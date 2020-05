Metallische Dresdner Ansichten – Auch eine Form des Städtelobs

Dresden

Die wichtigsten historischen Voraussetzungen für die Entstehung von Stadtansichten in Europa bilden der Ausbau des Städtewesens im hohen und späten Mittelalter und die mit diesem Prozess der Urbanisierung verbundene Wahrnehmung der Stadt als eines ästhetischen Ge­genstandes. Hinzu kommen künstlerische Innovationen im Zeitalter der Renaissance, vor allem die Entdeckung der Zentralperspektive. Die Schönheit von Kommunen wurde zunächst literarisch im Städtelob, später durch bildliche Darstellungen gewürdigt, berühmt sind die Holzschnitte in Hartmann Schedels „Weltchronik“ von 1493.

Wichtige Zeugnisse der Stadtgeschichte

Auch auf Münzen und Medaillen (einer aparten Schöpfung der überhaupt sehr innovativen italienischen Renaissance) wurden gern Stadtansichten gezeigt, wie die Ausstellung „Stadtbilder Europas“ vermittelt, die derzeit im Münzkabinett im Dresdner Schloss zu sehen ist. Die Verbreitung von Schaumünzen spielte für das Bekanntwerden einer Stadt im Vergleich zu anderen Bildmedien eine kaum zu überschätzende Rolle. Da kunstvolle Medaillen als Ausweis der guten Herrschaft galten, griffen Landesherren, allen voran die zeitweise ungemein reichen Wettiner, auf das prestigeträchtige Bildmedium zurück und es kam zu unterschiedlichen Formen des Städtelobs.

Im Vergleich zur Münze bietet der in der Regel größere Umfang der Medaille die Möglichkeit, eine künstlerisch besonders anspruchsvolle und detailreiche Bildgestaltung umzusetzen. Bereits im Barock kann man von einem eigenständigen Genre der Städtemedaillen sprechen. Da diese – bei aller „dichterischen Freiheit“ – einen Zeitzustand der Stadtpanoramen festhalten, sind sie auch wichtige Zeugnisse der Stadtgeschichte.

Der Dresdner Medailleur und Siegelschneider Johann Wilhelm Höckner schuf 1733 eine Medaille auf die Huldigung Kurfürst Friedrich August II. von Sachsens durch die Stadt Freiberg, eine weitere zur Huldigung Dresdens auf den neuen Landesherren, der in diesem Jahr seinem Vater auf den Thron folgte. Die in Gold wie Silber ausgeprägte Freiberger Medaille zeigt auf der Rückseite die Ansicht der Stadt mit ei­nem Bergwerk, bei dem Über- und Untertageanlagen zu sehen sind.

Medaillen brachten hohes Ansehen

Höckner war zunächst an der 1693 in Betrieb genommenen Leipziger Münzstätte angestellt, 1702 schlug er (wieder) in Dresden auf, wo schon sein Vater gewirkt hatte. Mit seinen Medaillen erlangte er bald hohes Ansehen, er brachte es sogar zum Hofsiegelschneider. Er schuf auch die Medaillen zur Grundsteinlegung der Frauenkirche am 26. August 1726 und der Kirche in Dresden-Friedrichstadt am 28. Mai 1728. Sie gehören zu einer Reihe von Medaillen zu Kirchenbauten des 18. Jahrhunderts, bei denen für die Entwürfe Architekturpläne zugrunde lagen, wie Rainer Grund, der Direktor des Münzkabinetts, 1992 in einem im Jahrbuch der Staatlichen Kunstsammlungen Dresden abgedruckten Aufsatz zur Künstlerfamilie Höckner festhielt.

Interessant in lokalpatriotischer Hinsicht auch die ebenfalls ausgestellte Plakette aus Eisen, die Alfred Borsdorf 1929 zum Jubiläum 1000 Jahre Meißen schuf. Borsdorf studierte 1899 bis 1907 an der Königlichen Akademie der Bildenden Künste in Dresden. 1908 bezog Borsdorf das Atelierhaus im Gutshof der Familie in Meißen, Lutherplatz 4, wo er seinen Ruf als Porträtist begründete. Im Ersten Weltkrieg als Kartograf und Telegrafist eingesetzt, dokumentierte er die Verwüstungen an den Fronten des Ostens und Westens, porträtierte zudem etliche Kameraden und Offiziere.

1919 nahm Alfred Borsdorf seine freischaffende Tätigkeit in Meißen wieder auf, die er bis an sein Lebensende ausübte. Er malte in postimpressionistischen Traditionslinien Porträts, Landschaften und Stillleben, schuf aber auch die erwähnte Plakette (siehe Foto).

Von Christian Ruf