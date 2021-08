Moritzburg Festival: Für Sonnenuntergänge sind noch Tage frei

Moritzburg

Vor einem Jahr hatte es beim Moritzburg Festival nur wenige Wetterkapriolen gegeben, und wenn, wie am verregneten Eröffnungsabend, waren der Veranstalter, der Regenponchos verteilte, und das Publikum, das ausharrte, standhaft. In diesem Jahr werden Konzerte gegebenenfalls kurzfristig in die Evangelische Kirche Moritzburg verlegt. Am Sonnabend musste diese Option bereits genutzt werden, denn die Güsse von oben waren doch zu arg – die stimmungsvollen Sonnenuntergänge auf der Nordterrasse werden hoffentlich bald nachgeliefert.

Jan Vogler, der Künstlerische Leiter, und Spaniens Botschafter in Deutschland, Ricardo Martinez, der Schirmherr des Festivals, konnten aber schließlich die Saison 2021 eröffnen – die Moritzburger Kirche ist schließlich auch ein traditioneller Festspielort.

In der Qualität gibt das Kammermusikfest nicht nach

Und eines wurde bald klar: Mögen Änderungen hier und da gewollt oder erzwungen sein, in der Qualität gibt das Kammermusikfest nicht nach, Überraschungen inklusive. Zum Auftakt des Jahrganges 2021 gab es sogleich eine mit Richard Strauss‘ Streichsextett aus der Oper „Capriccio“ – während die Semperoper den Leckerbissen bisher nur via Streaming zeigte, beschworen Nathan Meltzer und Seiji Okamoto (Violinen), Karolina Errera und Ulrich Eichenauer (Violen) sowie Jan Vogler und Margarethe Vogler (Violoncelli) den wundersamen, sanglichen Zauber der Oper – Strauss‘ Musik schien in den kräftigen Farben des Spätsommers aufzublühen.

Zu solch schwelgerischen Weiten stand Alfred Schnittkes Klavierquintett in krassem Gegensatz. Melancholisch und zurückgezogen scheint es eher teilweise abzugleiten, wird aber immer wieder von Lichtreflexen durchsetzt. Dabei lebte das Werk vor allem von den Kontrasten zwischen Klavier (Sergio Tiempo) und Streichern (Mira Wang und Nathan Meltzer / Violine, Karolina Errera, Jan Vogler) und den feinen Verästelungen zwischen ihnen. Begann Sergio Tiempo zunächst präludierend, fanden sich in den die Tonräume durchschreitenden Stimmen bald Erwiderungen oder Persiflierungen – ein Stück für den Kopf, das große Ausgewogenheit bewies, als sich die erste Violine plötzlich aus dem Verbund herauslöste oder die Musik am Schluss in der Unhörbarkeit versank.

Schubert als Schwerpunkt der kommenden Wochen

Der Moritzburger Geist war also bereits erweckt, als Seiji Okamoto, Mira Wang, Ulrich Eichenauer, Jan Vogler und Janne Saksala (Kontrabass) ihn mit Antonín Dvoráks Streichquintett Nr. 2 in G-Dur bekräftigten. Saksala, eines der langjährigen Festivalmitglieder, kam heuer mit gebändigtem Pferdeschwanz statt wilder Mähne, sein Spiel ist von solchen Äußerlichkeiten jedoch unbeeindruckt rhythmisch und melodiös. Mit seinem Bass ist das Quintett nahe an einer Tanzkapelle – Dvoráks Opus 77 lebte von rhythmischen Betonungen! In den ersten beiden Sätzen gerieten sie, mitreißend zwar, noch ein wenig wuchtig, doch im Poco andante waren Sinnlichkeit und Leidenschaft ausgewogen, es atmete den feinen Geist, wie man ihn in Franz Schuberts langsamen Sätzen finden kann.

Ihm, Schubert, wird in den kommenden zwei Wochen ein Schwerpunkt gehören, nicht zuletzt mit der Pianistin und Sopranistin Chelsea Guo. Ab dem 14. August können die Konzerte, beginnend mit dem Eröffnungsabend, auf Dreamstage noch einmal erlebt werden.

Montag, 19 Uhr, öffentliche Probe in der Moritzburger Kirche

Internet moritzburgfestival.de

und dreamstage.live/de/event/moritzburg-festival-2021

Von Wolfram Quellmalz