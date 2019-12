Misslungene „Mahagonny“-Premiere an den Landesbühnen Sachsen

Radebeul

„Erstens kommt das Fressen, zweitens kommt der Liebesakt. Drittens das Boxen nicht vergessen, viertens Saufen, laut Kontrakt.“ Allerspätestens an fünfter Stelle müsste ja nun das Theater kommen, aber das hatte ausgerechnet an diesem Premierenabend der Landesbühnen Sachsen in Radebeul offenbar frei.

Eine Oper war angesagt, „ Aufstieg und Fall der Stadt Mahagonny“ von Kurt Weill und Bertolt Brecht. 1930 in Leipzig uraufgeführt, was seinerzeit ein großer, längst legendärer Theaterskandal war, weil Nazis die Vorstellung gestört haben. Was in ihren Hirnen keinen Platz hatte, versuchten sie mit wütendem Schnauben zu verhindern. Das hätte für eine heutige Inszenierung durchaus ein Ansatz sein können.

Inkonsequent und prüde

Zuletzt hatte Joachim Herz, damals schon ein Altmeister seines Fachs, „ Mahagonny“ in Radebeul auf die Bühne gebracht. Mitte der 1990er Jahre konnte ein kritischer Geist wie er nicht auf aktuelle Bezüge verzichten. Damals tobten die nationalreligiösen Jugoslawien-Kriege. Heute sind nationaler und religiöser Wahn globale Gefahren, die – wie der Taifun in der Oper auf Mahagonny – auf die Menschheit zusteuern. Nichts davon ist in dieser Neuproduktion zu erkennen. Muss ja auch nicht, wenn Regisseur Manuel Schöbel eine anders überzeugende Idee gehabt hätte.

Er hat allerdings – gemeinsam mit Ausstatter Stefan Wiehl – eine Art Revue daraus gemacht, die über weite Strecken wie der Versuch einer Nacherzählung gewirkt hat. Eine Revue ohne jede Faszination. Zunächst überrascht ein schräg übers vordere Publikumsgestühl gelegter Steg. Der ist ganz praktisch, wenn „ Mahagonny“ in Radebeul mal wieder so mäßig verkauft ist wie zur Premiere am Sonnabend, die in großen Teilen allerdings wie eine erste Stellprobe gewirkt hat. Denn Personenbezüge oder gar Interaktionen gab es so gut wie keine. Inkonsequent war die zeitliche Verortung mit Zwanziger-Jahre-Frisuren, Mobiltelefonen und Rollkoffern von heute, peinlich prüde sind die (in der Vorlage berstend aufgeladenen) sexuellen Anspielungen gewesen.

Es geht bekanntlich ums Geld in diesem zeitlosen Zeitstück. Wer keins hat, bis heute das schlimmste aller Verbrechen, dem droht die Todesstrafe. Von ansteckendem Goldrausch, Existenzängsten angesichts eines drohenden Hurrikans, von Wollust und echter Gier ist nichts zu spüren auf Radebeuls Bühne. Alaska ist da so fern wie die Videoprojektionen, die vermutlich illustrieren sollen, was nicht inszeniert worden ist. Die eher affektiert wirkenden Choreografie-Einfälle von Mu-Yi Chen und Norbert Kegel täuschen nicht darüber hinweg, dass auf eine plausible Personenführung verzichtet wurde.

Szene aus „Aufstieg und Fall der Stadt Mahagonny“. Quelle: Sebastian Hoppe

Solisten, Ensembles und Tutti-Szenen mit Chor werden vor die Vierte Wand gestellt, als wäre die nie in Frage gestellt worden, und singen das überraschend teilnahmslose Premierenpublikum an. Die Damen und Herren des von Karl Bernewitz einstudierten Opernchores nebst Zusatzchor bewältigen alles Vokale sehr passabel, ebenso die Elbland-Philharmonie Sachsen unter der musikalischen Leitung von Hans-Peter Preu. Da flirrt immer mal die Weillsche Eigenständigkeit auf, auch dessen Berufen auf und Verfremden von Bachscher Fugenkunst nebst musicalhaften Momenten. Da klingt freche Frische an, die stimmig schwungvoll durchgehalten wird und für Spannung sorgen könnte, wäre sie auf der Bühne belangvoll untersetzt worden.

„Nun rettet uns nichts mehr“

Nach der ersten sehr zähen Stunde bis zur Pause haben sich die Reihen leicht gelichtet, in zweiten und dritten Akt kam mit dem drohend herannahenden, dann aber doch um Mahagonny herumwehenden Taifun ein klein wenig mehr Stringenz auf. Dass die Oper trotzdem mehr eine zu zahme Darstellung denn zupackende Deutung geblieben ist, dürfte der Knackpunkt des Abend geblieben sein.

Den haben auch die Solistinnen und Solisten des Hauses nicht wettmachen können. Trotz (oder wegen) ihrer Mikroports hätten viele Passagen zum besseren Textverständnis Übertitel gebraucht, was bei dieser Vorlage ein ziemliches Armutszeugnis ist. Michaela Ische als Witwe Begbick fuhr im Rollstuhl vor („der Wagen ist kaputt“) und wirkte mit ihrem Vibrato weitgehend verfremdet, wenngleich nie im Brechtschen Sinne. Edward Lee und Paul Gukhoe Song als Prokurist Fatty und Dreieinigkeitsmoses enttäuschten mit aufgesetztem Gehabe.

Ein hörenswerter Lichtblick war die Jenny von Kirsten Labonte, die überwiegend frisch, stellenweise glockenhell geklungen hat. Die einfältigen Glücksritter vom Goldrausch traten als klischeehafte Golfspieler auf, der tragische Jim Mahoney ward angestrengt kraftvoll von Aljaž Vesel gegeben, Andreas Petzoldt als Jack hat wie Michael König als Joe auf Kopfstimme gesetzt, Benedikt Eder als Bill fiel mit noblem Bariton auf.

„Nun rettet uns nichts mehr“, heißt es angesichts des bevorstehenden Untergangs im Stück. Die Oper hätte mit einer zündenden Idee und gehörigem Mut zu deren Umsetzung gerettet werden können. Die äußerst plakativen Kurztexte, die schließlich vom Chor über die Bühne getragen worden sind, retteten nichts mehr, so platt wie sie waren („Du darfst“ / „Für das Geld“ / Jeder gegen jeden“). Bleibt am Schluss also – im Theater wie im wirklichen Leben – wieder nur Brecht: „Schlimm ist der Hurrikan, schlimmer ist der Taifun. Doch am schlimmsten ist der Mensch.“

nächste Aufführungen: 7., 15., 20. Dezember, 10. & 19. Januar

www.landesbuehnen-sachsen.de

Von Michael Ernst