Dresden

Geboren wurde er nur gut ein halbes Jahr nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs, dass sein Leben nun angesichts eines neuerlichen Kriegsausbruchs enden würde, dürfte er nicht für möglich gehalten haben. Versöhnung und Frieden sind Michail Jurowski stets Herzenssache gewesen, dafür trat er ein mit Worten, mit Haltung und natürlich mit der Musik.

Dabei verlief die Biografie des zu Weihnachten 1945 in Moskau geborenen Dirigenten von Anfang an keineswegs einfach. Er stammte von jüdischen Vorfahren ab, Vater Wladimir war Komponist, der Dirigent David Block ist sein Großvater gewesen. Diese Herkunft hat ihm in der Sowjetunion viele Chancen verbaut. Zwar verkehrten in seiner Familie namhafte Persönlichkeiten des Kulturlebens, Aram Chatschaturian, Michail Romm, David Oistrach und viele andere gingen bei den Jurowskis seinerzeit ein und aus. So auch Dmitri Schostakowisch, mit dem Michail Jurowski als Heranwachsender vierhändig Klavier gespielt hat und später gern von ihm sagte, „er kannte mich früher als ich ihn.“ Das umfangreiche Werk dieses Komponisten hat er stets mit besonderer Hingabe gepflegt. So auch zu den Internationalen Schostakowitsch-Tagen Gohrisch, denen Jurowski aufs Engste verbunden war und wo er mit großer Rührung den ersten Preis seines Lebens in Empfang nehmen durfte. Das Festival war für ihn eine Herzensangelegenheit. Nach dem ersten Konzert in Gohrisch, wo Schostakowitsch 1960 sein bewegendes Achtes Streichquartett komponiert hatte, äußerte Jurowski: „Ich habe das Gefühl, dass ich mich ein Leben lang auf dieses Konzert vorbereitet habe.“

Bis es so weit kam, musste Michail Jurowski die Abgründe des sowjetischen Antisemitismus durchleben. Zu spüren bekam er sie bereits während des Studiums am Moskauer Konservatorium. Er musste sich stets mehr anstrengen und beweisen als die meisten seiner Kommilitonen, wurde aufgrund seiner künstlerischen Reife aber dennoch Assistent von Gennadi Roschdestwenski beim Großen Sinfonieorchester des Staatlichen Rundfunks und Fernsehens. Bei späteren Positionen wurde Jurowski jedoch immer wieder mit seiner Herkunft konfrontiert: „Bei jedem Start stand ich zehn Kilometer weiter hinten.“

Der Mauerfall, eine wahrhafte Eröffnung

In seiner damaligen Heimat blieben ihm zahlreiche Chancen verwehrt. Ab Ende der 1970er Jahre gastierte regelmäßig an der Komischen Oper Berlin und wurde 1988 Gastdirigent an der Dresdner Semperoper. Diese Kontakte sowie nach dem Mauerfall zunehmende Anfragen aus anderen westlichen Ländern boten dem Dirigenten Gelegenheit, im Jahr 1990 mit seiner gesamten Familie – Ehefrau Eleonora, Mutter und Schwiegermutter sowie den drei Kindern Vladimir, Dmitri und Maria – gänzlich nach Deutschland überzusiedeln. Seitdem lebte er in Berlin und konnte, vergleichsweise spät, eine zweite Karriere beginnen, die ihn weltweit bekannt gemacht hat. Der Dresdner Philharmonie sowie der Sächsischen Staatskapelle blieb er ebenso verbunden wie dem Leipziger Gewandhausorchester, das ihm als Chefdirigent der Oper Leipzig höchst vertraut geworden ist.

In den 1990ern arbeitete Michail Jurowski als wohl einziger Dirigent an allen drei Berliner Opernhäusern sowie beim Deutschen Symphonie-Orchester Berlin; 1992 wurde er Generalmusikdirektor und Chefdirigent der Nordwestdeutschen Philharmonie Herford, 1997 GMD in Rostock, zwei Jahre später kam er nach Leipzig. Zudem war er Ständiger Gast beim Rundfunk-Sinfonieorchester Berlin sowie ab 2003 Erster Gastdirigent am Tonkünstler-Orchester Niederösterreich und von 2006 bis 2008 Chef beim WDR-Rundfunkorchesters Köln. Jurowski pflegte enge Verbindungen zum schwedischen Sinfonieorchester Norrköping sowie zum polnischen Jugendorchester Sinfonia Juventus in Warschau, mit der er 2017 das opulente geistliche Opernoratorium „Moses“ von Anton Rubinstein erstmals komplett aufgeführt und für CD eingespielt hat. Regelmäßige Einladungen erhielt er auch vom Teatro alla Scala in Mailand.

Diese enorm fruchtbaren Jahre blieben nicht ohne Folgen: Während einer Aufführung von Modest Mussorgskis „Boris Godunow“ an der Deutschen Oper Berlin erlitt Jurowski schon 1996 einen Herzinfarkt, schonen wollte oder konnte er sich aber auch dann nicht. Die Musik trieb ihn an, seine Ehefrau Eleonora stand ihm seit 1969 fest zur Seite. Nur ein halbes Jahr nach diesem Vorfall stand er wieder am Pult, kurz darauf brachte er an der Oper Leipzig „Die Nase“ von Dmitri Schostakowitsch heraus. Mit dem Gewandhausorchester ebenso wie mit der Staatskapelle sowie mit den Schostakowitsch-Tagen gab es Pläne zur weiteren Zusammenarbeit. „Nach einer mehrjährigen Pause hatten wir für dieses Jahr eine Rückkehr Michail Jurowskis nach Gohrisch geplant“, schreibt der Künstlerische Leiter Tobias Niederschlag. „Am Pult der Sächsischen Staatskapelle Dresden wollte er eine erweiterte, selbst eingerichtete Konzertfassung von Schostakowitschs Bühnenmusik ‚Die menschliche Tragödie‘ in der Konzertscheune zur Uraufführung bringen.“

Dazu wird es nun nicht mehr kommen. Am Wochenende ist Michail Jurowski nach längerer Krankheit in Berlin verstorben.

Ein großer Verlust für die Musikwelt, aber auch für die musikalische Dynastie der Jurowskis, die von der Tochter Maria als Pianistin und den beiden Söhnen Wladimir und Dmitri als Dirigenten weitergetragen wird.

Von Michael Ernst