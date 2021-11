Dresden

Vernachlässigung, psychische und physische Misshandlungen aller Art, sexueller Missbrauch: Jugendämter und sonstige Behörden in Deutschland mussten in den vergangenen Jahren immer häufiger eingreifen, weil das Wohl von Kindern gefährdet war. 2020 starben insgesamt 152 Kinder und Jugendliche durch Gewalt, 115 waren jünger als sechs Jahre, die Täter kommen aus allen Schichten der Gesellschaft.

Jazz nur in Spurenelementen

Wer Zeitung liest, Nachrichten hört, der kennt die Statistiken. Sie könnten so manchem ins Gedächtnis gerückt sein, als der Schauspieler, Sänger und dreifache Vater Tom Schilling in der Dresdner Schauburg das zu DDR-Zeiten von der Liedermacherin Bettina Wagner komponierte und getextete Lied „Sind so kleine Hände“ sang, das mit den Zeilen „Sind so kleine Hände, winz’ge Finger dran. / Darf man nie drauf schlagen, die zerbrechen dann“ beginnt und in dem es auch heißt: „Sind so kleine Seelen, offen und ganz frei. / Darf man niemals quälen, geh’n kaputt dabei.“

Tom Schilling war mit seiner Band „The Jazz Kids“ in Dresden. Mitgebracht hatte er außer Wegners Song etliche „neue Lieder über die Liebe und den Tod“. Dass mit dem Konzert (dem Lockdown geschuldet) im Sergio-Leone-Saal der Schauburg vorzeitig der Schlusspunkt der Dresdner Musikfestspiele gesetzt wurde, gab dem Auftritt nochmal eine ganz besondere Note.

Herbst-Festival beendet Die Dresdner Musikfestspiele mussten ihr November-Festival vorfristig beenden. Die sächsische Staatsregierung hat aufgrund der Infektionslage im Freistaat eine Schließung aller Kultureinrichtungen bis 12. Dezember angeordnet. Alle in diesem Zeitraum geplanten Konzerte der Dresdner Musikfestspiele sind somit abgesagt. Gekaufte Tickets werden über den Besucherservice zurückerstattet. Internet musikfestspiele.com

Jazz ist entgegen dem Bandnamen bei Schillings Songs nur in Spurenelementen vorhanden, deutlich mehr sind sie (von den frühen Phasen) von Element of Crime und Sven Regener inspiriert, von Nick Cave, Tom Waits oder auch Brecht/Weill. Meist spielen die vier Musiker an Schillings Seite dezent zurückhaltend, hier und da verpassen sie den Kompositionen nicht nur ein zärtlich-verspieltes, sondern ein scheppernd-krachendes Korsett.

Die Bühne wirkte etwas verbaut. Schilling musste um einen Tisch herum agieren, war in seinen Bewegungen eingeschränkt. Auf dem Tisch war außer einer Nachttischlampe eine Shruti-Box, ein mit einem Blasebalgsystem arbeitendes Bordun-Instrument, das in der volkstümlichen und devotionalen Musik Indiens eine große Rolle einnimmt. Es ist ein ungewöhnliches Instrument, das Schilling durchaus beachtlich spielte – und es verpasste so mancher Komposition einen bemerkenswerten Schliff.

Kein schmetternder Helden-Tenor

Schilling meidet die Pose des schmetternden Helden-Tenors, wirkte manchmal etwas hölzern, aber gut, man muss ja als Sänger nicht immer in Freddie-Mercury-Manier über die Bühne brettern. Schillings Stimme mag auch nicht überragend sein, aber sie passte kongenial, wenn die „einst so stolze Stadt“ beschworen wurde, die ausblutet und stirbt, während „aller Glanz in Scherben“ liegt. Es gibt viele Städte, im Osten wie im Westen, die im Sterben liegen.

Lieder über die Liebe? Versprochen waren sie ja. Es gab sie im Repertoire, aber Himmelhochjauchzendes ist eher nicht Schillings Ding. Wenn er eine Lanze bricht, dann mit einer gewissen Hinterlistigkeit eine für das Dramatische und bei aller Romantik auch Abgründige in der Liebe. Schilling, der sich als mehr als smarter Rezitator von Moritaten erwies, hatte sogar regelrechte Anti-Liebeslieder in petto.

Auch sonst war er so frei, um fröhliche Feel-Good-Songs einen Bogen zu machen. Dass Schilling viel gelesen hat, die deutsche Sprache liebt, aber auch mit ihr kreativ zu arbeiten vermag, war überdeutlich herauszuhören. Etliche Texte muteten wie Gedichtballaden an, da war – für mich jedenfalls – ein Hauch von Theodor Fontane oder auch Detlev von Liliencron in der Luft. Chapeau!

Von Christian Ruf