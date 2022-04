Max Schumacher ist seit 2019 Leiter der Dresdner TU-Bühne

Dresden

Max Schumacher – Kölner Jahrgang 1973 – leitet zwei unterschiedliche Künstlergruppen: Einerseits seit Ende 2019 mit DIE BÜHNE das Studententheater der TU Dresden, andererseits mit Post Modern eine freie internationale Truppe, die derzeit am Societaetstheater einen Residenzvertrag innehat, was nichts miteinander zu tun hat.

Nun bekommt das Dresdner Publikum gleich eine Doppelchance, Schumachers Arbeiten kennenzulernen: Am Wochenende 8. bis 10. April eröffnet seine Performance von „Sepultour“ in zehn Touren für je zwölf Zuschauer die Saison des Dresdner Societaetstheaters gastweise in der Theaterruine St. Pauli. Ende Juno folgt nach „Foodology“ seine zweite eigene Regiearbeit an der TU-Bühne: „Schachvergiftung“ in Anlehnung an Stefan Zweigs „Schachnovelle“ von 1942 und der Netflixserie „Queen’s Gambit“ von 2020.

Köln als Zentrum der Republik in Sachen zeitgenössischer Kunst

Dies ist der Abschluss der aktuellen Spielzeit, die nach Abstimmung in der Studentenbrigade im vergangenen Sommer das Thema „Gamification“ trägt und sich mit den Überlappungen von Spielwelten und Realitäten befasst. Mit Max Schumacher unterhielt sich für die Dresdner Neuesten Nachrichten im Vorfeld beider Ereignisse.

Wie verlief Ihr Weg zum Theater?

Max Schumacher: Als gebürtiger Kölner wurde ich früh mit bildender Kunst konfrontiert. In meiner Jugend war Köln das Zentrum der Republik in Sachen zeitgenössischer Kunst, Berlin kam erst später dran. Ich war früh unterwegs, von der Kunst begeistert und wollte immer selber welche machen – an Theater habe ich dabei weniger gedacht. Meinen Zivildienst verbrachte ich dann in Antwerpen, da entdeckte die spannende Bühnenszene dort, u.a. rings um Johann Simons. So entschied ich mich für ein ganz seriöses Studium der Dramaturgie an der Berliner Humboldt-Uni mit dem ältesten deutschen Institut der Theaterwissenschaften. Dort kam dann auch die erste eigene Inszenierung zustande – und so habe ich in den 90ern auch noch eine gewaltige Brise Brecht und Müller mitbekommen.

Fulbright Stipendium an der New York University

Aber Ihr Gruppe Post Theater entstand doch 1999 in New York?

Ja, ich bin mit einem Fulbright Stipendium an die New York University gegangen, um dort Performance Studies zu studieren, eine Art erweiterte Theaterwissenschaft: Mit den Mitteln des Theaters wird dabei jede öffentliche Darbietung untersucht. Dort habe ich bei Richard Schechner studiert – und plötzlich war der Fokus auf Deutschland und Europa weg. Meine Kommilitonen und Dozenten kamen aus aller Welt – das hat meine Sicht auf das Theater sehr stark geprägt; zwei Jahre Studium plus zwei Jahre Arbeit, alles hochgradig interkulturell. Unter diesem Einfluss entstand meine Company, Post Theater.

Warum der Name Post Theater?

Schon im Sinne von Postmodernismus – also konfrontiert mit der Frage: Was kommt nach dem Theater der Moderne? Welche Formen und Ausdrucksweisen kommen als nächstes? Das war für uns von Anfang an Medientheater, also der Einbau von anfangs analogen, später digitalen Medien in die Performance – im Einklang mit analogen Körpern auf der Bühne. 2002 zog ich mit Hiroko Tanahashi, der künstlerischen Co-Leiterin, nach Berlin. Sie ist das bis heute – außerdem Japanerin, Videokünstlerin – und meine Frau. In unserer Bilanz stehen schon mehr als 50 Werke, kreiert und präsentiert in über 40 Städten in 20 Ländern, hierzulande neben Berlin derzeit vor allem in Dresden und Stuttgart.

Das sind 23 Jahre als freie Truppe – eine erstaunliche Zeit?

Es ist ein gemeinsamer künstlerischer Prozess. Zu dem gehören noch zwei feste Mitglieder: Yoann Trellu als Videoartist und Programmierer und Sibin Vassilev als Komponist und Sounddesigner. Und immer wieder neue Gäste, gerade auch auf der Bühne.

Das ständige Reisen über zwei Jahrzehnte schlauchte

Und dazu passt der Bühnenleiterjob an der TU Dresden?

Durch unsere Kinder und das Alter sind wir etwas weniger mobil geworden. Man kann nicht mit zwei Kindern zu allen internationalen Festivals touren. Also haben wir uns nach festeren Strukturen umgesehen. Ich muss gestehen: Ich war auch etwas müde. Denn die freie Szene ist schon arg neoliberal: Man muss sich ständig verkaufen und stets komplett für den Markt bereit sein. Dazu kommen immer wieder neue Förderanträge und die Pflege der Netzwerke mit der Kulturbürokratie. Wir waren zwar erfolgreich, auch bei Fördermittelakquise, aber das ständige Reisen über zwei Jahrzehnte lang schlauchte schon.

