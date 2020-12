Dresden

Kurz hinter der deutsch-tschechischen Grenze schaut Jaroslav Rudiš immer erst einmal auf die Uhr – oder besser: nach der Uhr. An dem kleinen Bahnhofshäuschen in Dolní Žleb hängt sie, erst kürzlich ist sie mit viel Hingabe restauriert worden. Tag für Tag zeigt sie die Stunden und Minuten an, beinah so lange, wie es die Bahnstrecke zwischen Dresden und Děčín im Elbtal überhaupt gibt. Die etwa 145 Jahre alte, so genannte Nasenuhr ist die letzte verbliebene Bahnhofsuhr ihrer Art in ganz Tschechien. Ein im Wortsinn stiller Zeitzeuge der wechselhaften deutsch-tschechischen Geschichte.

Die Geschichte und Geschichten sind das Metier des 48-jährigen Autors Jaroslav Rudiš. Sein jüngster Roman „ Winterbergs letzte Reise“, ein Eisenbahnabenteuer, erzählt die Geschichte von der Geschichte Mitteleuropas, wie alles zusammenhängt und -gehalten wird, nicht zuletzt durch die Schienen, die Europas Länder auf Gedeih und Verderb zusammenschweißen. „Wer Bahn fährt, kann viel lernen über die Geschichte“, erklärt Jaroslav Rudiš.

Anzeige

Die Nasenuhr am Bahnhof Dolní Žleb war nach umfangreicher Restaurierung unlängst wieder am Stationsgebäude montiert worden. Quelle: privat/Gunter Krause

Der 48-Jährige fährt sehr viel Ei­senbahn, kreuz und quer über den Kontinent. Nicht einfach nur, um irgendwo anzukommen. Der Weg ist das Ziel. Im Zug hört er Geschichten, entwirft Geschichten, schreibt Geschichten. Vorzugsweise sitzt er dazu auf einem sesselartigen Stuhl an einem kleinem Tisch im Speisewagen des Eurocitys, der täglich Prag mit Dresden, Berlin und Hamburg verbindet. Es gibt nur diesen einen beweglichen Stuhl im Speisewagen, die übrigen Plätze sind – wie in Zügen nun mal üblich – fest montiert. „Das ist mein Stammplatz“, sagt Jaroslav Rudiš.

Das tägliche DNN-Update als Newsletter Die News aus Dresden, Sachsen, Deutschland und der Welt – von uns zusammengestellt täglich gegen 7 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Auf dem Tisch steht sein aufgeklappter grauer Laptop, darum ausgebreitete Papiere und Manuskripte. Irgendwie passen dann immer auch ein Teller und ein kleiner Krug mit frisch gezapften Bier darauf. Inzwischen ist es fast ein Alleinstellungsmerkmal tschechischer Speisewagen, dass „man zuhören kann, wie das Schnitzel geklopft wird“, wie Jaroslav Rudiš die Vorzüge dieses besonderen, längst nicht mehr nur von Freunden der gepflegten Bahnreisekultur geschätzten, kulinarischen Botschafters des Nachbarlandes hervorhebt. Bekannte Schauspieler oder Musiker fahren wegen der guten Küche lieber mit dem Eu­rocity als mit dem schnelleren ICE von Berlin nach Hamburg.

Der Speisewagen des Eurocity von Prag über Dresden nach Berlin und Hamburg genießt Kultstatus – nicht nur unter Freunden des gepflegten Reisens mit der Bahn. Quelle: Sebastian Kositz

Für Jaroslav Rudiš ist das rollende Restaurant Ar­beits- und Esszimmer gleichermaßen. Aber: Es ist auch der Flur, die Verbindung zwischen seinen beiden Wohnungen in Lomnice nad Popelkou, wo Jaroslav Rudiš aufgewachsen ist, und in seiner Wahlheimat Berlin. Einmal im Monat fährt er stets für ein paar Tage in die kleine Stadt im Böhmischen Paradies, wo die Eltern und Freunde leben und wo er in der früheren Wohnung seiner Großeltern viel an seinen Erzählungen, Geschichten und Theaterstücken ar­beitet. Oft nimmt er dazu den Eurocity von Berlin bis Dresden, Děčín oder Ústí nad Labem. Von dort rollen Regionalzüge weiter in Richtung Liberec und Böhmisches Paradies.

