Dresden

Zum Start seiner Karriere als Singer/ Songwriter bringt Johannes Gerstengarbe viel Erfahrung mit. Er studierte fünf Jahre Musik an der Hochschule Dresden, prägender war sein Austauschjahr an der Belmont University in Nashville, Tennessee, wo er sich mit hochkarätigen Musikern vernetzte und so viel lernte, wie er nur konnte. Er unterrichtete an der Musikhochschule und gab Gitarrenunterricht, jetzt ist er seit 13 Jahren selbstständig. Und seit 2011 gibt es seine Ballroom Studios, zu Hause in der alten Schokoladenfabrik in der Dresdner Johannstadt. Der Name stammt von einem Filmprojekt in einem alten Ballsaal. Das scheiterte damals aus Geldgründen – aber Gerstengarbe weiß: „Das Scheitern ist unabdingbarer Teil des Weges zum Erfolg. Wenn man lernt zu scheitern, kommt man klar im Leben.“

Der Produzent hatte Berühmtheiten wie die Prinzen, Bela B oder CJ Ramone im Studio. Besonders gern erinnert er sich an die Zusammenarbeit mit drei Mitgliedern der Gruppe Deichkind: „Da ist ein ganz intensiver kreativer Flow entstanden.“ Auch als Konstantin Wecker mit der Banda Internationale ein Lied bei ihm aufnahm, freute er sich: „Seine Musik habe ich in meiner Jugend viel gehört.“ Als Produzent hat Gerstengarbe jahrelang anderen geholfen, ihre musikalische Stimme zu finden. Jetzt, mit 38 Jahren, sucht er zum ersten Mal seine eigene. Die ist nach seinen Angaben „in der Melodie poppig, aber im Klang eher von amerikanischer Traditionsmusik beeinflusst“. Die entsprechende Musikrichtung heißt Americana.

Anzeige

Musik bedeutet für den Sänger Emotionen zu kommunizieren

Die erste, seit zwei Monaten veröffentlichte Single „Don’t give up on me yet“, erinnert beim Hören direkt an die Beatles – das sagt auch der erste Kommentar auf YouTube. „Es stört mich nicht, diese Assoziation auszulösen“, sagt Gerstengarbe und schmunzelt. Den englischen Text hat er gemeinsam mit Dan Burns geschrieben, den er in Nashville kennenlernte. Der Künstler erklärt den Hintergrund des Songs: „In einer amerikanischen TV-Show hat mal eine alte weiße Dame angerufen und in etwa gesagt: ’Ich weiß, ich habe viel falsch gemacht in meinem Leben, aber ich kann und will mich ändern. Don’t give up on me yet!’ – also, ’Gebt mich noch nicht auf!’. Das Lied darüber ist die Sicht von zwei weißen Typen auf die Black Lives Matter-Thematik.“

Am 29. Januar kommt seine zweite Single raus: „Dein Herz steht still“ ist ein Lied über Tod und Trauer. „Ich wundere mich manchmal, wie selten diese Themen ehrlich angesprochen werden. Musik ist für mich die Kommunikation von Emotionen – und die stärksten Emotionen entstehen nun mal an den großen Wendepunkten unseres Lebens“, sagt Gerstengarbe. „Dein Herz steht still“ klingt aber nicht traurig, sondern ziemlich gut gelaunt.

Auch hier hat er sich von einer amerikanischen Tradition beeinflussen lassen, genauer von dem Brauch der „Second Line“ aus New Orleans: Dabei wird eine Beerdigung zu einer groovigen Tanzparade durch die Straßen der Stadt – nachdem die First Line, mit Trauermusik und Abschiednehmen, beendet ist. Für Gerstengarbe ist „Dein Herz steht still“ ein zeitloser Song, der gerade aber eine neue Aktualität erhält: „Gestorben wird immer. Aber gerade jetzt wird mehr gestorben als sonst.“ Und wir müssen lernen, damit umzugehen.

Die beiden Singles kann man ab sofort kaufen – auf Vinyl, denn: „Wer heutzutage noch einen Tonträger kauft, der tut das für die Ästhetik.“ Beide Lieder wurden zum Teil in Dresden und zum Teil in Amerika aufgenommen, je nach Wohnort der Musiker; der Text für „Don’t give up on me yet“ entstand per Videochat. „Ein richtiges Pandemiewerk also“, lacht Gerstengarbe.

Ihn persönlich trifft Corona nicht so hart wie andere. Die Ballroom Studios sind groß: Allein und bei geöffneten Fenstern können hier nach wie vor Künstler aufnehmen. „Ich habe den Luxus, jeden Morgen aufs Rad zu steigen und ins Studio zu fahren, ich bin nicht an einen Ort gefesselt“, sagt Gerstengarbe. Das hilft dem Produzenten durch den Lockdown. Auch finanziell könnte es schlimmer sein: „Als freischaffender Künstler habe ich gezwungenermaßen schon schwierigere Phasen erlebt.“ Schade und unverständlich findet er aber, wie viele Bekannte sich zu Coronaleugnern entwickeln. Der gebürtige Hallenser steht seiner Wahlheimat kritisch gegenüber: „Nach Pegida ist die Reaktion auf Corona ein weiterer Baustein in einer Mauer aus negativen Ressentiments.“ Er würde sich wünschen, dass wir die Kultur gerade jetzt mehr zu schätzen lernen.

Auch im Lockdown gibt es für den Produzenten viel zu tun

Trotz Lockdown hat Gerstengarbe viel geplant, zum Beispiel noch zwei weitere Singles vor dem kompletten Album, für die er schon eine neue Band zusammengestellt hat. Da ist zum Beispiel Chester Thompson, früher Drummer bei Frank Zappa, Genesis und Phil Collins, der das Schlagzeug spielen wird. Eigentlich hat Gerstengarbe für seine Projekte ein Anliegen: „Mir ist wichtig, dass nicht nur Männer mitmachen. In der Band ist das bisher leider schiefgegangen.“ Dafür macht seine Studiopraktikantin die Tontechnik, und die Produzentin aus Nashville ist trotzdem dabei. Eine wichtige Mitstreiterin sei außerdem die dresdner Musikerin Judith Beckedorf, Mitbegründerin der Seite „MusiSHEan“, die Musikerinnen in der männlich dominierten Musikszene sichtbarer machen soll.

Das Kultur-Update der DNN als Newsletter Theater, Musik, Tanz oder Ausstellungen – wir wissen, was läuft. Das wöchentliche Update zur Kultur in Dresden jeden Dienstag direkt ins E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Während all der Planung bleibt Gerstengarbes Arbeit vielseitig. Die durch Corona gewonnene Zeit nutzt er, um eine Opernpartitur für das Staatstheater Saarbrücken zusammenzustellen. Eine Operngesangsausbildung hat der 38-Jährige übrigens auch. In den Ballroom Studios werden viele Musikvideos gedreht, das Drum ’n’ Bass Festival Dresden organisiert, viel sorbischer Pop aufgenommen und bald auch erstmals sorbischer Rap. Langweilig wird es also nicht – Gerstengarbe ist gerne in den Ballroom Studios. „Hier kann man frei atmen, das tut gut“, sagt er über den Ort. Trotzdem: „Natürlich wäre es mein Traum, nur von meiner Musik leben zu können. Aber das kann man als Newcomer, auch mit 38, nie.“

Wer seine Songs live sehen möchte, kann am 29. Januar seinen Auftritt im Blue Note, der über ihren Youtube-Kanal gestreamt wird, verfolgen. Dort wird er unter anderem seine beiden Singles spielen.

Von Linde Gläser