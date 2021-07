Mit SWUUSH! durchs Leben: Ausstellung in der Galerie drei in Dresden

Dresden

Rote Fäden durchziehen den Hauptraum der Galerie drei in der Dresdner Prießnitzstraße. Sie sind Teil der Installation „Texturen ROT“ der Künstlerin Karin Kopka-Musch und legen zugleich die sinnbildliche Spur zu den anderen drei Künstlerinnen wie auch zum Zustandekommen dieser Ausstellung überhaupt.

Was die Neudresdnerin aus Heidelberg zusammengebracht hatte, sind vier sehr unterschiedliche Positionen, die sich laut der Macherinnen in einem „SWUUSH“ vereinen – dies sei die Notation, die sich zwischen den unterschiedlichen Lebensbereichen der vier Künstlerinnen niederschlägt: Wasserschwall, Energie, Schwung, Impuls, Offenheit, Enthusiasmus. „Der gebündelte Kraftakt im vielfältigen Alltag spiegelt das Leben wie in einem Kaleidoskop.“

Roswitha Josefine Pape

Durchaus eindrücklich sind die Positionen der Künstlerin Roswitha Josefine Pape, die überwiegend im Holzschnitt arbeitet und diesen als Experimentierfeld zur Verarbeitung von Themen aus dem aktuellen Zeitgeschehen nutzt. Direkt im Eingangsbereich wirft sie den Besuchern einen Klotz vor die Beine: ein quadratischer Druckstock mit eingeschnittenem QR-Code. Was mag das antiquierte Druckverfahren uns wohl mit diesem neuzeitlichen Codesystem sagen wollen? „Tür zu“ verrät die Handykamera beim Drüberscannen – so wie alle Türen und besonders schmerzlich auch jene der Kulturinstitutionen monatelang geschlossen waren.

Armina Nour Yassin

Armina Nour Yassins poetische Assemblagen – Textil-Stick-Zeichencollagen in historischen Holzrahmen – spannen mit den Themen Flucht, Tod und Meer ebenfalls einen zeitaktuellen Bogen. Ästhetisch und zugleich bedrückend führen sie uns durch die Untiefen, die die Geflüchteten bei ihrer Flucht über das Meer zu durchqueren haben.

Vera Schneider

Auch viele von Vera Schneiders Arbeiten beschäftigen sich mit dem Thema Wasser, allerdings eher aus einer ästhetischen oder symbolischen Perspektive. Fotografien mit Unterwasserspiegelungen, assoziative Textfragmente und Objekte wie die ausstellungstitelgebende Spiegelinstallation „SWUUSH! – auftauchend“ spannen einen Bogen über das in der Tat sehr bunte Kaleidoskop dieser vielschichtigen Ausstellung, die ihrer Künstlerkollegin Karin Kopka-Musch eine Herzensangelegenheit gewesen war.

Karin Kopka-Musch

Jene umtriebige Karin Kopka-Musch hatte nach ihrem Umzug nach Dresden vor zwei Jahren sofort Anschluss gesucht und gefunden – sie engagierte sich im Künstlerbund Dresden, knüpfte Kontakte zum Sezession89 e.V. und zur Galerie drei. Gleich mit Beginn der Corona-Pandemie gehörte sie zu den engagierten Künstlerinnen, die sich früh um Förderungen bemühte und mehrere spannende Projekte auf die Beine stellte – darunter die Musik-Kunst-Performance „Texturen ROT“, bei der sie live ihre rot dominierende Kunstinstallation in einer alten Kaserne in Pirna installierte, während das Ensemble Instrumenta Musica die „Terpsichore“ von Michael Praetorius interpretierte. Auszüge aus dieser Installation sowie eine Videodokumentation sind nun in der Ausstellung SWUUSH! zu sehen.

Wenn am 10. Juli zur Finissage-Veranstaltung in der Galerie drei die beteiligten Künstlerinnen vor Ort sein und mit den Besuchern ins Gespräch kommen werden, kann sie leider nicht mehr mit dabei sein. Ende Mai dieses Jahres verstarb Karin Kopka-Musch nach kurzer, schwerer Krankheit. Und so ist diese, von ihr initiierte Ausstellung zu ihrem Vermächtnis geworden.

SWUUSH - Ausstellungsprojekt von und mit Künstlerinnen aus Heidelberg, bis 10. Juli in der Galerie drei (Prießnitzstr. 43), Do 16-19 Uhr, Fr 15-18 Uhr, Sa 10-13 Uhr

Zur offiziellen Finissage am Samstag (10.7.), 19 Uhr sind die Künstlerinnen anwesend. www.sezession89.com

Von Susanne Magister