Mit Lust dabei: Frühlingskonzert der Elbland Philharmonie in Pirna

Pirna

Der Satz „Endlich geht es wieder los“ war in der Pirnaer Marienkirche allgegenwärtig. Dem setzte der Chefdirigent der Elbland Philharmonie Sachsen, Ekkehard Klemm, entgegen, dass man hoch motiviert sei. Und so lagen von beiden Seiten prickelnde Freude und Erwartung über dem Konzert. Man war mit Lust und Begeisterung dabei, was der musikalischen Qualität nur gut tun konnte.

Freudige Erwartung bei Musikern und Publikum

In der langen Zeit ohne Live-Auftritte hat das Orchester nichts verlernt, sind die Musiker und ihr Chef nach wie vor auf einer künstlerischen Wellenlänge. Hier präsentierten sie nun ein frisch-fröhliches Frühlingskonzert.

Ein duftiger Mozart

Den Anfang machte mit der A-Dur-Sinfonie KV 201 ein Geniestreich des jungen Mozart, in der jeder Satz seinen ganz speziellen Charakter hat und das Werk insgesamt doch als sehr sensibel aufeinander abgestimmtes, organisch gewachsenes Ganzes erscheint in glanzvoller Orchestrierung. Vom Cembalo aus gab Ekkehard Klemm die nötige Inspiration für sein Ensemble und hielt zugleich die interpretatorischen Fäden fest in der Hand. Duftig und in schönster Homogenität erfüllte das Orchester seine Aufgabe, ohne zu kompakt zu wirken.

Unterhaltsame Vogelstimmen in der Marienkirche

Sorgfältige Klangbalance ließen die Streicher walten. Die Bläser hatten kaum Probleme. Letztere liefen später noch zu einer tollen Hochform auf, als sie in Ottorino Respighis „Gli Uccelli“ ihre vielfältigen Aufgaben hervorragend erfüllten. Es ist eine köstliche, reizvolle Suite, in der Respighi angeregt durch französische Stücke des 16. und 17. Jahrhunderts Vogelstimmen imitiert – Tauben, gackernde Hennen, eine schmachtende Nachtigall, kecke Kuckucksrufe. Unterhaltungsmusik vom Feinsten! Es war eine Freude zu erleben, wie transparent und genüsslich dieses Vogelparadies hier zelebriert wurde, tonschön ohne Ende und ohne vordergründige Effekthascherei.

Bravouröse Soli von Violinistin Charlotte Thiele

Zu den guten Traditionen der Elbland Philharmonie Sachsen gehört es auch, immer wieder jungen Solisten ein Podium zu bieten und dabei verantwortungsvoll mit ihnen umzugehen. In Pirna setzte sich Charlotte Thiele mit dem berühmten G-Dur-Violinkonzert von Mozart auseinander. So wie seine zwei Schwesterwerke ist dieses in kurzer Zeit Ende 1775 entstanden und verblüfft durch die oft Überraschungen bereit haltende Gestaltung der Sätze (Finale) sowie durch das abwechslungsreiche Geben und Nehmen zwischen Solo- und Orchesterstimmen.

Charlotte Thiele erfreute durch schöne, schlanke Tongebung, die auch Raum für Anmut und schwelgerische Weichheit hatte, eine delikate Farbigkeit und technische Sorgfalt. Mozart war bei ihr in kompetenten Händen, zumal sie sich mit dem Orchester in einem gut differenzierten Dialog befand. Und sie ließ mit Fritz Kreißlers Rezitativ und Scherzo-Caprice eine höchst anspruchsvolle, aber bravourös gemeisterte Zugabe folgen.

Von Mareile Hanns