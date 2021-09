Dresden

Sich über 30 Jahre nach dem Fall der Mauer noch eine Vorstellung vom Leben im geteilten Deutschland zu machen, fällt besonders den Nachgeborenen schwer. Da wird Literatur, die uns Vergangenes erleben lässt, immer wichtiger, Romane wie Michael Görings „Dresden“ etwa. Dass der bisweilen, besonders zu Beginn, etwas sperrig daherkommt, sollte einen nicht entmutigen. Sich auf diese verhinderte Ost-West-Liebesgeschichte zwischen Paderborn, Köln und der sächsischen Landeshauptstadt einzulassen, lohnt allemal.

Schon wegen der Besonderheit, dass hier über den Osten Deutschlands am Beispiel Dresdens von Mitte der Siebziger bis zum dramatischen Oktoberbeginn 1989 aus Westperspektive erzählt wird. Aus der eines Studenten, Jahrgang 1955, Fabian Schlüter, Sohn eines politisch konservativen Vaters, der ihn nie so richtig zu lieben vermag. Sein Lebensweg verläuft, verglichen mit manchen Ostbiografien, recht gradlinig, bis er 1989 Referent einer Stiftung in Bonn-Bad Godesberg ist.

„Sowjets, Diktatur, Unterdrückung und Mangel“

Mit seinem Freund Till, dessen Entwicklung vom radikal linken Aufmüpfigen zum Gemäßigten wir verfolgen, reist er immer wieder nach Dresden, zu einer Familie, mit der er nicht verwandt ist. Entstanden ist die Verbindung dorthin über die Kirchenchor-Partnerschaft einer Tante.

Was die beiden zunächst treibt, ist Abenteuerlust auf etwas, was andere Bundesbürger kaum tun. Wir bekommen eine Ahnung davon, welch fernes Land die DDR für die allermeisten Westdeutschen damals gewesen, womöglich bis heute geblieben ist. Wie tief sie sitzt, diese Gleichgültigkeit. Auch Fabian kommen als erste Assoziationen: „Sowjets, Diktatur, Unterdrückung und Mangel“.

Aber rasch fällt einem angenehm auf, mit welch unvoreingenommener Neugier und wie intensiv sich die beiden auf die Lebensverhältnisse im Osten einlassen. Wir schauen von draußen, aber der Blick ist dokumentarisch genau. Nicht nur in den Details: von West-Mitbringseln wie Omo-Waschmittel, Bananen, Kaffee, Marlboro-Zigaretten und schicker, aber gebrauchter Kleidung. In Dresden Broiler mit Salzkartoffeln und blassem Tomatenketchup in der Selbstbedienungsgaststätte, Wohnhäuser, von denen der schlammbraune Putz bröckelt und nackte Ziegel freigibt. Man ist mitten drin, schaut den DDR-Grenzern bei ihren Kontrollen zu. Bekommt diesen Duktus ins Ohr: Genau so müssen die gesprochen haben, so förmlich-steif und zugleich bedrohlich bohrend. Und begreift, welche Verantwortung ein Westdeutscher übernimmt, der helfen möchte, weil es für die Menschen im Osten gefährlicher ist.

Durchgehend zu fesseln vermag einen das Buch nicht

Dieser Schriftsteller entwickelt einen wohl abwägenden Sinn für die Widersprüche des Lebens in Ostdeutschland, ohne jede Spur von Nostalgie: eingezwängt ins enge politische Korsett, aber sozial abgesichert. Treffend beschreibt er auch das schlechte Gewissen der Westdeutschen. Wie die sich bremsen beim Schwärmen vom Griechenland-Urlaub, um den Frust der Ostdeutschen nicht zu befeuern.

Quelle: Osburg Verlag

Die Achse des Geschehens bildet die scheue Affäre zwischen Fabian und der Dresdnerin Anne, die so gut wie verheiratet ist, später auch seine väterliche Beziehung zu ihrem Sohn Leo. Drum herum erfahren wir vom wachsenden Unmut der Ostdeutschen. Bei Annes Eltern Gabi und Ekkehard Gersberger, Professor an der Dresdner Verkehrshochschule, wird der allerdings meist nur schlaglichtartig mitgeteilt.

Weitaus lebendiger erzählt ist das in den Begegnungen mit Annes Bruder Kai. Seinen traumatischen Knasterfahrungen nach gescheitertem Fluchtversuch, seinem gefährlichen Doppelspiel: Er lässt Fabian seine Fotos von bröckelnden Fassaden rüberschmuggeln, gleichzeitig wird er im Verkehrsmuseum für seine Bildbände über schöne Bahnhöfe gelobt. Bei seiner Flucht aus der Prager Botschaft im Zug durch Dresden bis Hof erleben wir hautnah seine Angst und Ungewissheit bis zuletzt.

Durchgehend zu fesseln vermag einen das Buch nicht. Dazu wirkt es zu häufig nur dokumentarisch konstatierend, manche Dialoge etwas papieren. Den historischen Erlebnis- und Erkenntniswert jedoch schmälert das nicht.

Von Tomas Gärtner