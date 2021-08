Dresden

In ihren neuen Büchern, mit denen sich zwei in Leipzig lebende Autorinnen am heutigen Montag in einer Nachtlesung 21.30 Uhr beim Palais-Sommer vorstellen, geht es um Lebenswege, die so gar nicht gradlinig verlaufen. Wir Zuhörer dürfen auf Unerwartetes gespannt sein. Die eine, Rebecca Maria Salentin, die Jahrgang 1979 ist und aus der Eifel stammt, legte etwa 2700 Kilometer wandernd mit Rucksack, Zelt, Kocher durch das östliche Mitteleuropa zurück, obwohl sie von Kindheit an ängstlich und ungeschickt ist, ihr die geringste Anstrengung schwerfällt und sie wegen einer Autoimmunkrankheit kein Gluten verträgt. Über diesen Aufbruch ins Unbekannte berichtet sie in „Klub Drushba“. Die andere, Deniz Ohde, 1988 in Frankfurt am Main geboren, erzählt in ihrem autobiografisch inspirierten Roman „Streulicht“ von einer jungen Frau, die, aus einer Arbeiterfamilie stammend, ihren eigenen Weg geht.

Zu-Fuß-Gehen im digitalen Zeitalter

Mit Rebecca Maria Salentin entdecken wir den 1983 angelegten Fernwanderweg von Eisenach nach Budapest wieder, der nach 1990 weitgehend in Vergessenheit geraten ist. „Eine 2690 Kilometer lange Schlaufe durch Thüringen, Sachsen, Tschechien, Polen und die Slowakei bis in Ungarns Hauptstadt.“ An mehreren Stellen lädt sie Freundinnen zum Mitwandern ein. Einsames Pilgern liegt ihr nicht: „Ich liebe es, in Gesellschaft zu sein und zu plaudern, ich brauche regelmäßigen Kontakt zu meinen engsten Vertrauten, um glücklich zu sein.“ Per Smartphone und WhatsApp bleibt sie mit ihnen im „Klub Drushba“ in ständiger Verbindung. So erzählt ihr Buch manches über das Zu-Fuß-Gehen im digitalen Zeitalter.

Es ist ein Erlebnisbericht, in gut gelauntem, lockerem Plauderton gehalten, in dem wir wahrscheinlich alles mitgeteilt bekommen, was ihr begegnete, Nebensächliches und Wesentliches in buntem Nebeneinander. Historische Informationen, Erlebnisse in Wäldern und Gebirgen bei schweren Unwettern, Momente von Todesangst, Schmerzen, Begegnungen mit unterschiedlichsten Menschen und mit Fremdenfeindlichkeit.

Das große Glücksgefühl am Ende bleibt aus

Ihre Kindheit als Tochter einer alleinerziehenden Mutter spielt eine große Rolle, auch sie zieht allein zwei Söhne groß. Ihre Wanderung beginnt sie, als ihre Beziehung zu einem Mann zerbrochen ist. Das krisenreiche Zusammenleben und die Familie sind deshalb häufig Gesprächsthema dieses Berichtes, der auch Bekenntnisbuch ist. Sie zeigt uns, wie besessen Männer als Wanderer vom Leistungsdenken sind, wie sie sich davon löst. Das große Glücksgefühl am Ende bleibt aus. „Denn nicht im Ankommen liegt die Veränderung, sondern im Losgehen.“

Deniz Ohde schildert ein Leben als fortgesetztes Anrennen gegen soziale Barrieren. Ihre namenlose Ich-Erzählerin wächst nahe einer Großstadt auf, in einem kleinen Ort mit Industriepark und Müllverbrennungsanlage, in einer Wohnung mit niedrigen Decken und billigen Möbeln. Ihr Vater hat 40 Jahre lang Aluminiumbleche in Laugen getaucht. Ihre Mutter stammt aus einem 500-Seelen-Dorf in der Türkei. Aus dieser Randexistenz arbeitet sich dieses dünnhäutige, schüchterne, aber hochbegabte Mädchen heraus, auf Umwegen über Schulabbruch, Abitur an einer Abendschule bis zum Studium in einer fernen Stadt.

Diese Schriftstellerin macht anschaulich, wie diese Undurchlässigkeit der Grenzen zwischen den gesellschaftlichen Schichten funktioniert. Sie hat den Blick für soziale Unterschiede, aber er reicht wesentlich tiefer als jede soziologische Studie. Er erfasst Einzelheiten, flüchtigste Details und Gesten, die sich zu einem Zeichensystem zusammensetzen, das bis in die Psyche reicht. Besonders anschaulich im Kontrast zu den beiden Kinderfreunden der Erzählerin, dem Jungen Pikka und dem Mädchen Sophia. Die bewegen sich selbstsicher, ohne Brüche durchs Leben, wie auf einem Gleis, in den ihnen vorgezeichneten Grenzen und am selben Ort. Pikkas Junggesellenbude wird zur Pärchenwohnung für ihn und Sophia.

Wie durch ein Vergrößerungsglas zeigt Ohde uns die feinen Signale der Abgrenzung und Geringschätzung, auf die das Mädchen mit schier unüberwindlichem Selbstzweifel reagiert, bis an die Grenze zur Selbstauslöschung, wie wir am Ende erfahren. Sie fällt durchs Raster und kann sich dagegen nicht wehren, weil es für sie kein Ich gibt, das dies könnte: „nichts war je von mir ausgegangen, alles ist immer nur auf mich eingefallen, ich habe in einer Grammatik gelebt, in der ‚sich wehren’ von vornherein nicht vorgesehen war“. Ihr Vater bringt es in einem Satz über die Schule auf den Punkt: „Niemand dort hat dich gesehen.“

Das tägliche DNN-Update als Newsletter Die News aus Dresden, Sachsen, Deutschland und der Welt – von uns zusammengestellt täglich gegen 7 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Er selbst hat sich eingeigelt in seine Existenz, hat diesen Arbeiterstolz entwickelt, „gemischt mit Trotz und aus Not geborener Arroganz“. Er führt ein Leben aus Ersatzhandlungen, nichts kann er wegwerfen, kauft von allem zu viel. Aber wir erfahren auch, warum: Zweimal war seine Familie im Krieg ausgebombt. Ist er betrunken, brechen Aggressionen aus ihm heraus. So trainiert sich die Tochter eine aus Angst kommende Vorsicht an.

So nahe geht uns dieses bewegende Schicksal vor allem wegen dieser reichen und präzisen Sprache, mit der es zum einen in Andeutungen, zum anderen bis in feinste, aber eben charakteristische Verästelungen erzählt ist. Dieses literarisch großartige Buch vermag uns aufmerksamer zu machen für all jene, die wieder und wieder übersehen werden.

Rebecca Maria Salentin: Klub Drushba. Voland & Quist. 320 S., 20 Euro

Deniz Ohde: Streulicht. Suhrkamp. 284 S., 22 Euro

Lesung heute, 21.30 Uhr, beim Palais-Sommer auf der Wiese am Japanischen Palais

Von Tomas Gärtner