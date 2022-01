Zittau

Exemplarischer kann keine Boy-meets-Girl-Geschichte entworfen sein. Im 2011 uraufgeführten Musical „Once“ heißen die Hauptfiguren, die sich auf den Straßen von Dublin kennenlernen, einfach nur „Typ“ und „Mädchen“. Das Publikum erwärmt sich schnell für beide, den Staubsauger-reparierenden Straßenmusiker mit dem gebrochenen Herzen und die alleinerziehende Einwanderin. Die Underdog-Geschichte über zwei sympathische Hobby-Musiker, die singend ihren Lebensmut wiederfinden, eroberte 2007 dank der eingängigen Lieder aus der Feder ihrer Hauptdarsteller Glen Hansard und Markéta Irglová erst die Kinoleinwand und bei der Oscar-Verleihung auch die Herzen des Fernsehpublikums.

Als die kaum 20-jährige Tschechin Irglová ihren Preis für den besten Filmsong stellvertretend für alle akzeptierte, die noch den Mut zum Träumen aufbringen, schien ein wenig vom trotzigen Optimismus der Geschichte auch in der Realität denkbar. Von diesem Geist sollten wir uns auch heute einiges abschauen können – eine entwaffnendere Geschichte über die verbindende Kraft der Kunst dürfte sich im zeitgenössischen, mittlerweile geradezu penetrant selbstironisch gewordenen Musical jedenfalls nicht so schnell finden.

Das Publikum zeigte sich rundum beseelt

Die deutsche Erstaufführung der mit acht Tonys ausgezeichneten Musical-Fassung von „Once“ hat das Gerhart-Hauptmann-Theater Görlitz-Zittau jetzt in Zusammenarbeit mit den Hamburger Kammerspielen gestemmt. Nach der Hamburger Premiere im Herbst ist die Inszenierung von Gil Mehmert (der gemeinsam mit Sabine Ruflair auch die deutsche Übersetzung verantwortet) nun für einige Vorstellungen in Zittau und Görlitz zu sehen, und sie kommt zur richtigen Zeit. Das Premierenpublikum zeigte sich rundum beseelt – vom mitreißend aufspielenden Ensemble ebenso wie von den Musiknummern und Bart de Clercqs Choreografie. Auch Daniel Morgenroth stimmen die Reaktionen zuversichtlich, ebenso wie die Besucherzahlen seit der Wiedereröffnung des Theaters. Die Auslastung der Sparten, so der Intendant des Gerhart-Hauptmann-Theaters, mache sehr deutlich, dass „die Leute regelrecht ins Theater drängen“. Um allen den Besuch zu ermöglichen, ist im Theater sogar ein eigenes Testzentrum eingerichtet worden. Denn für den Intendanten gilt: „Theater ist für alle da. Gerade in Zeiten von Spaltung und verhärteten Fronten können wir ein wichtiger Diskursort sein und Menschen ins Gespräch bringen.“

Oder eben zum gemeinsamen Musizieren, wie in „Once“. Schließlich erzählt das Stück mit viel Wärme und sanftem Humor von einer widerwilligen Zweckgemeinschaft, die im Probenraum zusammenfindet. Um ihren schwermütigen, namenlosen Freund wieder in die Welt zu schleudern, überredet ihn seine tschechische Zufallsbekanntschaft nämlich, seine Lieder binnen 24 Stunden im Tonstudio einzuspielen, gemeinsam mit einer improvisierten Truppe aus tschechischen Exil-Träumern und vermeintlich zynischen Iren, die sich aber natürlich als romantische Kulturpatrioten entpuppen.

Das ganze Ensemble überzeugt

Eiko Keller und Sybille Mabrich harmonieren nicht nur beim Gesang glänzend in den beiden Hauptrollen, unterstützt werden sie von einem herausragenden Ensemble. David Berton, Nadja Scheiwiller, Timo Riegelsberger und Kristin Riegelsberger sowie Jonathan Wolters (der auch als musikalischer Leiter fungiert) erweisen sich in mehreren Rollen als wandlungsfähige Mitspieler sowie als äußerst vielseitige Instrumentalisten, schmeißen zum Auftakt sogar eine kleine irische Folk-Session.

Das Zittauer Premierenpublikum ging bei den bekannten Filmsongs „Falling Slowly“ und „If you want me“ ebenso begeistert mit wie bei dem von Stephan Möller-Titel vorgetragenen komödiantischen Glanzstück, einer entzückend geschmacklosen irischen Balladenkarikatur mit dem Titel „Verenden in Bandon“. Die beherzten Performances dürften auch Liebhaber des Originalfilms erfreuen, zumal die Inszenierung in vielen Details (angefangen bei Ricarda Lutz‘ Kostümen) bewusst an den Film anschließt.

Das Musical ist glücklicherweise nicht nur „once“, sondern in den nächsten Tagen noch ein paarmal zu erleben und verdient es, auch bei reduzierter Kapazität von vielen gesehen zu werden. Nach den schmerzhaften Absagen zahlreicher Konzerte, des Weihnachtsmärchens und der aufwändigen „Mahagonny“-Inszenierung im November hofft der Intendant, dass bald wieder vor vollem Haus gespielt werden kann: „Die Reaktionen auf unsere ersten Premieren nach dem Start, ,Zerrinnerung‘ und ,Die Laborantin‘, machen uns klar: Unser Publikum hat uns vermisst, und Kultur ist für viele Menschen essentieller Bestandteil des Lebens.“ Die Schöpfer von „Once“ dürften ihm da ganz ausdrücklich beipflichten.

Weitere Vorstellungen finden heute in Zittau und vom 28. bis 30. Januar in Görlitz statt.

Kartenreservierungen telefonisch unter 03581/474747 oder per Mail an service@g-h-t.de

Von Wieland Schwanebeck