Das war der Grund für die Bewerbung in Dresden?

Ja, im Grunde die Überlegung: Ich weiß einiges über Theater – aber ich muss es anders anwenden, mit jüngeren Leuten teilen. Ich hatte 2019 noch erfolgreiche Projekte – zwei in der Ukraine und eins in Taiwan, aber die Arbeit war immer auf Kosten meiner Frau und der beiden Söhne, die jetzt zwölf und neun Jahre alt sind.

Theater um des Theatermachens willen

War denn die Stellenausschreibung derart attraktiv ?

Das ist zwar keine volle Stelle, aber es gibt eine große gestalterische Freiheit. Vor allem aber gibt es an der BÜHNE ausschließlich Menschen, die nicht Teil des liberalen Marktes sind, sondern die nur um des Theatermachens willen hier arbeiten – in ihrer Freizeit, ohne finanzielle Motive. Es sind alles Experten für sich selbst – und als Repräsentanten ihrer Generation sind sie am stärksten.

Das unterscheidet DIE BÜHNE von anderen Amateurtheatern?

Hier wurde – schon lange vor mir – eine Theatermaschine entwickelt, die extrem gut geölt ist. Die Vereinsmitglieder erwerben sich über ein ehrenamtliches Dienstprinzip das Spielrecht. Alle arbeiten also mit. Hier entsteht eine enorme Kreativität mit in normalen Zeiten bis zu zehn Inszenierungen pro Spielzeit in teilweise großer Besetzung. Letzteres geht in der Freien Szene nicht – dort ist ja jeder Akteur zu bezahlen. Hier hingegen herrscht perfekte Selbstorganisation: Wie das über ein cloudbasiertes System gehandhabt wird, das ist einmalig. Es herrscht eine Selbstverständlichkeit, beim Umgang mit der Technik unter den „Digital Natives“ hier, die es so weder an großen Häusern noch in der Freien Szene gibt.

Das Auswahlverfahren ist ja hier etwas Besonderes?

Ja, die Auswahlkommission des Vereins hat die Bewerbungen für den Verein anonymisiert. Dann lässt sie den Verein aus ihren drei Favoriten demokratisch wählen – das ist schon eine besondere Ehre, denn am Anfang waren es wohl über 30 Bewerbungen.

Und was kennzeichnet die Arbeit an der BÜHNE jenseits der Kunst?

Ein Teil meiner Arbeit ist es, an der Uni Dramaturgie zu unterrichten. Sehr etabliert ist das große Kursangebot an Schauspielunterricht. Es gibt im Rahmen des Studium generale zwei Grundkurse und zwei Schauspielkurse pro Semester – also acht Kurse im Jahr. Daraus rekrutieren sich viele neue Mitglieder, „Bühnis“ genannt. Unser Lehrangebot ist Teil des Kooperationsvertrages mit der TU Dresden.

Eine Regiearbeit pro Spielzeit

Worin besteht die Arbeit als künstlerische Leitung?

Ich entwickle einen Spielplan, lade dazu professionelle Künstler und Künstlerinnen ein, diskutiere Projektideen – und schaue mir die Proben dann an, auch von den Inszenierungen von Vereinsmitgliedern. Und eine Regiearbeit pro Spielzeit mache ich selbst. Das sehe ich allerdings mehr als Impuls denn als künstlerisches Vorbild … (lacht). Zum Glück wird die eigentliche Arbeit des Theaterbetriebes von den 120 Mitgliedern ehrenamtlich gestemmt – und vom Vorstand perfekt organisiert. Das Mitspielen bedarf des generellen Engagements am Theaterbetrieb – man braucht vorher eine gewisse Anzahl von geleisteten Diensten. Ist ein tolles System!

Ihre nächste Premiere mit dem Post Theater heißt „Sepultour“ am Wochenende in der Theaterruine St. Pauli ...

Es geht um Sterbekultur, jeweils zwölf Zuschauer pro Aufführung haben die Chance, sich mit ihrer eigenen letzten Reise auseinanderzusetzen. Dazu projizieren wir Videoanimationen auf Särge und auf einen eingezogenen Himmel, spielen aber auch, teilweise mit Gesang. Es wird sehr intensiv, aber auch ein bisschen humorvoll.

Dann folgt „Schachvergiftung“ Ende Juni an der TU-Bühne – auch als Mitmachperformance?

Ach, das ist völlig entspannt. In einer interaktiven Performance nach Stefan Zweigs „Schachnovelle“ wird das Publikum zu Schachfiguren, muss sich aber keine eigenen Züge ausdenken. Lassen Sie sich überraschen!

Und nächste Spielzeit?

Das Thema Eskapismus, also Realitätsflucht, habe ich vorgegeben. Nun sind unsere Mitglieder dran, Projektvorschläge dazu zu machen. Das wird – im doppelte Wortsinn – fantastisch!

Vielen Dank für das Gespräch.

Von