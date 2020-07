Musical „Drei Haselnüsse für Aschenbrödel“ am Schloss Moritzburg

Dresden

„Ja ist denn heut’ scho’ Weihnachten?“, fragte Fußballlegende und „Sommermärchen“-Einkäufer Franz Beckenbauer vor etlichen Jahren in einem Werbe-Spot, ähnlich könnten viele denken, die das Leben in der nächsten Zeit zum Schloss Moritzburg führt. Dort – genauer gesagt auf der Nordterrasse des einstigen Wettiner-Eigenheims – zeigen die Landesbühnen Sachsen jetzt das Musical „Drei Haselnüsse für Aschenbrödel“, das auf dem gleichnamigen Film basiert, der alle Jahre wieder zu Weihnachten über alle möglichen Fernsehkanäle flimmert. Die DDR-CSSR-Koproduktion entstand 1973 nach dem gleichnamigen Märchen von Božena Nemcová sowie dem Gebrüder-Grimm-Klassiker „Aschenputtel“.

Weihnachts-Klassiker mitten im Sommer

Wem die Wartezeit bis Weihnacht zu lang scheint, kann sich nun auch Manuel Schöbels Inszenierung der Landesbühnen Sachsen vor den Toren Dresdens anschauen. Die hatte an sich vor sechs Jahren auf der Felsenbühne Rathen Premiere (DNN berichteten), aber nachdem man, so Regisseur Schöbel, „fünf Jahre davon träumte“, spielt man sie nun auch am „Originalort“, der zu einer Art Pilgerstätte für Fans geworden ist. Auch wenn de facto lediglich einige Szenen der Defa-Produktion in Moritzburg gedreht wurden, ändert das nichts daran, dass eingefleischte Aschenbrödler bewusst jene Treppenstufen hinabschreiten, auf denen die Schöne (die bezaubernde Libuše Šafránková) ihren Schuh verlor, um dann verdutzt zur Kenntnis zu nehmen, dass es den Ballsaal auf Moritzburg gar nicht gibt, weil der Tanz – Film ist eben Film – ganz woanders gedreht wurde.

Das mit der Aura des Ortes ist nun bei dem Live-Musical der Landesbühnen so eine Sache. Die Rückfront des Moritzburger Schlosses ist durch die notwendigen Gerüste für die Technik teilweise zugestellt, man sitzt als Zuschauer in diesem Open-air-Spektakel so dicht dran am Geschehen auf der Bühne, dass eine gemalte Kulisse ähnlich „Authentizität“ vermitteln würde.

Freches Aschenbrödel statt passive Cinderella

Sandra Maria Huimann spielt das Aschenbrödel, das deutlich selbstbewusster und frecher ist als die zartpassiv auf den Traumprinzen wartenden Cinderellas und Aschenputtels anderer Filme. Ja es kann sogar besser schießen als der bisweilen allzu blasierte und sich selbst am meisten im Weg stehende Strumpfhosen-Prinz, besser reiten sowieso, und als der Bursche sagt „Ich will dich heiraten“, da antwortet sie nur selbstbewusst wie keck: „Haben Sie nicht etwas vergessen? Zu fragen, ob ich auch will?“

Als Zuschauer ertappt man sich selbst dabei, sich wie der Küchenjunge zu fragen, was sie an diesem Prinzen überhaupt findet, auch wenn man einräumen muss, dass Michael Berndt-Cananá deutlich witziger agiert als Pavel Trávnícek im Film. Aber gut, die Liebe ist eben ein seltsames Spiel, da hat der alte Schlager von Connie Francis schon recht. Und selbst dieses so tatkräftige Aschenbrödel würde letztlich scheitern, wenn es nicht seine drei Wunderhaselnüsse hätte. Mal wieder sind es die Bösen, die besonderen Eindruck machen: die garstige Stiefmutter ( Julia Vincze) als auch die hässliche, ständig was mampfende Stiefschwester ( Cordula Hanns).

Apropos Schlager. Das Ganze ist ein Musical, die Musik von Thomas Zaufke und die Liedtexte von Edith Jeske tragen nicht unerheblich dazu bei, dass die Inszenierung kurzweilig ist.

Stiefschwester trägt auch Mundschutz

Geblieben ist zum einen die Hoffnung machende Grundbotschaft, nämlich dass Rechtschaffenheit am Ende belohnt wird, zusätzlich wurde in diese Inszenierung noch die eine oder andere Öko-Bekundung mit hineinstrapaziert, etwa wenn das Aschenbrödel den Prinzen und seine beiden Begleiter nach der ersten Begegnung im Wald ermahnt, doch gefälligst den Müll mitzunehmen. Schlüsselszene ist natürlich die, bei der diverse Damen sich in jenen Schuh zwängen, den Aschenbrödel auf der Flucht vom Ball verloren hat. Als Stiefschwester Dorchen ( Cordula Hanns) erscheint, um den Schuhtest zu machen, ist ihr Gesicht verhüllt – „Sie ist schüchtern, deshalb der Mundschutz“, versichert ihre Mutter bzw. Aschenbrödels Stiefmutter zur Freude der Zuschauer, die beim Anstehen an der Kasse oder am Getränkewagen selbst der derzeitigen Maskenpflicht Genüge tun müssen.

Zusatzvorstellungen für Aschenbrödel-Fans

Aufgrund der Corona-Pandemie und den damit verbundenen Hygiene-Auflagen können statt der geplanten 600 nur 350 Besucher Platz finden, weshalb es einige Zusatztermine gibt, um alle Aschenbrödel-Fans im Land glücklich zu machen.

Nächste Vorstellungen: 8. & 9., 10., 11. & 12., 14., 15., 16., 17., 18. & 19. Juli. Sechs Zusatztermine sind vom 21. bis 26. Juli geplant. Online-Verkauf dafür ab Montag, 6. Juli: www.landesbuehnen-sachsen.de

