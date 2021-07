Dresden

„Hierhin die roten Streicher, da drüben die grünen und dort die Bläser!“, tönt am Nachmittag des 11. Juli eine Männerstimme über den Vorplatz des DVB-Betriebshofs in Reick. Vor dem Mann über hundert Kinder, die unruhig durcheinander wuseln. Es ist seit langem das erste Konzert vor Publikum, das sie als Orchester „Musaik“ auf die Bühne bringen dürfen, natürlich sind sie aufgeregt. Auf dem Programm: Eine Prohlis-Sinfonie, unterstützt von der Banda Internationale.

Was zählt, ist das gemeinsame Musizieren

2017 von den Musikpädagoginnen Luise Börner und Deborah Oehler initiiert, bietet „Musaik – Grenzenlos musizieren e.V.“ im gleichnamigen Orchester Kindern Musikunterricht – kostenlos, drei Mal die Woche und von ausgebildeten Musikern. Auch die Instrumente werden gestellt. Vorerfahrung, Talent, Herkunft und finanzielle Situation sind uninteressant – was zählt, ist das gemeinsame Musizieren.

Für ihre Prohlis-Sinfonie zogen die jungen Mitglieder los, um Geräusche zu sammeln, die für sie typisch Prohlis sind. Heraus kam eine Sammlung an Klängen, wie das Klirren der Glascontainer oder das Rauschen des Geberbachs. Diese wurden von Musikern der Banda Internationale für Instrumente übersetzt und zu Soundcollagen gebastelt, die zum Konzert eingespielt wurden.

Die Kinder und Jugendlichen führen ihre Prohlis-Sinfonie im DVB Betreibshof Reick auf. Es ist seit langem das erste Konzert vor Publikum. Quelle: Anja Schnaeidereider

Das Konzert „Standsound Prohlis“ ist ein Spaziergang durch das Viertel der Kinder und in ihre Wohnzimmer. Denn unter die Soundcollagen mischen sich bekannte Melodien, wie aus der Ode an die Freude oder „Oh when the Saints“, Rihannas 2007er Hit „Umbrella“, aber auch ein Arrangement von „Taghdir“ der iranischen Pop-Ikone Googoosh.

Surah ist zehn Jahre alt kommt aus Angola und spielt schon seit über drei Jahren im Orchester Geige. Sie hat in der Schule von dem Projekt erfahren, ihrer Mutter davon erzählt, und diese war sofort begeistert. „Es macht voll Spaß“, erklärt Surah. „Aber das Beste ist, dass man neue Freunde findet!“

Denn auch wenn das gemeinsame Musizieren im Vordergrund steht, geht es bei „Musaik“ um mehr. „Klar ist es schön, wenn am Ende ein Lied gespielt wird, aber ich finde viel wichtiger, was die Kinder darüber hinaus mitnehmen: Toleranz, Verantwortung, Geduld und Selbstvertrauen“, meint die 19-jährige Geigerin Mathilde Flach, die das Orchester musikalisch unterstützt. Um das zu fördern, wird ausschließlich in Gruppen geprobt, Einzelunterricht gibt es nur in seltenen Fällen und dann nur in einem peer-to-peer-teaching – also von einem zum anderen Jung-Musiker.

Jeder darf mitspielen

Bei „Musaik“ ist wichtig, dass vom ersten Moment an jeder, der halbwegs seinem Instrument Töne entlocken kann, an den Konzerten teilnimmt. Dafür wird das Orchester in vier Gruppen geteilt: die Grünen, die Orangen, die Roten und die Blauen, die alle im Laufe des Konzertes ihre Soli haben. Um weniger erfahrene Jung-Musiker dabei nicht zu überfordern, bekommen diese kein Notenpult vor sich. Stattdessen halten Mitglieder des Teams große, mit Noten, Zahlen und Kringeln beschriebene Plakate hoch, die die Dirigentinnen dann den Kindern bis hin zur Bogenführung fast schon vortanzen. Was für den Zuschauer vielleicht verwunderlich wirkt, sind Ansätze, wie die Colourstrings Methode oder die Relative Solmisation, die es allen ermöglichen sollen, an der Musik teilzuhaben.

Julian Schunter, 34, Leiter des Blasinstrumentenensembles, ist nach dem Konzert sehr zufrieden. „Es war wunderbar, endlich mal wieder in großer Besetzung spielen zu können. Und wir freuen uns aufdie nächsten Konzerte.“

14. Juli, 15.30 und 17 Uhr, Jugendkunstschule Palitzschdorf; 18. Juli, 16 Uhr, Theaterruine St. Pauli, kostenfreie Tickets unter: https://www.pauliruine.de/events/klangbruecken-festival-dresden-2/

19. Juli, 16 Uhr, Schulhof 93. Grundschule Leuben

Von Emma Miesler