte Lothar Richter mit seiner Frau nach Dresden zurück. Seitdem unterstützte und begleitete er als Ideengeber viele Vorhaben, rief manche selbst ins Leben, war ehrenamtlich in Freundeskreisen für Einrichtungen wie die Staatlichen Kunstsammlungen Dresden und die Sächsische Staatskapelle tätig. Er nahm wach und mit immer kritischem Verstand an Veranstaltungen der Musikhochschule teil, auch die Konzerte des Collegiums 1704 standen stets in seinem Kalender.

Promovierter Physiker

Den Musikern der Sächsischen Staatskapelle war Lothar Richter besonders eng verbunden. In seiner Zeit als Geschäftsführer der Gesellschaft der Freunde der Staatskapelle Dresden e. V. blühte das Vereinsleben auf, wuchs in seiner Mitgliederzahl, neue Projekte entstanden. Nicht nur das Orchester, auch die Vereinsmitglieder profitierten von diesem Tätigsein. Darin, auch für andere und nicht nur nach eigenem Ermessen oder persönlicher Ansicht etwas zu unternehmen, in seinem Gemeinsinn, seiner Verbindlichkeit, lag eine Stärke des promovierten Physikers.

Als im vergangenen Jahr der Kulturbetrieb langsam wieder begann, war Lothar Richter mit dabei. Ob in den Räumen der Kunstsammlungen mit der Aktion „Ich zeig‘ Dir ‚was“ oder mit Konzertveranstaltungen. Die Verbindung zu den Musikern der Staatskapelle war erhalten geblieben. So gab es im September ein Konzert im Lingnerschloss mit den Dresden Chamber Soloists, Mitgliedern der Kapelle, das Richter organisiert hatte. Bei der Gelegenheit sammelte er Geld für die neue CD der Kammerformation.

Das Kultur-Update der DNN als Newsletter Theater, Musik, Tanz oder Ausstellungen – wir wissen, was läuft. Das wöchentliche Update zur Kultur in Dresden jeden Dienstag direkt ins E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Die Veröffentlichung der Aufnahme mit Werken von Ludwig van Beethoven und Simone Fontanelli ist für die erste Jahreshälfte 2021 vorgesehen, Lothar Richter wird dies nun nicht mehr erleben. Nicht nur Dresdens Musikerinnen und Musiker haben einen wichtigen Förderer und Unterstützer verloren.

Von Wolfram Quellmalz