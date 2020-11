Dresden

Ein schwarzer Schriftzug in großen Schriftbuchstaben (NEO DEO) überzieht eine Bildfläche aus Stoff mit Stücken von Haut, mit Tee und Blut gemalt: „Das Fleisch ward Wort“ heißt das Bild in Umkehrung eines biblischen Spruches. Es ist angerichtet: In der Mitte des Galerieraumes der Alten Feuerwache Loschwitz steht ein Tisch mit drei Schalen, Besteck und einem zylindrischen Glasgefäß, gefüllt mit sternchenförmigen Teigwaren, garniert mit echten Rinder-und Schweineaugen. Hier soll sich der Betrachter „Mal endlich wieder richtig satt lesen“.

Micha Brendel war in der DDR als unbequemer Autoperforationskünstler, Grafiker und Fotograf bekannt

Der ausstellende Künstler Micha Brendel (geb. 1959, lebt seit zehn Jahren in Brandenburg), in den 1980er Jahren in der DDR als unbequemer Autoperforationskünstler, Grafiker und Fotograf bekannt, sucht die Nähe zum Existenziellen im verwendeten Material und beschreitet in seiner Kunst Grenzbereiche. Oft sind Ekel und Schock Mittel, den Betrachter zu aktivieren. Was zunächst irritierend anmutet, entfaltet beim Nähertreten eine eigene faszinierende Welt aus Schrift, Grafik und Malerei.

Anzeige

Diese Ausstellung ist eine heimliche Hommage an die Schrift, „insbesondere an die zunehmend an Gebrauch und Bedeutung verlierenden Handschrift“ ( M. Brendel). Eine Schrift, hier als Drucke, Stempeldrucke, Schreibmaschinentypen, mit Tusche gezogene Anmutungen von fremden Schriftsprachen mit ihren historischen Kalligafien wie Hebräisch, Arabisch und Chinesisch, die keine Inhalte und Botschaften hat, aber durch ihren hohen ästhetischen Wert auffällt. Eine Schrift, die als grafisches Phänomen verstanden wird und als solches die Bildstruktur des Blattes wesentlich mitbestimmt. In einer grafischen „Metasprache“ entfaltet Brendel den Kosmos Schrift und seine Möglichkeiten in immer wieder neuen Phantasmen mit spirituell-geistiger Aufladung.

Weltgedächtnismechanismus, 2019 Quelle: Micha Brendel

Hingabe an die Schrift, an den Akt des Schreibens überhaupt, jenseits von Schönschreibübungen

Unter dem Titel „schwimmenimschreibfluss“ zeigt Brendel seine Hingabe an die Schrift, an den Akt des Schreibens überhaupt, jenseits von Schönschreibübungen. Schließlich stellt sich irgendwann eine verbale Bezeichnungsergänzung der vorliegenden Arbeit ein, die zum Bild gehört und mehr als ein gewöhnlicher, unverbindlicher Titel ist. Die von Brendel gelegte „Fährte“ des Lesens-und-Verstehen-Wollens führt in die erfrischend-paradoxe Welt der Irritation, die sich als widersprüchlich und komplex zeigt.

Dieses Schreiben als grafische Aktion ist für Brendel vor allem meditativ, weil sich mitten im künstlerischen Prozess in einer sich ständig verändernden Situation ästhetische und gestalterische Momente ergeben. Diese reichen über das Ich des Künstlers hinaus, wenn sich irrationale, ungewollte und zufällige Strukturen durch die Feder führende Hand entfalten, die den Zugang des nachfolgenden Betrachters zu seinen Arbeiten erschweren, ihn aber gleichsam herausfordern.

Die „schwierige Dichte“ von Brendels Arbeiten, wie sie der Kurator der Ausstellung Detlef Schweiger benennt, gilt es zu erfassen, verlangt Zeit und einen besonderen Aufwand der Auseinandersetzung. In der Abgleichung mit dem oft provozierenden Inhalt der Titel formt sich ein Bild vom Bild und damit also doch eine Aussage, die über den verbalen Charakter hinausweist.

Das Konvolut besteht aus 150 Blättern im Klein- und Mittelformat

Ironisch und kritisch verhält sich dieses aus 150 Blättern im Klein- und Mittelformat bestehende Konvolut, von dem hier nur eine kleine Auswahl zu sehen ist, gegenüber dem Zeitgeist und betrauert den Verlust und die Verdrängung der handschriftlichen Fixierung (z.B. der Briefform) durch die Wucht der neuen Medien.

Dabei integriert Brendel in seine Blätter die Anregungen vieler indigener Schriften und Schreibweisen der die Erde bewohnenden Völker, ohne sich auf konkrete Schriftbilder, Alphabete und Zeichen festzulegen. Aus diesen Anregungen entwickelt er ein grafisches Gebilde mit hohem gleichnishaften Wert, dem Spott und Scherz beigefügt sind.

Neben den stark grafischen Arbeiten gibt es auch farbige, teppichartig leuchtende Kompositionen, denen man das Spielerische sofort ansieht. „Die Wort- und Sprachspiele entlehnen sich aus dem Schriftverkehr, der Sprache und Kommunikation und verweisen auf sprachliche Viel-und Eindeutigkeiten, stellen die kanonisierte Beschreibwelt auf den Kopf, schaffen Raum für ironische Kommentare“. ( Micha Brendel).

bis 21. November. Alte Feuerwache Loschwitz, Fidelio-F.-Finke-Straße 4. Die Galerie ist geöffnet, es dürfen maximal vier Besucher gleichzeitig in die Galerie, und es besteht Maskenpflicht.

Mo-Do 10-15 Uhr und nach Vereinbarung (Terminabsprache unter maren.marzilger@feuerwache-loschwitz.de)

https://feuerwache-loschwitz.de/

Von Heinz Weißflog