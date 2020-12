Moritzburg

Die Dresdner Künstlerin Konstanze Feindt-Eißner hat eine Online-Petition zum Erhalt des Käthe-Kollwitz-Hauses in Moritzburg ins Leben gerufen. „Die Gedenkstätte ist zum einen ein wichtiger Erinnerungsort für eine berühmte, international bedeutende Künstlerin, die dort ihre letzten Monate verbringen durfte, nachdem sie das zerstörte, ausgebombte Berlin verlassen musste. Wichtige Dokumente und Kunstwerke von ihr werden dort aufbewahrt, gepflegt und öffentlich zugänglich gemacht. Mit ihren Arbeiten setzte sie sich immer für Menschlichkeit ein. Ihre Kunst ist weltweit anerkannt und geschätzt“, schreibt die Künstlerin zur Begründung der Petition auf ihrer Webseite.

Käthe Kollwitz 1944 auf dem Balkon in Moritzburg Quelle: privat

Aus dem Gemeinderat von Moritzburg waren Stimmen laut geworden, die Stiftung, die das Haus betreibt, nicht weiter zu unterstützen. Das sei eine verfehlte Investition, sagte Gemeinderat Heinrich Gerhartz ( CDU). Stattdessen müsse das Geld in die aktuelle Kultur fließen, in kleine Projekte, in Neues, in Vieles.

Die Petition soll sich an den Kulturraum Meißen/ Sächsische Schweiz sowie das Sächsisches Staatsministerium für Kultur und Tourismus richten. Sie wird unter anderen auch vom Vorstand des Dresdner Künstlerbundes unterstützt.

„Sachsen, der Landkreis, der Kulturkreis, die Gemeinde können stolz sein, dieses Museum und gleichzeitig ein solches Kleinod der Kunst und Kultur zu haben. Lasst gerade in Corona-Zeiten nicht zu, dass dieser Ort leise für immer zugeschlossen wird“, schreibt Feindt-Eißner. Bis Freitagvormittag waren fast 1300 Unterschriften zusammengekommen.

www. openpetition.de

