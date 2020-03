Mit dem Zeitreise-Tablet durch die Albrechtsburg in Meißen

Meißen

In Frankreich gehen Besucher bereits in 15 Schlössern und Museen mit dem sogenannten Histopad auf eine virtuelle Zeitreise. Nun kommt dieser digitale Schlossführer in Tabletform auch nach Deutschland, und zwar auf die Albrechtsburg. Im August können Besucher des ältesten Schlosses der Bundesrepublik bei ihren Rundgängen durch Berührung des Touchscreens beispielsweise in das Mittelalter eintauchen sowie das chemische Laboratorium der Porzellanmanufaktur im 19. Jahrhundert erkunden.

Dreidimensionale Inszenierungen der Schlosssäle

„Wir produzieren gemeinsam mit der Firma Histovery ein zukunftsweisendes Vermittlungsinstrument“, schwärmt Christian Striefler, Geschäftsführer der Staatlichen Schlösser, Burgen und Gärten Sachsen. Denn den Besuchern kann mittels Tablet-Computer die Geschichte des Hauses, der Räume, Gemälde und Exponate besser nähergebracht werden, als dies eine einfache Ausstellung vermag. „Mit modernster Technik können wir unsere wissenschaftlichen Erkenntnisse unterhaltsam und umfassend präsentieren“, so Striefler.

Jeder Besucher bekommt mit dem Kauf des Eintrittstickets für seinen Rundgang durchs Schloss ein Leih-Tablet in die Hand gedrückt. Über dieses kann er beispielsweise neun originalgetreue dreidimensionale Inszenierungen der Schlosssäle erleben, bei denen die Entwickler des französischen Start-up-Unternehmens Histovery auf jedes Detail, von der Aufteilung über die Ausstattung bis hin zur Dekoration, achten.

Per Bewegung der Zeitleiste fühlen sich die Besucher dank Augmented Reality (Erweiterter Realität) beispielsweise in die Zeit des 15. Jahrhunderts zurückversetzt und wandeln durch den Großen Saal sowie die Große Hofstube im Jahr 1499 und treffen Sidonia von Sachsen und Friedrich den Weisen auf einem fürstlichen Bankett. Per Berührung ploppen Texte mit Informationen zur damaligen Kleidung, der Gerichte, die zu jener Zeit auf dem Speiseplan standen, oder Möbeln auf. Die virtuellen Inszenierungen basieren auf Forschungsergebnissen von Experten des Schlösserlands Sachsen.

Einführung des Histopads im August

Mit dem Histopad können die Besucher auch die Gemälde und Architektur im Schloss digital erkunden und so seine Geschichte und Sammlungen besser kennenlernen. Es wird ihnen mittels hochauflösender Bilder möglich sein, in besonders interessante Werke hineinzuzoomen und sie im Detail zu betrachten. Zudem besteht die Möglichkeit, von sich selbst ein historisches Selfie zu machen oder an einer Schatzsuche teilzunehmen.

Zur Einführung des Histopads im August stehen 125 Stück dieser elektronischen Geräte der Albrechtsburg Meißen zur Verfügung. Besucher können ihren Rundgang in zehn Sprachen wählen. Das französische Unternehmen trägt die Kosten für Entwicklung und Bereitstellung der Technik zunächst selbst, bekommt künftig aber einen Anteil vom Eintrittsgeld. Der Ticketpreis erhöht sich daher ab August 2020 von acht auf zehn Euro, für Kinder im Alter zwischen sechs und 16 Jahren von einem auf zwei Euro, wie Schlossleiter Uwe Michel informiert.

Seit 2013 bietet Histovery den speziellen Schlossführer in Frankreich an. Er kommt unter anderem in den Loire-Schlössern Chambord, Amboise und Blois sowie im Papstpalast in Avignon zum Einsatz.

Eindrücke der Histovery-Führung auf Schloss Amboise in Mittelfrankreich

Trotz Anhebung der Eintrittspreise dort sind durch das neue digitale Angebot die Besucherzahlen gestiegen. Derzeit nutzen in Frankreich jährlich rund zwei Millionen Besucher einen Histopad. In Sachsen soll im nächsten Jahr Schloss Moritzburg mit dieser Technologie ausgestattet werden.

Von Silvio Kuhnert