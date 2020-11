Moritzburg

„Es ist ja nicht so, dass ich keine Sympathie habe für Käthe Kollwitz und ihre Kunst. Dennoch glaube ich nicht, dass unsere kleine Gemeinde weiterhin die Stiftung Käthe Kollwitz Haus Moritzburg unterstützen sollte. Wir müssen unseren Kultureuro anders anlegen.“ Heinrich Gerhartz ( CDU) hat auch gleich konstruktive Vorschläge. Die Stiftung weiterhin zu unterstützen, das sei eine verfehlte Investition. Stattdessen müsse das Geld in die aktuelle Kultur fließen, in kleine Projekte, in Neues, in Vieles.

Käthe Kollwitz war Berlinerin

Konkret heißt dies für den Gemeinderat: „Wir wollen mehr Heimatverbundenes. Etwas, was wirklich aus der Region kommt. Käthe Kollwitz aber war Berlinerin, sie hat doch mit Moritzburg herzlich wenig zu tun. Warum müssen wir eine Gedenkstätte finanzieren?“ Solch ein Vorhaben, sagt Heinrich Gerhartz weiter, könne auch auf ehrenamtlicher Basis durch einen Verein gemacht werden.

Sabine Hänisch schüttelt es, wenn sie derlei hört. Die Geschäftsführerin der Stiftung sagt: „Wer sich so etwas verstellt, der weiß nicht, was wir hier an Arbeit leisten. Es geht nicht nur darum. für die Besucher die Tür zu öffnen. Wir arbeiten mit vielen Partnern zusammen, mit anderen Museen, mit Schulen, mit Hochschulen. Wir kümmern uns um die Instandsetzung des Hauses, um den Erhalt des Parks. All das lässt sich ehrenamtlich nicht bewältigen.“

Gustav Seitz: Käthe Kollwitz, 1957, Bronze Quelle: Alexander Kalide/Käthe Kollwitz Haus Moritzburg

Die Leiterin des Hauses weiß, wovon sie redet. Sie hat sich den guten Ruf des Hauses in den letzten 25 Jahren erarbeitet. Neben der ständigen Ausstellung werden hier nicht nur Künstler aus der Region vorgestellt, sondern ebenso Arbeiten von Zeitgenossen der berühmten Grafikerin gezeigt. Bekannt ist die Stiftung auch für die wöchentlichen Grafikkurse für Schulklassen und Interessierte. „Wir haben im Jahr an die 5000 Besucher. Und das in so einem kleinen Haus. Ist das nichts“, fragt Sabine Hänisch.

Sachsen kürzt Förderung

Sie ist allerdings auch nicht mehr überrascht. Ähnliche Worte seien schon auf der letzten Gemeinderatssitzung gefallen. Gemeinsam mit dem AfD-Gemeinderat Ingo Friedemann sprach sich der CDU-Mann für den Bankrott der Stiftung aus. Einige Zahlen zur Erklärung. Bis 2018 hatte der Freistaat Sachsen über den Kulturraum Meißen-Sächsische Schweiz-Osterzgebirge Jahr für Jahr 45.000 Euro für den Etat der Stiftung Käthe-Kollwitz-Haus beigesteuert. Für den laufenden Betrieb stehen im nächsten Jahr jedoch nur noch 17.000 Euro zur Verfügung, über die Hälfte weniger als sonst. Die Gemeinde Moritzburg hat aus diesem Grund für 2021 ihren eigenen Anteil erhöht – auf immerhin 30.000 Euro.

Grund für die Kürzung der Förderung durch den Kulturraum ist die Aufstellung eines Kriterienkatalogs, der schon 2013 etabliert wurde und jetzt deutlich zum Tragen kommt. Die Richtlinien orientieren sich an denen der ICOM-Definition und berücksichtigen u.a. fachwissenschaftliches Profil, Kulturraumrelevanz, Entwicklungskonzept der Einrichtung oder stabile institutionelle und finanzielle Basis. Zusatzpunkte gibt es für herausragende künstlerische Aspekte oder für den eingebrachten Eigenanteil.