Heimatgefühl im Zug

„Immer, wenn ich in diesen Zug einsteige, habe ich dieses Heimatgefühl“, erklärt Jaroslav Rudiš. Heimat, das heißt natürlich auch Essen und in Tschechien besonders Trinken. Es genüge schon, wenn der Zug in Berlin an ihm vorbeifährt, mit dem Speisewagen, in der Dunkelheit besonders illuminiert durch die kleinen Tischlampen mit ihren runden Köpfen. „Ich bekomme sofort Sehnsucht nach den böhmischen Kneipen“, sagt Jaroslav Rudiš.

Es ist kein Klischee, sondern vielmehr und eine vielfach im Nachbarland wissenschaftlich un­tersuchte Tatsache, dass die Kneipen wichtiger Bestandteil der dortigen kulturellen Identität sind. Orte, an de­nen getrunken, aber auch gelitten und sich gefreut, gestritten und vor allem aber viel erzählt wird. Für einen, der diese Geselligkeit pflegt und für gewöhnlich viele Ideen für seine Geschichten aus der Kneipe mitbringt, erfüllt der tschechische Speisewagen – wenngleich abgemildert – also auch diesen Zweck.

Speisewagen als Inspiration

„Ich kann im Speisewagen sehr gut schreiben“, sagt Jaroslav Rudiš. Klapperndes Besteck, Gespräche am Nachbartisch, das kann er wahlweise aus- oder bewusst einblenden. „Man hört hier viele spannende Geschichten, erlebt Begebenheiten, die ich manchmal mit einbaue“, er­klärt der Autor. Große Teile seines jüngsten Romans waren im Zug entstanden, Kritiker attestieren, dass es ihm dabei sogar gelungen sei, das „monotone Rattern der Räder in die Melodie der Sprache“ zu übertragen, wie es Holger Heimann für den Deutschlandfunk beschrieb.

Zur Galerie Der Speisewagen der Tschechischen Bahn bringt auf hohem Niveau die böhmische Küche nach Deutschland – und frisch gezapftes Bier aus Plzeň.

Jaroslav Rudiš steigt aber nicht nur zum Schreiben in den Zug, sondern auch „einfach mal so“, wie er sagt. Wenn die Sehnsucht nach der böhmischen Kneipe zu groß wird. „Dann buche ich mir eine Hin- und Rückfahrt von Berlin nach Hamburg oder Prag“, sagt er. Dass nun bereits seit fast einem Jahr Corona das Reisen mit der Bahn erschwert und der Speisewagen je nach Lage gar nicht mehr geöffnet hat, trifft den Berufspendler schwer. „Es hat mich fertiggemacht, als gar keine Züge mehr zwischen Dresden und Prag fuhren. Wann gab es denn das zuletzt?“

Enge Freundschaft zum Speisewagen-Kellner

Plötzlich war der Autor selbst abgehangen. Arbeitszimmer dicht, der Flur in die Heimat vernagelt. Keinen leckeren Svíčková, jenem mit Knödeln und heller Rahmsoße servierten Lendenbraten, kein fassfrisches tschechisches Bier, für das die Mitarbeiter der Tschechischen Bahnen eigens im Zapfen geschult werden. Und auch der persönliche Kontakt zu Pavel Peterka blieb in dieser Zeit wie der ganze Zug auf der Strecke.

