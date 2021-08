Dresden

In diesem Jahr machte er quasi den Auftakt zum etwas anderen Schaubudensommer, der genial-anarchische Puppenspieler Michael Hatzius. Dort ist er sonst ja Stammgast, nun also, wie bereits im Vorjahr, stattdessen die großen Theaterweihen. Sogar im edlen Innern des Societaetstheaters. Man habe, so Intendant Heiki Ikkola vor Beginn der Veranstaltung, schon am Nachmittag entscheiden müssen, wo die Echse ihren Auftritt haben soll, und da sei das Wetter noch zu wenig verheißend gewesen.

Unterschiede aushalten, eine fast vergessene Umgangsform

Großer Vorteil – bei dem Nachteil des Warm-Stickigen und des Schwitzens hinter der Maske – dessen ist, dass man die perfekte Illusionserzeugung Hatzius’ aus den erhobenen Reihen heraus sehr viel besser würdigen kann. Wenn etwa die beiden Schweine Steffi und Torsten, die wieder als „Anheizer“ fungieren, da eine pantomimische Einlage abliefern, fragt man sich unwillkürlich, wie so etwas eigentlich funktioniert – und wird im Laufe des Abends noch eine Erklärung bekommen.

Zunächst aber gibt es inmitten der Bemerkungen, die das magere kleine Wildschwein und die korpulente, große Haussau so austauschen, bereits einen Hinweis darauf, worum es in Hatzius’ Programmen stets geht – egal, wie viel in der Folge noch gestänkert wird: „Ich seh nicht Scheiße aus, ich sehe nur anders aus als du.“ Unterschiede aushalten, eine fast vergessene Umgangsform.

Wie spricht so ein Ding?

Die titelgebende Jahrtausende alte Echse erscheint wieder mit einer ordentlichen Bühnennebel-Entladung, und da gibt es zunächst so einige bereits bekannte Witze über den Auftrittsort, die vermutlich auch in jeder Stadt gebracht werden. Eine Publikumsbefragung gestaltet sich etwas länglich, genauso wie die – ebenfalls recycelten Dialektwitze. Und über die Ost-West-Gags schrieben wir schon im Vorjahr, das sie schlichtweg ausgelutscht sind.

Dann aber spendiert der Ernst Busch-Absolvent Hatzius so etwas wie einen Puppenspiel-Kurs mit einem kleinen, grünen Drachen. Und mit einer Regel wie „Der Blick ist wichtig“ zeigt er, wie man durch Drehen und Wenden des Stoffkopfes die Illusion erzeugt. „Wie spricht so ein Ding?“ Mit seinem Klappmaul natürlich. Und dann gibt es die herrlich überdrehte Puppenspiel-Einlage der Echse – also dieses gedrungene, graue Puppenwesen vor Michael Hatzius’ Oberkörper spielt den kleinen Drachen, der den ganzen Schokoladenkuchen aufgegessen hat, der doch für den Geburtstag des Kaspars war, und nun nicht nur Magenschmerzen, sondern auch ein schlechtes Gewissen hat. Und wieder gibt es eine kleine Moral zum Schluss: Der Dino soll doch trotzdem zur Geburtstagsfeier kommen, Freunde sind doch so wichtig.

Hatzius’ Talent zum Improvisation

Der potenzielle Kitsch solcher grund-schöner Sequenzen wird sofort durch eine brachiale Intervention ausgebremst: Die Echse hat im Publikum eine junge Frau erspäht, die mit ihrem Handy hantiert. Kurzerhand wird es ihr abgenommen und die aufgespielten Inhalte einer Inspektion unterzogen. „Und zurückstellen auf Betriebsversion.“ Bei irgendwelchen Comedians könnte man sich sicher sein, dass die Frau vom Künstler an der Stelle platziert wurde – nicht so bei Hatzius, der auch gnadenlos den armen 14-jährigen Fabian traktiert, der laut seiner Mutter von vornherein „nicht in die erste Reihe wollte.“

Nach der Pause gibt es eine neue Warm-Up-Figur, das verschüchterte Huhn (mit Messer im Rücken), das in der Pandemie Gemeinsamkeiten zwischen dem stets eingesperrten Federvieh und den Menschen entdeckt: „Manchen schwillt dann auch der Kamm!“

Dann wird der Improvisationsanteil deutlich erhöht, und dabei zeigt sich erst recht Hatzius’ Talent – das blitzschnelle Eingehen auf Vorlagen aus dem Publikum, auf Fußbodenleger-Unternehmer Sven, der als nicht so ganz Freiwilliger einen extra Puppenspiel-Kurs bekommt (und sich tapfer schlägt).

Von Beate Baum