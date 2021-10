Mehr Heino als Klassik im Dresdner Kulturpalast

Dresden

„Heino goes Klassik“ heißt die Konzerthaustournee, mit der der Volksmusikstar nun auch in Dresden im Kulturpalast zu Gast war. Aufgrund der pandemiebedingten Einschränkungen mit einer kleinen Besetzung: Das Orchester, das den Sänger einst begleitete, ist ersetzt worden durch zwei Backgroundsängerinnen, einen Gitarristen, den Musikalischen Direktor Berthold Matschak an Klavier und Mundharmonika sowie „Stargast Nummer eins“: Franz Lambert an seiner Elektroorgel von Wersi.

„Ode an die Freude“ mit Weihnachtsglöckchen, Bumsbeat und Tonartwechsel

Der kann er Klänge aller Art entlocken, von Paukenschlägen bis Vogelgezwitscher. Echtes Orchester geht natürlich anders, das multifunktionale Instrument beeindruckt das Publikum dennoch schwer. „Stargast Nummer zwei“ ist Yury Revich, inzwischen 29-jähriges russisches Wunderkind an der Stradivari, als Vertreter der klassischen Musik.

„Heino goes Klassik“ bleibt, wer hätte es gedacht, mehr Heino als Klassik. Einmal mit klassischer Musik aufzutreten sei ein lang gehegter Traum für ihn, bekundet er auf der Bühne – trotzdem sind die Lieder, die er vorträgt, teilweise so arg verschlagert, dass es echte Klassikgenießer und -genießerinnen wohl nicht mehr verzeihen könnten. So eröffnet Franz Lambert nach der Pause den zweiten Teil des Konzertes mit einer verkitschten Version der „Ode an die Freude“, komplett mit Weihnachtsglöckchen, Bumsbeat und Tonartwechsel am Ende. Des Weiteren hat Heino sich Stücke herausgesucht, die er dafür geeignet hält, eine Heino-Note verpasst zu bekommen: Mozarts „Ave Verum“ etwa oder Beethovens „Die Himmel rühmen“.

Schmalzig, aber insgesamt rührend und mitreißend

Für diese getragenen, ausdrucksstarken Stücke passt Heinos Stimme, der Bariton, mit dem er berühmt wurde, nach wie vor – das ist mit seinen 82 Jahren nicht selbstverständlich, sondern wirklich beeindruckend. Mit Geigen, hingebungsvollen Backgroundsängerinnen und manchmal Revichs Violine dazu werden die Stücke insgesamt rührend und mitreißend, trotz schmalzigem Grundton und der geschrumpften Besetzung – live ist live.

Und die Zuschauerinnen und Zuschauer sind natürlich nicht gekommen, um neuartigen Interpretationen klassischer Stücke zu lauschen – dafür könnten sie zu zahlreichen anderen Gelegenheiten den Kulturpalast besuchen – sondern, um „ihren Heino“ zu sehen. Damit diese Erwartungen auch erfüllt werden, beginnt der dann recht früh im Konzert, einige seiner Hits zu bieten, mit der Begründung, seine erfolgreichen Lieder seien inzwischen ja auch „Klassiker“. Dazu gehören außerdem gecoverte Titel wie des Ärzte-Hits „Junge“ oder der Seemannslieder „La Paloma“ und „Seemann, lass das Träumen“.

„Schwarzbraun ist die Haselnuss“ fehlt

Der Sänger, der aufgrund seines konservativen Publikums und der spezifischen Auswahl seiner Lieder immer mal wieder im Mittelpunkt von Kontroversen stand, streift im Konzert auch junge Themen: Das erste Lied „Es war am Anfang“ ruft dazu auf, die Umwelt zu schützen, die uns von Gott anvertraut wurde. Und Heino begrüßt nicht nur seine „Freunde“, sondern auch seine „Freundinnen“, womit er dem Publikum ein gerührtes „Oooh“ entlockt. Die feministische Anwandlung wird nur durch ein sich anschließendes etwas verunglücktes Kompliment an das Äußere seiner jungen Moderatorin getrübt. In der kurzen Zugaberunde überhört er die Zurufe nach „Schwarzbraun ist die Haselnuss“ und „Alte Kameraden“ geflissentlich.

Lesen Sie auch Heino im Leipziger Gewandhaus oder zweieinhalb Stunden in der musikalischen Vorhölle

Von 780 erlaubten Karten sind 720 verkauft worden – trotzdem tauchte ein Teil der Käuferinnen und Käufer nicht zum Konzert auf. Der Grund dafür bleibe unklar, heißt es vom Manager und Veranstalter Helmut Werner. Es könne an der Verschiebung des Konzerts von 2019 liegen oder an der 3G-Regel. Die Atmosphäre während des Konzertes blieb eher verhalten. Doch mit den Standing Ovations, die auf das letzte Lied „Guten Abend, gut’ Nacht“ folgten, lockerte sich die Stimmung. Mit einem Medley aus seinen Hits als Zugabe, allen voran „Blau blüht der Enzian“, schickte Heino sein beseeltes Publikum nach Hause.

Von Linde Gläser