Pavel Peterka arbeitet als Kellner im Speisewagen, inzwischen pflegen Jaroslav Rudiš und er eine enge Freundschaft. „Wir stimmen uns oft ab, damit wir im gleichen Zug unterwegs sind. Er schickt mir seinen Dienstplan, dann weiß ich, wann ich wo einsteigen muss.“ Pavel Peterka stellt an Jaroslav Rudiš’ Stammplatz sogar immer ein kleines Schildchen mit der Aufschrift „Reserviert“ auf.

Bier in ländlicher Einöde

„Er ist ein guter Beobachter und ein großer Erzähler“, sagt der Autor über den Eisenbahner. Und so sitzen die beiden oft wie in der Kneipe, erzählen einander oder hören einfach nur der Melodie zu, die die Waggons spielen, wenn sie durch Kurven und über Weichen rollen. Und dann ist da noch der Jux, den sich die beiden regelmäßig in Büchen erlauben. Ein kleiner Bahnhof in einer gerade einmal etwas mehr als 6000 Einwohner zählenden Gemeinde in Schleswig-Holstein, in der sich Fuchs und Hase Gute Nacht sagen und Jaroslav Rudiš und Pavel Peterka gern den kurzen Aufenthalt nutzen, um auf dem Bahnsteig umgeben von ländlicher Einöde ein Bier zu trinken.

Über Jaroslav Rudiš Geboren wurde Jaroslav Rudiš am 8. Juni 1972 in Turnov und wuchs im nahen Lomnice nad Popelkou auf. Nach dem Abitur studierte er in Liberec, Zürich und Prag Germanistik, Geschichte und Journalistik. Im Rahmen eines Journalisten-Stipendiums kam er nach Berlin. Heute arbeitet er als Schriftsteller, freier Journalist, Dramatiker und Drehbuchautor. Er schreibt in deutscher und tschechischer Sprache und gilt inzwischen als einer der wichtigsten und erfolgreichsten zeitgenössischen Autoren im Nachbarland. Als Musiker gründete Jaroslav Rudiš 2007 zusammen mit Jaromír 99 die Band Jaromír 99 & The Bombers und 2013 die Kafka Band. Für seine Werke wurde Jaroslav Rudiš bereits mehrfach ausgezeichnet. Für „ Winterbergs letzte Reise“ erhielt er im Februar in Dresden den Chamisso-Preis/Hellerau. Der Roman war zudem für den Leipziger Buchpreis 2019 nominiert.

Die Fahrt nach Hamburg über eben jenes Büchen ist für den Autoren aber keineswegs nur ein spontaner Ausflug mit viel Heimatgefühl, sondern dient mitunter tatsächlich auch beruflichen Zwecken. In Hamburg lebt und arbeitet Alexander Riemenschneider, der in Jaroslav Rudiš’ neuem Theaterstück „Anschluss“ Regie führt. Ende März soll es im Kleinen Haus in Dresden uraufgeführt werden.

Theaterstück in Bahnhofskneipe

„Anschluss“ ist eine schräge Komödie, die in der Kneipe in einem Bahnhof an einer schon vor Jahren stillgelegten Strecke oben in den Bergen im sächsisch-tschechischen Grenzgebiet spielt. Es ist ein Stück über das Verlorensein, es erzählt von Menschen, die abgehängt wurden, die sich in der wohligen Vergangenheit suhlen und von ei­ner großen Zukunft träumen. Das Thema ist dies- wie jenseits der Grenze aktueller denn je. Schließlich steht im Stück sogar der Anschluss Sachsens an Tschechien zur Debatte.

Es versteht sich von selbst, dass dieses Stück in großen Anteilen auf der Schiene entstand. Der Bezug zu den Gleisen ist ohnehin in etlichen Werken des Autors vorhanden. Sein Erstling „Der Himmel unter Berlin“ erzählt von der Welt der U-Bahn, in „Die Stille in Prag“ ist der Protagonist Straßenbahnfahrer, die Graphic Novel „ Alois Nebel“ dreht sich um einen wunderlichen Fahrdienstleiter und im „Vom Ende des Punks in Helsinki“ wird ein großer Bahntunnel gegraben. Aber woher kommt eigentlich diese Begeisterung?

