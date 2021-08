Moritzburg

„Satzweise“ ist die Devise bei der Langen Nacht der Kammermusik in Moritzburg. Sie bringt von vielem etwas, mischt die Stilrichtungen bunt durcheinander, löst mit ihren Appetithäppchen aus den einzelnen Werken meistens den Wunsch nach Mehr aus und gehört traditionell den Mitgliedern der Festival Akademie. Nicht nur für die Sitzfestigkeit der Hörer ist sie eine Herausforderung (auch diesmal waren es mehr als drei Stunden Konzertdauer), sondern auch für ihre musikalische Aufgeschlossenheit. Aber darum braucht man sich hier keine Sorgen zu machen. Das ernsthafte Engagement der jungen Musiker, die Mira Wang und ihr Team wieder mit großer Treffsicherheit ausgewählt hatten, und ihr Können auf hohem und höchstem Niveau rissen jeden mit.

Schon aus Platzgründen ist es unmöglich, alles zu würdigen. Also muss es eine Auswahl tun. Da war z.B. die Geigerin Stephanie Kemna, die nicht nur einen wunderschönen, biegsamen Klang zauberte, sondern auch mit Primarius-Fähigkeiten hervortrat – etwa in der subtilen Darbietung des f-Moll-Quartetts von Mendelssohn Bartholdy. Auch von der tief lotenden, ihre Doppelbödigkeit betonenden Wiedergabe der frühen Streich-Oktette von Schostakowitsch konnte man nur begeistert sein.

Vor allem die Bläser sorgten für besondere Höhepunkte

Der Cellist Tamir Naaman-Pery aus Israel fiel wegen seiner ausgeprägten Stilsicherheit und seinem warmen Instrumentalton auf. Man denke nur an die böhmisch-farbenreiche Serenade von Bohuslav Martinu für drei Streicher und zwei Klarinetten (Felicia Bulenda und Patricia Duarte) – ein abgerundetes, homogenes Zusammenspiel.

Überhaupt waren es die Bläser, die in diesem Jahrgang für besondere Höhepunkte sorgten. Das begann mit Michail Glinkas gefühlvollem Trio Pathétique, in dem Felicia Bulenda sehr flexibel agierte und in der türkischen Fagottistin Sevgi Varol sowie der Pianistin Giulia Contaldo adäquate Mitstreiterinnen fand. Auch Charles Gounods mit exotischen Farben gespicktes Bläsernonett, bei dem es die jungen Leute vortrefflich verstanden, die Waage zwischen überbordender Spielfreude und Präzision zu halten, mag als Beispiel dienen. Mit Trompetenkunst, wie man sie sich eigentlich nicht besser und reiner vorstellen kann, brillierte die Französin Myriam Colliou in Alfredo Casellas 1927 Serenata op. 46 und im skurrilen, heiter-ironischen Septett op. 65 von Camille Saint-Saëns, das wegen seiner quicklebendigen Interpretation, zu der alle mit Temperament und Klangpracht beitrugen, völlig zurecht bejubelt wurde.

Carl Niesens Serenata in vano, das „vergebliche Ständchen“, gehört ebenfalls in die Kategorie „mit Augenzwinkern“. Man muss es erlebt haben, mit welchem Genuss, Hintersinn und musikantischem Elan sich das Quintett um den Cellisten Benjamin Lund Tomter die gestalterischen Bälle zuwarf.

Lesen Sie auch Interview: Inhaber Stefan Weber stellt die Flügel für das Moritzburg Festival

Für einen Ausflug in die 1950er-Jahre sorgte das rhythmisch prägnante, vielschichtige Capriccioso op. 7 des Holländers Peter Schat – in sich kontrastreich gegenübergestellt von Jelena Krmpot (V), Inês Pinto (Fl), Felix Mehlinger (Tr) sowie Eduardo Machado am Schlagzeug.

Die Streicher boten recht ungewöhnliche Interpretationen

Bei den Streichquartetts ließ so manche der Interpretationen aufhorchen. Der Kopfsatz des F-Dur-Quartetts op. 18/1 von Ludwig van Beethoven erklang durch Marina Alba López und ihre Partner in einer Dichte und Intensität, von federnder Eleganz getragen, wie es nicht alltäglich ist. Ganz anders ging das Quartett um Sophia Maiwald beim Allegro aus Beethovens erstem „Rasumowsky“-Quartett heran. Recht forsch und kantig, sehr auf Kontrastreichtum bedacht (und dabei auch gelegentlich übers Ziel hinausgehend) vertieften sie sich hinein. Für die slawische Abteilung sei stellvertretend der 1. Satz aus Smetanas biografischen e-Moll- Streichquartett genannt – nachdenklich, emotionsreich und dennoch energisch durch Clara Heise und Raphael Papo (V), Philipp Sussmann (Va) und Benjamin Lund Tomter.

Das tägliche DNN-Update als Newsletter Die News aus Dresden, Sachsen, Deutschland und der Welt – von uns zusammengestellt täglich gegen 7 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Wie lässt man einen kammermusikalisch so überreichen Abend ausklingen? Mit einem witzigen, ideenreichem Schmankerl, in diesem Fall Martinus „Küchenballett“. Es hörte sich ganz locker und leicht an (war es aber sicher nicht), wie Bläser und Streicher in die oft schrägen kompositorischen Einfälle rund um die tanzenden Küchengeräte eintauchten.

Von Mareile Hanns