„Mission Pflaumenbaum“ – Ein Blick hinter die Fassade des Wutbürgertums

Der Schock wurde zum Schreibanlass. Jahrelang hatte Jens Wonneberger immer wieder Großröhrsdorf besucht, den Ort, wo er 1960 geboren wurde. Doch einmal blickte er an der Stelle, wo einst die Textilfabrik gestanden hatte, auf eine Brache. „Das war für mich die Initialzündung“, erzählt er bei der Buchpremiere in der Villa Augustin. „Alles andere ist daraus entstanden.“

Wo in der Gartensparte die Reichskriegsflagge hängt

Wie in vielen seiner Bücher ist der Autor, seit Jahrzehnten Dresdner, auch in seinem neuen Roman „Mission Pflaumenbaum“ in die Region zurückgekehrt, wo seine Wurzeln hinreichen. Obwohl wir manch schrille Äußerung darin vernehmen, ist es ein stilles, ein ruhiges Buch, womit es uns Leser in eine Grundstimmung versetzt, in der wir sehr nachdenklich werden. Mit einem starken Einstieg werden wir in eine Geschichte gezogen über Vergangenheit, die bis 1945 zurückreicht, und den Versuch, davon zu erzählen. Denn alles, was bleibt, ist Erzählung, begreifen wir rasch.

Aber was, wenn nicht einmal das Erzählte ankommt bei den Jüngeren, die es hören sollten? Dies ist nur eine von mehreren Fragen, die uns dieser Roman stellt.

In dem passiert äußerlich nicht viel mehr als eine Ortsbegehung. Der Autor konzentriert sich auf wenige Figuren. Er inszeniert ein Kammerspiel unter freiem Himmel. Im Mittelpunkt der Handlung, die an einem Wochenende in der Gegenwart spielt, stehen Begegnungen in zwei Richtungen. Kramer, in der Universitätsbibliothek einer Großstadt beschäftigt, besucht zum einen seine 32-jährige Tochter Justine (Tine genannt) in einem ostsächsischen Dorf, wohin sie kurz zuvor mit ihrem Mann Hans-Günther, einem Softwareentwickler, gezogen ist. Es ist ein Ort, wo in der Gartensparte die Reichskriegsflagge gehisst wird. Zum anderen läuft ihm dort Paul Rottmann über den Weg. Den wird er nicht mehr los.

Mit diesem unglücklichen, unablässig fluchenden Alten ist Wonneberger die faszinierendste Gestalt dieses Buches gelungen. Sie lässt uns hinter die Fassade des Wutbürgertums blicken, versetzt uns mitten hinein in die Gemütslage vieler Ostdeutscher der Gegenwart. Aus der Distanz betrachtet, geben wir Tochter Justines Kurzcharakteristik Recht: Rottmann ist ein „Wutbürger“. Aber das ist nur das sattsam bekannte Etikett. Dieser Autor hingegen holt die Figuren wie mit einem Teleobjektiv ganz nahe heran. Womit zugleich gesagt sein soll, dass Hintergrundgestalten, Kramers Eltern etwa oder Gabriele, seine Frau, von der er seit 20 Jahren geschieden ist, unscharf bleiben.

Reich, genau, sinnlich und poetisch

Indem wir mit Kramer gute Zuhörer Rottmanns werden, schleudert uns dessen Widersprüchlichkeit hin und her. Die Nackenhaare stellen sich einem auf, wenn er gegen „Asylanten“, „Hottentotten“, „Neger“ wettert, die im Dorf untergebracht werden sollen.

Aber wenn dieser selbe Mann, den wir als „Hetzer“ abschreiben würden, dann von seiner schweren Arbeit an den lauten Maschinen in der inzwischen abgerissenen Gurtweberei erzählt, begreifen wir ihn auch als innerlich zerrissenen, leidenden Menschen, der ein Stück seines Lebens verloren hat: „Der Krach war die Hölle, aber trotzdem, er fehlt, obwohl ich ihn damals schwer ertragen habe, sehne ich mich heute danach, diese Ruhe ist unerträglich, hörst du, wie ruhig alles ist, du musst genau hinhören, eine Friedhofsruhe ist das.“

Diese Schilderung der Fabrik aus Rottmanns Erinnerung ist eine der vielen Stellen, an denen Wonneberger zeigt, wie beeindruckend er zu beschreiben vermag, in reicher, genauer, sinnlicher und poetischer Sprache. Er kann eine Produktionsstätte nachts wie einen märchenhaften Kristallpalast leuchten lassen.

Unerfüllte Erwartungen oder ein Anfang?

Kramers Wechselbäder zwischen Abgestoßensein und Verständnis geben diesem Text eine eigene Art von Spannung: innere. Das geht so weit, dass Kramer sogar Ähnlichkeiten zwischen sich und dem Alten entdeckt: Steht er als Büchermensch nicht auch wie dieser Rottmann im „Doppeldienst als Heimbürge und Nachlassverwalter“ des Verschwundenen oder im Wert Schwindenden?

Alles Scheinbare stellt dieses Buch in Frage. Auch Kramers scheinbare Geradlinigkeit: In der DDR aus politischen Gründen keine Karriere gemacht und auch nach 1990 nichts Großes geworden. Doch ist das nicht vielmehr sein Drang gewesen, sich vor Zumutungen der Realität zurückzuziehen?

Der unbändige Erzähldrang Rottmanns, dieses unangenehmen und seltsamen „Webervogels“, steckt Kramer an. Viel zu wenig weiß er über seine Tochter. Viel zu wenig weiß die von seinem politischen Engagement im Herbst 1989. Angeregt von reichlich Rotwein, offenbaren sich beide. Die Szene ist ein Höhepunkt, gerade wegen ihrer Gegensätzlichkeit: Kramer schwärmt vom politischen Aufbruch der friedlichen Revolution. Tine widmet sich derweil dem Lackieren ihrer Fußnägel. Die großen Erwartungen vom wechselseitigen Verständnis bleiben unerfüllt. Aber es könnte auch der Anfang künftiger Gespräche sein. Das lässt Wonneberger geschickt offen.

Von Tomas Gärtner