Brille vermiest Eisenbahner-Karriere

Diese Frage muss anders gestellt werden: Warum ist Jaroslav Rudiš nicht selbst Eisenbahner geworden? Schließlich stammt er aus einer Ei­senbahnerfamilie. Der Onkel, Cousin, der Großvater (er war das Vorbild für Alois Nebel) gingen zur Bahn und auch der kleine Jaroslav wollte und sollte eigentlich später die Uniform der Tschechoslowakischen Staatsbahnen tragen. „Als ich 13 Jahre alt war, bekam ich eine Brille und musste aufs Gymnasium.“ Denn die Tschechoslowakischen Staatsbahnen wollten niemanden, der eine Augenschwäche hat.

„Ich war damals sehr traurig. Ich mag die Eisenbahn sehr. Aber heute bin ich auch froh“, sagt Jaroslav Rudiš, der später Geschichte und Germanistik in Liberec studierte und nun als Schriftsteller die Züge rollen lässt. Derzeit schreibt er an einer „Gebrauchsanweisung fürs Bahnfahren“, das Buch soll nächstes Jahr im Piper Verlag erscheinen. Die bereits für Februar geplante Veröffentlichung der Graphic Novel „Nachtgestalten“ – es ist eine gemeinsame Arbeit mit dem Wiener Comiczeichner Nicolas Mahler – greift die Bahn ebenfalls wieder auf, wenngleich ein sehr dunkles Kapitel.

Werke (Auswahl) Jaroslav Rudiš ist Autor zahlreicher Romane, Hörspiele, Theaterstücke, Kinodrehbücher und Essays. Diese Romane sind erschienen: Nebe pod Berlínem (2002, auf Deutsch: Der Himmel unter Berlin, 2004) Grandhotel (2006, dt. Grandhotel, 2008) Alois Nebel, zusammen mit Jaromír 99 (2006, dt. 2012) Potichu (2007, dt. Die Stille in Prag, 2012) Alois Nebel. Na trati (2008, dt. Alois Nebel. Leben nach Fahrplan, 2013) Konec punku v Helsinkách (2010, dt. Vom Ende des Punks in Helsinki, 2014) Národní třída (2013, dt. Nationalstraße, 2016) Winterbergs letzte Reise, 2019 Theaterstücke in Dresden: Nationalstraße, 2017 Anschluss, Premiere voraussichtlich am 26. März 2021 im Kleinen Haus

„Da gibt es einen, der kann nicht mit dem Zug fahren, weil die Großeltern mit der Eisenbahn deportiert wurden“, sagt Jaroslav Rudiš. Es ist eine Tragödie, die sich vor über 75 Jahren auf den Schienen zwischen Prag und Dresden abgespielt hat.

Vom Prager Bahnhof Bubny deportierten die Nazis 50.000 jüdische Menschen. Viele kamen über Ústí nach Theresienstadt, von dort in die Vernichtungslager. Bis zur Eröffnung des neuen Bahnhofs in Holešovice 1985 fuhren die Fernzüge noch direkt an den Bahnsteigen in Bubny vorbei. Aber auch aus Berlin brachten die NS-Verbrecher vom Anhalter Bahnhof jüdische Einwohner in das Ghetto in Nordböhmen. In Waggons, die sie einfach an die Fernzüge nach Prag ankoppelten und in Děčín wieder abhängten.

„Es gibt die düsteren Geschichten, aber auch die guten“, sagt Jaroslav Rudiš und erinnert an die Züge mit den Botschaftsflüchtlingen, die 1989 durchs Elbtal in die Freiheit gelangten. Die Uhr in Dolní Žleb, auf die Jaroslav Rudiš übrigens erst sein Freund Gunter Krause aus Dresden aufmerksam gemacht hatte, erlebte alle die Momente. Erzählen kann sie davon nicht. Das macht der Schriftsteller im Speisewagen.

Von Sebastian Kositz