„Meine Wunderkammern“ und „Bergman Island“ in Dresdner Kinos

Dresden

Elias ist 14 und mag nicht über seine besten Freunde sprechen. Weil: Er hat keine. Auch Wisdom, dem Elfjährigen, kommen schon mal die Tränen, wenn es darum geht, wie sehr er manchmal gemobbt wird. Roya und Joline haben es besser, so scheint es. Weil sie Mädchen sind? Und was passiert, wenn sich diese Kinder treffen? Wenn sich Doro auf den Weg macht, um die Kinder, die oft verloren scheinen, zu suchen? Vielleicht in Wunderkammern, die sie sich selbst gebaut haben, die zwar auch Dinge meinen, verrückte mitunter, aber vor allem alles, was mit klopfendem Puls und viel Gefühl zu tun hat?

Empfehlungen für einen generationsübergreifenden Kinobesuch

Die Leipzigerin Susanne Kim bringt jetzt mit „Meine Wunderkammern“ einen 75-Minüter fürs Kino heraus, der so partout nicht in vermeintlich übliche Genreschubladen passen will. Eine Erwachsene befragt Kinder? Auch das! Dokfilm also? Hm, auch das! Eher aber ist der sehr erhellende und berührende Streifen mit den Kindern entstanden, anstatt nur über sie. Sie durften Liedtexte schreiben, rappen, bastelten Requisiten, begaben sich auf Reisen weg von und zu sich selbst. Die Großen um sie herum sind mitunter zwar dabei, zeigen aber nicht einmal ihr Gesicht. Dann eher die Meerschweinchen!

Wisdom steigt aufs Styroporfloß und hat Kamerun im Herzen, Joline zwickt dem Stress in den Po, Elias mag Sprachboxen, die nicht Alexa oder Siri heißen müssen, Roya hat das Zeug zur Meerjungfrau - „Meine Wunderkammern“ macht noch die verrückteste Idee der Kinder sichtbar, neben Bauten auch durch spielerische Animationen. Dadurch bekommen die Themen jene Luft, die sie brauchen, um erfühlt zu werden. Dieser Film ist unbedingt für den gemeinsamen Kinobesuch dreier Familiengenerationen geeignet. Und er ist dorthin zu legen, wo er am besten aufgehoben ist: ans Herz

Schweden, Gotland – Fårö. Ingmar Bergman hat dort gelebt, drehte wichtige Filme, ist hier begraben. Es gibt ein Bergman-Museum und jährlich eine Bergman-Woche, zu der man pilgert. Wird aber eingelöst, was all die Orte des schwedischen Großmeisters versprechen?

„Bergman Island“ erzählt davon. Mit einer eher verklärenden Hommage hat Mia Hansen-Løves aber nichts zu tun. Er ist nicht einmal Selbstreflexion, Selbstbespiegelung oder gar Selbstinszenierung? Weil, auch die französische Regisseurin hat im ehemaligen Wohnhaus Bergmans, längst reserviert für Residenzen, gelebt und gearbeitet. Sie verehrt sein Werk, war mit einem namhaften Kollegen liiert, hat mit ihm ein Kind.

Feine Szenen mit Fårö-Originalen

Und wovon handelt der Film? Von einem Filmkünstlerpaar mit gemeinsamer Tochter (Tim Roth und Vicky Krieps), er erfolgreicher als sie, er Amerikaner, sie Deutsche. Chris und Tony wollen, umhüllt von Bergmans Aura, schreiben und sich trotzdem nahe bleiben, obwohl das Bett aus „Szenen einer Ehe“ noch im Schlafzimmer steht und schon für zahlreiche Trennungen gesorgt haben soll.

Tony zeigt seine Filme im Ort, geht auf besagte Bergman-Safari, nimmt den Geist des Inspirators ohne Mühe auf, während Chris schon wieder hängt. Kleine Ausbüxereien helfen ihr, die Gemeinsamkeit nicht zu verlieren. Das Klima zwischen Chris und Tony bleibt aufrichtig gut, man sieht ihnen gern bei ihren Gesten zu. Sehr feine Szenen mit Fårö-Originalen sorgen für ein Lächeln.

Als man glaubt, vielleicht schon alles gesehen zu haben und darauf wartet, dass ein heftiger Streit wie eine Machete ins Miteinander haut, beginnt im Grunde ein zweiter Film. Denn Chris erzählt Tony das Sujet ihres neuen Werks, zwei Figuren (Mia Wasikowska und Anders Danielsen-Lie) tauchen als Fiktion im Realen auf, als junges Ex-Paar, das nicht voneinander lassen kann, ringt und all den Schmerz und die heikle Lust des Wiedersehens erfährt.

„Bergman Island“ bekommt neben viel Licht und Leicht in der Inszenierung, viel Ingmar und Bergman, Drama und noch mehr Fårö jenen Schwung, der, man hätte es anfangs kaum gedacht, diesem Kinostück unaufdringliche Schönheit verleiht.

„Bergman Island“ läuft im Programmkino Ost und Zentralkino. Am Sonntag, 14. November, 11.15 Uhr ist im PK Ost im Rahmen des 6. Europäischen Kinotags in einer Sondervorstellung Ingmar Bergmans Klassiker „Szenen einer Ehe“ zu sehen. „Meine Wunderkammern“ läuft im Zentralkino.

Von Anne Daun