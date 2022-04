Meißen

In Meißen hat wieder die Reihe der Dom-Musiken begonnen. Bis Oktober werden wöchentlich (sonnabends, 18 Uhr) überwiegend geistliche Werke in den Andachten erklingen, später folgen eine ökumenische Hubertusvesper (6. November), Heinrich Schütz‘ Musikalische Exequien (20. November) sowie ein umfangreiches Programm im Advent, das Kantaten des Weihnachtsoratoriums, Benjamin Brittens „A Ceremony of Carols“ sowie Orgelmusik enthält.

Eine kraftvolle Bearbeitung

Zum Auftakt gab es ein Passionskonzert mit einer Bearbeitung Johann Sebastian Bachs. Die Motette „Tilge Höchster, meine Sünden“ geht auf Giovanni Battista Pergolesis Stabat Mater zurück, wobei Bach dem Werk nicht nur einen deutschen Text (zu Psalm 51) unterlegt, sondern manche Eingriffe vorgenommen hat.

Er folgte damit nicht allein pragmatischen Zwecken (für eine Aufführung), sondern hob Stimmen hervor, machte Aussagen für die Hörer seiner damaligen Gemeinde verständlicher. Gleichzeitig wahrte er einen eher kontemplativen Charakter des Werkes im Vergleich zur dramaturgisch ausgefeilteren Kantate.

Erhalten blieb dem Werk unter anderem der schwebende Charakter, den die Interpreten herausstrichen. Neben Katharina Salden (Sopran) und Marie Bieber (Alt) waren die vor allem die Frauen des Kammerchores Capella Misnensis. Für die instrumentale Unterstützung sorgte das Chemnitzer Barockorchester unter Leitung von Domkantor Thorsten Göbel.

Bachs Können zeigte sich eben nicht nur dann, wenn er selbst Eigenes schuf, sondern auch, wenn er die Werke anderer studiert hatte und für seine Zwecke verwendete. Neben den Eingriffen bzw. Änderungen fällt daher auf, was Bach zwar nicht unverändert übernimmt, dennoch aber erhält. Hier waren es die Stimmen, die dem Werk einen betörenden Charakter verleihen.

Mit den Solistinnen hatte Torsten Göbel dabei zwei ausgezeichnete Interpretinnen gefunden – Katharina Saldens Sopran kann sich an entscheidenden Stellen himmlisch aufschwingen (die Psalmvertonung ist durchaus nicht ohne dramatische Höhepunkte), Marie Bieber verlieh dem Text wiederum oft eine ungewöhnliche Tiefenwirkung.

Besonders gefallen konnte, dass Torsten Göbel ohne überdeutliche Kontraste immer wieder Nuancen effektvoll herausstrich. Hier mischten sich die Stimmen der Capella Misnensis nicht nur ein, sie sorgten neben ihrer „Basistätigkeit“ als Chor immer wieder für Betonungen der Farbgrade. Gleichzeitig gelangen kleine, große geschlossene Chöre, wie am Ende von Vers 10 (Lass mich Freud und Wonne spüren). Das kleine Chemnitzer Barockorchester spielte inmitten der Sänger seitlich der Zuhörer und band die Gesangsteile stimmig zu einem Ganzen.

„Tilge Höchster, meine Sünden“ erklingt (mit Orgelbegleitung) noch einmal im Karfreitagsgottesdienst (12 Uhr, Dom zu Meißen)

Info: dom-zu-meissen.de

Von Wolfram Quellmalz