Nach landläufiger Ansicht galt Gips lange lediglich als Zwischenschritt beim Herstellungsprozess des „eigentlichen“ Werkes in Marmor oder Bronze. Dann aber nahm der französische Bildhauer Auguste Rodin mit einem neuen Materialverständnis eine programmatische Umwertung vor und erklärte den Gips zum autonomen Kunstwerk: „Ich wäre glücklich, in Ihrem Museum so gut repräsentiert zu sein, lieber mit mehreren Gipsen als mit einem einzigen Marmor“, schrieb der Künstler 1894 in einem Brief an Georg Treu, den Direktor der Dresdner Skulpturensammlung. Der frankophil angehauchte Treu ließ sich das nicht zweimal sagen und kaufte für die von ihm geführte Skulpturensammlung als erstes deutsches Museum Werke Rodins an: Neben der Bronzemaske des Mannes mit gebrochener Nase einen Gipsabguss des Ehernen Zeitalters. Es folgten weitere dreizehn Gipse, vier Bronzen und ein Marmorwerk.

Eremitage-Mitarbeiter in Sankt Petersburg

Geboren 1843 in Sankt Petersburg, in dem Deutsche als Handwerker, Händler, Militärs, aber auch als Ärzte eine wichtige Rolle spielten, studierte Treu ab 1861 Theologie erst im livländischen Dorpat (estnisch Tartu) Theologie, danach in Berlin Archäologie. Er war ab 1866 wissenschaftlicher Mitarbeiter in der Antikensammlung der Eremitage in Sankt Petersburg und promovierte 1874 in Göttingen. Er ging zunächst nach Berlin, wo er die Direktorialassistenz am Antiquarium der königlichen Museen übernahm und zum Privatdozenten an der Universität ernannt wurde.

Das Albertinum beherbergte seit dem Ende des 19. Jahrhunderts die Skulpturensammlung. Quelle: dpa

Ab 1882 in Dresden

Während der deutschen Ausgrabungen der klassischen Stätten in Olympia von 1875 bis 1881 war Treu zeitweilig mit deren Leitung beauftragt. 1882 löste er Hermann Theodor Hettner als Konservator der Skulpturensammlung am Albertinum ab, er dürfte höchst entzückt gewesen sein, dass das ehemalige Zeughaus an der Brühlschen Terrasse zwischen 1884 und 1889 in ein Archivgebäude und Museum, das Albertinum, umgebaut wurde – denn hier zog die bisher im Japanischen Palais untergebrachte „Skulpturensammlung“ nun ein. Treu setzte die Tradition der Gegenüberstellung antiker und zeitgenössischer Plastiken fort, war aber auch so frei, Neuland zu beschreiten, indem er die zuvor getrennten Sammlungen der Originalbildwerke (Japanisches Palais) und die der Gipsabgüsse (Zwinger) im Albertinum vereinigte. Zudem beseitigte er etliche willkürliche Ergänzungen (die der Ästhetik wegen ohne wissenschaftliche Fundierung erfolgt waren) von verstümmelten Rümpfen und Köpfen zu „vollständigen“ Figuren.

Weiße oder bunte Skulpturen?

An der Kunstakademie gehörte er dem akademischen Rat an. Mit seiner Schrift „Sollen wir unsre Statuen bemalen?“ löste er mehr oder minder ein Erdbeben aus. Seit Joachim Winckelmanns 1764 erschienener „Geschichte der Kunst des Altertums“ hatte das Ideal einer marmorweißen Antike das Bild von griechischer und römischer Kunst geprägt. Doch die Wirklichkeit sah anders aus, wie der umtriebige Treu (durchaus nicht als einziger) wissen ließ: Skulpturen und Tempel waren geradezu quietschbunt und zeigten ein wahres Feuerwerk aus Farben und Ornamenten. Wo Winckelmann die „edle Einfalt und stille Größe“ von weißem Marmor beschworen hatte, machte Treu „Edle Einfalt, satte Farbe“ aus.

Experimente mit Farben

Seine an antiken Skulpturen und Terrakotten gewonnenen Vorstellungen von antiker Polychromie setzte Treu anhand zahlreicher Versuche um. Ausführen ließ er sie von zeitgenössischen Künstlern, die unter seiner Anleitung Gipsabgüsse antiker Skulpturen bemalten, selbst wenn an den Originalen überhaupt keine Reste von Farbe vorhanden waren. Der Unzulänglichkeit seiner eher künstlerischen als archäologischen, koloristisch dem Zeitgeschmack verpflichteten Experimente war sich Treu durchaus bewusst. Dies und die teilweise in moderner Ölfarbe erfolgte Bemalung zeigen, dass es Treu nicht um die getreue Rekonstruktion antiker Malerei auf Skulpturen ging. Sein Ziel war es, die Wirkung vollständig bemalter Statuen zu veranschaulichen und zu demonstrieren, welchen Einfluss die Bemalung auf die Belebung der Form hatte. Einer, bei dem Treus Ansichten auf offene Ohren stießen, war jedenfalls Gerhart Hauptmann. In erster Linie war dieser bekanntlich Schriftsteller, übte sich aber gelegentlich auch in der Bildhauerei und verfasste entsprechend auch „Gedanken über das Bemalen von Statuen“. Treu und Hauptmann standen auch später noch in reger Korrespondenz.

August Hudler, um 1905, Porträtfotografie von Max Fischer, Dresden. Quelle: Staatliche Kunstsammlungen Dresden, Repro: Sandstein Verlag

Kontakte zu zeitgenössischen Bildhauern

Treu war so frei, einerseits ägyptische und vorderasiatische (besonders assyrische) Altertümer auszustellen, etwa vier große assyrische Palastreliefs, die der englische Geistliche Percy Badger im Jahr 1862 an die Dresdner Sammlung verkauft hatte, andererseits pflegte er aber auch zuhauf persönliche Kontakte zu zeitgenössischen Bildhauern wie Auguste Rodin, Constantin Meunier und Max Klinger. Auch förderte er nachweislich die Bildhauerei in Dresden. Den um 1900 aus München in die sächsische Residenzstadt gekommenen August Hudler schätzte er besonders. Dieser schuf dann 1903 „zu Ehren des Geheimen Hofrats“ Georg Treu „im Auftrag einiger Freunde des geschätzten Archäologen“ zu dessen 60. Geburtstag eine hochformatige Plakette, die das Profilbildnis das Gefeierten zeigt. Erhalten hat sich auch ein Wachsmodell der Plakette, das Hudler wahrscheinlich seinen Auftraggebern vor dem Bronzeguss als Entwurf vorlegte, wie Andreas Dehmer in einem interessanten Beitrag über dieses Wachsmodell ausführt, der in Heft 4/2021 der „Dresdner Kunstblätter“-Reihe abgedruckt ist (Sandstein Verlag, 80 Seiten, 62 Abb., 5 Euro, siehe DNN vom 13.12.2021).

Der bestens vernetzte Treu wohnte lange auf der Residenzstraße 12. Er trug den Titel Geheimer Hofrat, gehörte dem Sächsischen Altertumsverein an und die TU Dresden ernannte ihn„in Anerkennung seiner hervorragenden Verdienste um die Erforschung der Architektur des Altertums und die Erkenntnis antiker und moderner Kunst“ zum Ehrendoktor. 

