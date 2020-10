Dresden

Eine für diesen Zweck ungewöhnliche Austragungsstätte, die riesige, nüchtern wirkende Dresdner Ballsportarena, musste für das letzte Konzert des Landesjugendorchesters Sachsen unter seinem scheidenden Chef Milko Kersten gewählt werden, sollte dieses überhaupt stattfinden dürfen. Und das war bis kurz vorher keinesfalls sicher. Aber mit welcher Akribie, mit welchem organisatorischen und großen personellen Aufwand wurden sämtliche Auflagen gestemmt!

Höhepunkte aus 20 Jahren: Torsten Rasch

Wie anscheinend selbstverständlich und hoch engagiert, nahmen die jungen Leute des Orchesters, weit, „auf Abstand“ sitzend, die Bedingungen in Kauf und musizierten auf gewohnt hohem Niveau. Leichter war es auf keinem Fall auch, die insgesamt 58. Projektphase unter Milko Kersten zu organisieren und durchzuführen. Da kann man nur voller Bewunderung den Hut ziehen! Dankbar und sehr konzentriert nahm das zahlreiche, mit harten Sitzbänken vorlieb nehmende Publikum das Angebot an.

In der zwanzigjährigen Amtszeit Milko Kerstens als Chef des LJO Sachsen gab es viele Höhepunkte mit den sehr besonders und mit viel Überlegung zusammengestellten Programmen. Dieses hier gehört ganz bestimmt dazu. In aller Regel steuerte er auch einen die Werkauswahl erhellenden Beitrag fürs Programmheft bei, immer lesens- und bedenkenswert. Vor allem aber verstand es Milko Kersten, das junge Ensemble zu begeistern, einen hohen, musikalischen Standard zu entwickeln und allen, Musikern wie Publikum, zu vermitteln, dass Musik Freude macht und ein unverzichtbares „ Lebensmittel“ ist – und hoffentlich bleibt.

In seinen Programmen trafen sich sehr oft Werke unterschiedlichster Epochen, Moderne rieb sich an Klassik. Hier war es die Uraufführung eines Kompositionsauftrages an Torsten Rasch „Hagar in der Wüste“. Das Orchesterwerk hat einen engen Bezug zu Raschs Oper „Die andere Frau“, die der alttestamentarischen Geschichte um Abraham und Sara nachgeht. Hagar war Abrahams Nebenfrau und gilt als solche als Stammmutter der Muslime. Es geht um das Woher und das Wohin der Weltreligionen, auch des Christentums, und um die Erkenntnis Hagars in der Wüste, dass Gott sie sieht und auf noch so beschwerlichen Wegen leiten wird. Man erlebte ein sehr kontrastreiches Stück, zwischen Intimität und großen, eruptiven Ausbrüchen pendelnd, oft abrupt. Die große Stärke des LJO, emotional dicht und ausleuchtend zu musizieren, aber auch sehr präzise und genau im Detail, kam dabei bestens zum Tragen.

Vask und Dvorák

Zur Frage nach dem Woher und dem Wohin passte mit Peteris Vasks’ Violinkonzert „Fernes Licht“ auch das zweite Werk. Es ist 1996/97 entstanden, etwa fünf Jahre nach der Wiedererstehung der baltischen Staaten, der Komponist ist Lette. Ein melancholischer Blick auf die Vergangenheit, zaghafte und nicht unter zu kriegende Hoffnung auf die Zukunft, „Freude und Trauer“ geben dem Werk das Gepräge. Einsam schreitet zu Beginn der hoch sensibel agierende Solist – grundsolide und ausdrucksintensiv Albrecht Winter – zum Orchester, er verschwindet am Ende genau so und hat dazwischen drei diffizile Kadenzen zu bestehen, problemlos für Winter. Das Orchester schält kraftvolle, expressive Höhepunkte heraus, weiß mit feinstens differenzierter Tongebung zu glänzen. Da hat Milko Kersten eine tolle Arbeit geleistet.

Den klassischen Schlusspunkt setzte Antonn Dvoráks 8. Sinfonie G-Dur op. 88 – munter, lebenssprühend, herzhaft, wunderbar in sich versunken im langsamen Satz, einfühlsam, ohne kitschig zu wirken, im Allegretto grazioso und herrlich temperamentvoll im Finale. Was für eine biegsame, wohlklingende Streicherbasis, was für tolle Bläser , z.B. der Flötist Marius Hippler! Dass den jungen Musikern und Milko Kersten diese Sinfonie sehr am Herzen lag und man ein Gespür für das besondere böhmische Kolorit hat, war immer gegenwärtig.

Tobias Engeli übernimmt das Amt von Kersten. Quelle: Kempner

Mit dem Abschied als künstlerischer Leiter von „seinem“ Landesjugendorchester legt Milko Kersten den Taktstock in die Hände des Nachfolgers Tobias Engeli. Der Schweizer Dirigent und Cellist ist deutschlandweit unterwegs und stand bereits bei folgenden Orchestern am Pult: Hamburger Symphoniker, Staatsorchester Darmstadt, Badische Staatskapelle Karlsruhe, Beethoven-Orchester Bonn, Augsburger Philharmoniker, Südwestdeutsche Philharmonie Konstanz, Hamburger Barockorchester, Schleswig-Holsteinisches Sinfonieorchester. Engeli war an diversen freien Opernproduktionen beteiligt und bei der Biennale München zu Gast.

Er ist Kapellmeister an der Leipziger Oper und dirigiert regelmäßig das Gewandhausorchester und das Orchester der Musikalischen Komödie. Egli arbeitete mit der Robert-Schumann-Philharmonie Chemnitz, der Elbland Philharmonie Sachsen und dem Theater Plauen-Zwickau

Von Mareile Hanns