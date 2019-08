Der irische Musiker Rea Garvey begeisterte am Donnerstagabend seine Fans in der ausverkauften Jungen Garde. Beim Konzert des als Frontmann der inzwischen aufgelösten Band Raemonn („Supergirl“) und aus der TV-Sendung „The Voice of Germany“ bekannten Sängers waren zudem ganz besondere Gäste anwesend: seine Eltern.