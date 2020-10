Dresden

„Erwachsen werden heißt nicht aufhören zu träumen, sondern beginnen, Träume zu leben“, lautet eine alte Poesiealbum-Weisheit. Ende 2018 kam bei Silvana Mehnert ein lang gehegter Kindheitstraum, der im Alter von acht Jahren bei ihrem ersten Auftritt mit dem Philharmonischen Kinderchor Dresden aufblitzte, wieder an die Oberfläche: einmal ein Album mit Orchester aufzunehmen.

Was erst nur ein flüchtiger Gedanke war, manifestierte sich immer mehr, und mit der Zusage der Elbland Philharmonie Sachsen wurde der Grundstein für das dritte Studioalbum „Dieser Moment“ gelegt, das nun im Handel erhältlich ist.

Heimat ist das übergeordnete Thema

Auf der Bühne agiert Silvana Mehnert, die am 22. April 1980 in Dresden geboren wurde, als Miss Rockester. „Dieser Moment“ heißt das Soloprojekt, in dem sich die Sängerin, Komponistin und Texterin, auch Mitglied der A-cappella-Band „medlz“, musikalisch in die Seele blicken lässt. Mal abgesehen davon, dass sie erstmals mit Orchester agiert, wagt sie sich auch sonst in mancherlei Hinsicht auf neues Terrain vor: Sie singt ausschließlich auf Deutsch, und erstmals gibt es auch ein reines Instrumentalstück. Texte und Musik sämtlicher Songs stammen von Silvana Mehnert, Ausnahme von der Regel ist Nummer sieben: „Ach Mensch“ mit dem Kehrreim „Ach Mensch, Du irrst solang du lebst. / Ach Mensch, stehst dir am meisten selbst im Weg“ stammt von Martin Gore.

Das übergeordnete Thema der neuen CD heißt Heimat. Nun ist Heimat mitnichten nur ein Ort, sondern oft auch ein Gefühl, weshalb Silvana Mehnerts Songs laut Ankündigung durchaus auch „innere wie äußere Landschaften (beschreiben), die sie mit Leidenschaft zu Klang werden lässt“. So heißt es in dem Song „Ich gehör hierher“ u.a. „Ich kenn jeden Winkel von dir / Jedes einzelne Straßenlicht“ oder auch „Du bist mir so vertraut / Und doch entdeck’ ich dich jeden Tag neu.“ Wohin die (in Radebeul lebende) Künstlerin gehört, bleibt offen, jeder darf sich wohl auch ermuntert fühlen, selber den Ort vor dem geistigen Auge zu beschwören, der ihm wohlvertraut und auch deshalb geschätzt ist.

Record-Release-Auftakt in Pirna

Mehnerts Texten wird bescheinigt, von einer stillen Poesie durchwoben zu sein, es geht um Wohlfühlorte, die Natur, besondere Augenblicke und Gefühle, die manche Begegnung oft unerwartet in unser Leben spült. Auch die Literatur erweist sich als Inspirationsquelle für Mehnert. Nachdem sie auf früheren Alben Gedichte von Annette Droste-Hülshoff oder John Keats vertonte, hat sie sich nun des Naturgedichts „Adé!“ von Karl May angenommen, in dem es u.a. heißt: Aus dunk’lem Auge zu mir stahl, / Du warst mein einz’ger Sonnenstrahl“. / Nun ist es Nacht; der Himmel weint / Kein Stern, der tröstend mir erscheint.“

Im Song „Anker“ wiederum bietet sich Mehnert an, einem Freund Trost zu spenden. Dieser Freund, sonst ihr „Kompass und Wegbegleiter, ihr Anker und Geheimnisschatzmeister“, scheint unvermutet ziellos in einer haltlosen Gegenwart zu treiben, weshalb sie klagt: „Mein Freund, es schmerzt mich, dich so zu sehn / Dein haltloser Blick ist kaum hinzuneh’m.“

Die Record-Release-Tour führt die Künstlerin am heutigen Sonnabend, 20 Uhr, in die Kleinkunstbühne A24 in Pirna. Dann agiert die Miss Rockester-Band an ihrer Seite, die aus in hiesigen Breiten bekannten Musikern besteht: Gitarrist Thomas Hübel (Manina), Perkussionist Stephan Salewski (108 Fahrenheit, Die Zöllner), Bassist Adrian Kehlbacher (108 Fahrenheit) und Cellist Benni Cellini (Letzte Instanz, Land über). Allesamt sind sie versierte Könner auf ihren Instrumenten.

Eine Orchestertour für 2021 ist in Planung, die beiden bereits jetzt angesetzten Orchestertermine mussten Corona-bedingt verschoben werden, das im Theater Meißen auf den 17. Oktober 2021 und das im Ostra-Dome im Rahmen der Jazztage Dresden auf den 31. Oktober 2021 (bereits gekaufte Tickets behalten ihre Gültigkeit).

www.miss-rockester.com

