Monster Magnet – Der Space Lord kommt zurück nach Dresden

Dresden

Vor annähernd fünf Jahren entließen die letzten Klänge von „Space Lord“ enthusiastische Monster Magnet-Fans in die Dresdner Nacht. Nun ist es wieder soweit: Seine bebrillte Lordschaft Dave Wyndorf gewährt den Fans im deutschen Osten eine erneute Audienz – wieder in der Reithalle und definitiv wird ein weiteres Mal „Space Lord“ zu hören sein – jenes Lied, dass auch 22 Jahre nach seinem Erscheinen noch als Messlatte für äußerst unterhaltsame Hybris dient.

Bezeichnenderweise schwor Wyndorf vor der Produktion dieses Meilensteins den Drogen komplett ab. Vielleicht ist so zu erklären, dass das zugehörige Album „ Powertrip“ (1998) in Sachen Halluzinogenität den acid-induzierten Vorgängern – vom hemmungslos psychedelischen „Spine of God“ (1991) ganz zu schweigen – nicht mal annähernd das Wasser reichen kann.

„ Powertrip “ einmal in Gänze live hören

Dennoch gilt „ Powertrip“ als das Werk, mit dem sich Monster Magnet samt Line up komplett neu erfanden – härter, mitreißender, rockiger und verwirrenderweise in seiner Dynamik noch abgedrehter. Wunderschöne Wyndorfsche Zeilen („The Gods told me to relax“ ( Powertrip) oder „I looked in the Mirror, and somebody blew up“ (Baby Götterdämmerung)) ergeben in Kombination mit schnörkellos-trockenem Rock sowie weit mehr als nur einer Prise Hochmut das vielleicht einflussreichste Album der Stoner Rock-Szene in den späten 1990ern.

Und auch wenn Monster Magnet die einzelnen Versatzstücke dieses Monuments in jedes Konzert einstreuen: „ Powertrip“ einmal in Gänze live zu hören – wenn auch in abweichender Reihenfolge, „Space Lord“ bildet wie 2015 auch den krönenden Abschluss – lässt ein kleines Träumchen so mancher Metalmähne wahr werden.

Monster Magnet performing Powertrip, 8. Februar, 20 Uhr; Reithalle Dresden

Von Franziska Kästner