„Hier können Menschen sehen, was Elend und Krieg bedeuten.“

Anja Schmiedgen-Pietsch vom Landratsamt Meißen verteidigt die Kriterien. Gleichwohl antwortet sie auf Anfrage von DNN: „Der Kulturraum blickt mit Sorge auf das fehlende Bekenntnis der Gemeinde zur mittelfristigen Aufstockung des Trägeranteils. Die Verschlechterung der finanziellen Situation hat die Facharbeitsgruppe veranlasst, dem Haus ab dem Jahr 2021 einen Sonderstatus zuzuerkennen. Vereinfacht ist zu sagen, dass sich durch diesen Sonderstatus die in Aussicht stehende Reduzierung der Fördermittel abmildern könnte.“

Volker John ( CDU), der stellvertretende Bürgermeister von Moritzburg, hat auf der letzten Gemeinderatssitzung Ende Oktober um eine Aufstockung der Mittel für 2021 auf 30.0000 Euro gekämpft. „Das Sterbehaus von Käthe Kollwitz ist für mich ein Mahnmal. Eine Gedenkstätte, die gerade in heutigen Zeiten wichtig ist. Hier können Menschen sehen, was Elend und Krieg bedeuten. Die Zeichnungen dieser großartigen Künstlerin zeigen uns das ganz deutlich. Deshalb müssen wir das Haus erhalten.“

Er sagt aber auch, dass Moritzburg die Unterhaltung des Hauses nicht alleine stemmen könne: „ Käthe Kollwitz ist national, international, überall bekannt. Der Rüdenhof ist eines der letzten authentischen Orte von ihr. Wir sind alle in Verantwortung.“ Alle, das betont er noch einmal.

Käthe Kollwitz 1944 auf dem Balkon in Moritzburg Quelle: privat

Pressesprecherin Anja Schmiedgen-Pietsch teilt dazu nur mit: „Entsprechend §2 SächsKRG unterstützt der Kulturraum die Träger kommunaler Kultur bei ihren Aufgaben von regionaler Bedeutung. Laut spartenspezifischer Förderschwerpunkte für Museen, Sammlungen und Ausstellungen des Kulturraumes Meißen – Sächsische Schweiz – Osterzgebirge kann eine Förderung gewährt werden, wenn die Einrichtung über eine stabile institutionelle und finanzielle Basis verfügt. Der Kulturraum unterstützt im Rahmen seiner finanziellen Möglichkeiten. Wenn diese nicht ausreichen, um die Schließung einer kommunalen Einrichtung zu verhindern, bedauert dies der Kulturraum.“

Zukunft bis 2021 gesichert

Die Gemeinderäte verlangen nun, dass von der Stiftung bis Ende nächsten Jahres ein tragfähiges Konzept für den Fortbestand des Hauses vorgelegt wird. Ansonsten soll die Stiftung nur noch den sogenannten Sitzgemeindeanteil erhalten, den Beitrag also, den Moritzburg aufbringen muss, damit der Kulturraum Meißen – Sächsische Schweiz – Osterzgebirge die Arbeit des Kollwitz-Hauses fördert. „Das war von Anbeginn klar, dass die Stiftung mit eigenen Kräften nicht kostendeckend arbeiten kann“, meint Volker John. „Wir haben seinerzeit das Grundstück und das Haus bei der Gründung der Stiftung mit hineingebracht. Jetzt ist der Freistaat in der Pflicht. Wir schaffen es nicht mehr aus eigener Kraft.“

Der Kulturraum Meißen – Sächsische Schweiz – Osterzgebirge schlägt deshalb vor, die Beteiligung des Freistaates Sachsen zu erwirken. Der CDU-Mann hat dies bei der Kulturministerin Barbara Klepsch ( CDU) bereits versucht. Vergeblich. Bis zum nächsten Jahr ist das Käthe-Kollwitz-Haus noch finanziell gesichert. Ob und wie es danach weitergeht, das ist unklar.

Von Adina Rieckmann