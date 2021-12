Dresden

Es gibt sie noch, die kleinen musikalischen Lichtblicke, die selbst in der düstersten Zeit einen Hoffnungsschimmer glimmen lassen. Die Dresdner Singer-/Songwriterin Miss Rockester zündet in diesem Jahr für ihre Fans musikalisch die Kerzen an. Erstmals hat Silvana Mehnert, auch bekannt aus der A-cappella-Band medlz, sich dem Genre Weihnachtssong gewidmet. Mit „Weihnacht“ nach einem Gedicht von Else Lasker-Schüler traf sie im Lockdown Ende 2020 genau den Nerv ihrer Zuhörerschaft. Die einfühlsame Ballade avancierte schnell zum Bestplayer auf Spotify und wurde somit zur Initialzündung für die allererste Weihnachts-EP der Sängerin, die am 26. November unter dem Titel „Schnee an Neujahr“ beim Label Timezone erschienen ist.

Drei poetische Songs

Auf dem kleinen, aber feinen Album bannt Miss Rockester die Vorfreude auf die wundervollste Zeit im Jahr mit drei poetischen Songs in Klang. Die Musik erweist sich dabei einmal mehr als zauberhafte Heilerin, die in Zeiten der Krise berührend wohlige Momente beschert. „Mit ‚Schnee an Neujahr‘ verbinde ich die Hoffnung auf einen Neubeginn. Das Komponieren war für mich in den vergangenen Monaten auch eine Art Anker, der mich emotional über Wasser hielt“, sagt die Pop-Poetin Silvana Mehnert und freut sich, wenn sie ihren Fans mit den drei Songs auch Trost für erneut ausgefallene Livekonzerte und musikalische Begegnungen mit auf den Weg geben kann.

Besinnlich, hoffnungsfroh und voller Wärme verwandelt die Sängerin die Emotionen der schönsten Zeit im Jahr in Musik. Neben die beiden selbst geschriebenen Songs „Weihnacht“ und „Schnee an Neujahr“ gesellt sich die deutsche Coverversion von „Mary did you know“, für die Silvana Mehnert eigens eine eigene Übersetzung ins Deutsche anfertigte.

Der typische Miss-Rockester-Sound wird neben der Band aus Thomas Hübel (Gitarre), Stephan Salewski (Percussion) und Adrian Kehlbacher (Bass) erstmals von einem Streichquartett aus Johanna Mittag, Diana Linke (Violine), Benni Cellini (Cello) und Henriette Mittag (Bratsche) verstärkt. Da ist ein samtig schimmernder Celloton, der den Auftakt für „Maria, ahntest du“ vorgibt, da sind betörende Streicher, die Else Lasker-Schülers Zeilen zusätzliche Tiefe verleihen.

Als kleiner Bonus erklingt „Weihnacht“ zudem als intime Klavierversion. Fast von selbst wandert der Finger anschließend auf die Replay-Taste, um diese Stimmung noch ein bisschen festzuhalten. So bleibt spätestens nach der dritten Wiederholung nur eine Frage offen: Wird der EP im kommenden Jahr vielleicht gar ein ganzes Album mit Weihnachtsliedern von Miss Rockester folgen?

Von Marie Hofmann