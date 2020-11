Dresden

Schon einmal, nämlich als nach dem ersten Lockdown des Jahres ganz vorsichtige musikalische Wiederbelebungsversuche in Kirchen und Sälen begannen, hat die Dresdner Lukaskirche mit ihren musikalisch sorgfältig ausgestatteten abendlichen Andachten ein Zeichen gesetzt. Und nun ist es wieder so weit. Vor allem sind es Bach-Kantaten, die den musikalischen Kern der MittwochsMusiken bilden, dazu noch klein besetzte Orchestermusik.

Die Gemeinde und mit ihr viele Dresdner nehmen dieses Angebot dankbar an, wie der Zuspruch beim ersten Abend der neuen Reihe bewies. Wie viel Mühe und unverdrossenes Engagement dazugehören, dürften nur wenige ahnen. Katharina Pfeiffer hält seit 2011 an der Lukaskirche die kirchenmusikalischen Fäden in der Hand und das sehr erfolgreich. Sie weiß einen projektweise zusammenkommenden Oratorienchor mit etwa 110 Mitgliedern zu begeistern, Probenwochenenden zu organisieren und auf diese Weise musikalisches Interesse der Choristen mit deren familiären wie beruflichen Pflichten in Einklang zu bringen.

Katharina Pfeifer (Mitte unten inmitten des MittwochsMusiken-Ensemble) ist seit 2011 Kantorin der Lukaskirche und Initiatorin der MittwochsMusiken. Quelle: Franziska Jahn

Dazu gibt es z.B. noch einen Jazz- und Gospelchor oder auch die ihr besonders am Herzen liegende Kurrende. Kinder fürs Singen zu interessieren und dieses Interesse wachzuhalten, ist schwer, sehr schwer. Da in diesen Corona-Zeiten auch in der Lukaskirche ein Zusammentreffen in Gemeindekreisen – ob nun Seniorentreffen oder musikalisches Tun (z.B. soll ja Kurrende unverständlicherweise nichts mit Bildung zu tun haben, sondern eine Freizeitbeschäftigung sein) – nicht mehr stattfinden kann, ist gerade die kontinuierliche Arbeit mit den Kindern sehr gefährdet. Aber – in der Lukaskirche hält man sich nicht damit auf, darüber nachzugrübeln, was alles nicht möglich ist. Vielmehr konzentrieren sich Pfarramt und Katharina Pfeiffer darauf, was geht.

Lukaskirche ein musikalischer Schwerpunkt der Stadt

Die Kirche müsse dort sein, wo sie gebraucht wird – natürlich in der Gemeinde, z.B. bei den von Einsamkeit bedrohten Senioren – aber auch außerhalb derselben, in diesem Falle bei den arg gebeutelten, freiberuflichen Musikern. Die Voraussetzungen für letzteres sind ausgesprochen günstig und werden konsequent genutzt. Schon seit Jahrzehnten ist die Lukaskirche ein musikalischer Schwerpunkt der Stadt, wegen legendärer Schallplattenaufnahmen, die hier stattfanden, aber auch durch herausragende Konzerte – ich denke da noch immer an die vielen wunderbaren Erlebnisse mit der Singakademie Dresden (Brahms-Requiem).

Die Musiker fühlen sich dem Ort verbunden, was eine Grundvoraussetzung für ihren jetzt rein ehrenamtlichen Einsatz ist. Die Anziehungskraft der Lukaskirche auf die Gemeinde und die musikalisch interessierten Dresdner ist zu keiner Zeit verblasst. Weitere Vorteile ergeben sich zudem daraus, dass man hier weitestgehend nicht an fest eingebaute Kirchenbänke gebunden ist, sondern zumindest im ebenerdigen Bereich über eine sehr variable Bestuhlung verfügt und Gemeindeglieder problemlos für die Organisation rundherum sorgen. Man kann nur hoffen, dass das alles so bleiben darf und der große Mut in schweren Zeiten belohnt wird.

Gegenstand der vergangenen MittwochsMusik, es dürfte insgesamt die zweiundzwanzigste gewesen sein, war die Bach-Kantate Nr. 153 „Schau, lieber Gott, wie meine Feind“. In seinem ersten Jahr als Leipziger Thomaskantor schrieb sie Bach für den Sonntag nach Neujahr 1724, kammermusikalisch besetzt, sparsam im Choreinsatz (der ja in der Bach’schen Antrittszeit mit bereits drei neuen Kantaten wirklich viel zu tun hatte). Inhaltlich widmen sich die neun Teile der Kantate den Problemen der Christenheit, die sich mit feindlichen Angriffen auseinanderzusetzen hatte.

Da gab es so manchen Bezug zur Gegenwart. Mit Elisabeth Mücksch, Stefan Kunath, Jonas Finger und Cornelius Uhle kam ein Solistenensemble zum Einsatz, dass nicht nur mit schönem, plausiblen Kontrastreichtum die Choräle sang, sondern auch stimmlich prägnant und gestalterisch intensiv bei den Arien und Rezitativen zuhause war, ohne Defizite beim sicher gemeisterten Übergang ins jeweiligen Arioso. Die Philharmoniker rund um Katharina Pfeiffer an der Orgel zeichneten sich durch Präzision und Flexibilität aus – alles in allem eine große Freude.

In der morgigen MittwochsMusik, 18 Uhr, in der Dresdner Lukaskirche gestalten Mitglieder der Dresdner Kapellsolisten die musikalische Andacht. Das geistliche Wort spricht Pfarrer Dieter Rau. Es erklingen von A. Vivaldi das Violinkonzert „L’ autunno – Der Herbst“ Op.8 No.3 mit der Solistin Susanne Branny und J.S.Bach das Doppelkonzert für 2 Violinen (BWV 1043) mit den Solisten Annekathrin Rammelt und Mechthild von Ryssel.

Der Eintritt ist frei. Um Kollekte zur Unterstützung freischaffender Musiker wird gebeten.

Von Mareile Hanns